台灣回憶探險團》1943年11月25日 中美聯軍空襲臺灣新竹！

了解臺灣在二戰遭盟軍空襲的事實，對臺灣人來說重點並非要去追究誰投下炸彈的責任，而是思考自己在歷史巨輪中為何一再的任人宰割無能為力。

1943年11月25日 中美聯軍空襲臺灣新竹機場！（台灣回憶探險團）

台灣回憶探險團

1943年11月，二次世界大戰進入中期。11月25日，中美混合團及其他若干美軍航空隊，由中華民國江西遂川起飛前來轟炸臺灣的新竹飛行場。

中華民國及美軍軍機在新竹投彈，揭開了臺灣二戰遭空襲的序幕。

每次提到臺灣被中華民國空襲的歷史，就會看到黨國支持者這樣回應：「中日雙方交戰，來日治下的臺灣投彈有什麼不對嗎？」

是的，這是戰爭常態。

圖左：《重慶中央日報》於1943年11月刊出中美機群空襲臺灣。（台灣回憶探險團）

「那有什麼問題嗎？」

問題在於，

為什麼戰後流亡來臺的中華民國可以無視臺灣多數人真實的歷史記憶，長年透過各種資源片面訴求「對日抗戰」、「抗戰勝利」的史觀，許多人還以為自己跟著在對岸革命北伐抗戰然後「被日本轟炸」？

為什麼有人挨炸彈，卻有另一群人在辦慶祝活動？

為什麼大家有不同的過去，卻無法尊重不一樣的歷史記憶？

了解臺灣在二戰遭盟軍空襲的事實，對臺灣人來說重點並非要去追究誰投下炸彈的責任，而是思考自己在歷史巨輪中為何一再的任人宰割無能為力。

清國把臺灣割讓給日本，臺灣人無能為力。幾十年後日本發動戰爭使臺灣身陷其中，也不會先來徵詢同意。戰後中華民國政權被追殺選擇逃來臺灣帶來戰禍，用臺灣的土地人力資源續命，也不會先問我們的意見。無情的戰爭，權益的損失，卻是真實威脅著這塊土地，至今無解。

了解歷史，認清自己的處境。我們要像過去一樣任人擺佈？還是該去思考要如何才能捍衛自己的權益？

文經授權轉載自台灣回憶探險團 1943年11月25日 中美聯軍空襲臺灣新竹！

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