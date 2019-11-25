TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 寵伴 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 求職
左
右
媒體
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 媒體

台灣回憶探險團》1943年11月25日 中美聯軍空襲臺灣新竹！

了解臺灣在二戰遭盟軍空襲的事實，對臺灣人來說重點並非要去追究誰投下炸彈的責任，而是思考自己在歷史巨輪中為何一再的任人宰割無能為力。
作者： 台灣回憶探險團
2019-11-25 14:47
 | 2019-11-25 14:47
Facebook Twitter LINE

1943年11月25日 中美聯軍空襲臺灣新竹機場！（台灣回憶探險團）

台灣回憶探險團

1943年11月，二次世界大戰進入中期。11月25日，中美混合團及其他若干美軍航空隊，由中華民國江西遂川起飛前來轟炸臺灣的新竹飛行場。

中華民國及美軍軍機在新竹投彈，揭開了臺灣二戰遭空襲的序幕。

每次提到臺灣被中華民國空襲的歷史，就會看到黨國支持者這樣回應：「中日雙方交戰，來日治下的臺灣投彈有什麼不對嗎？」

是的，這是戰爭常態。

圖左：《重慶中央日報》於1943年11月刊出中美機群空襲臺灣。（台灣回憶探險團）

「那有什麼問題嗎？」

問題在於，

為什麼戰後流亡來臺的中華民國可以無視臺灣多數人真實的歷史記憶，長年透過各種資源片面訴求「對日抗戰」、「抗戰勝利」的史觀，許多人還以為自己跟著在對岸革命北伐抗戰然後「被日本轟炸」？

為什麼有人挨炸彈，卻有另一群人在辦慶祝活動？

為什麼大家有不同的過去，卻無法尊重不一樣的歷史記憶？

了解臺灣在二戰遭盟軍空襲的事實，對臺灣人來說重點並非要去追究誰投下炸彈的責任，而是思考自己在歷史巨輪中為何一再的任人宰割無能為力。

清國把臺灣割讓給日本，臺灣人無能為力。幾十年後日本發動戰爭使臺灣身陷其中，也不會先來徵詢同意。戰後中華民國政權被追殺選擇逃來臺灣帶來戰禍，用臺灣的土地人力資源續命，也不會先問我們的意見。無情的戰爭，權益的損失，卻是真實威脅著這塊土地，至今無解。

了解歷史，認清自己的處境。我們要像過去一樣任人擺佈？還是該去思考要如何才能捍衛自己的權益？

文經授權轉載自台灣回憶探險團 1943年11月25日 中美聯軍空襲臺灣新竹！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.