台灣回憶探險團》一生回不了臺灣的林獻堂於東京逝世！

曾經寄希望於中華民國的林獻堂，當時顯然已看清這個政權的本質、蔣介石獨裁統治的真面目以及留在臺灣島內臺灣菁英們恐怕會有什麼下場。

台灣回憶探險團

被稱為「臺灣議會之父」的林獻堂（1881年10月22日－1956年9月8日），出身臺中霧峰林家世族，日本時代積極爭取臺灣人政治空間，在各組織內擔任重要角色，如：臺灣民眾黨、臺灣地方自治聯盟、臺灣文化協會….等。如許多當時爭取臺人權益者一般，寄希望於中華民國。

二戰後中華民國真的來了，帶來的卻是瘟疫、貪汙腐敗、社會不公、經濟崩盤、整肅異己、血腥屠殺。二二八事件時，林獻堂竟被中華民國政權視為「臺省漢奸」，險些遇難。之後於1949年9月23日藉故避走日本，至死不再回臺。

在其避居東京時，友人蔡培火奉黨國命令勸其回臺，林獻堂表示：「危邦不入，亂邦不居；曾受先聖人之教訓，豈敢忘之也。台灣者，危邦、亂邦也，豈可入乎，居乎。非僅危亂而已，概無法律，一任蔣氏之生殺與奪；我若歸去，無異籠中之雞也。」

曾經寄希望於中華民國的林獻堂，這時顯然已看清這個政權的本質、蔣介石獨裁統治的真面目以及留在臺灣島內臺灣菁英們恐怕會有什麼下場。

雖然躲過如其他數不盡臺灣菁英在臺被整肅至死的命運，生前卻再也回不了臺灣。1956年9月8日，林獻堂逝世於東京。

從日本時代親中的知識份子、到戰後左傾的時代青年，面對眼前的困境都期待做出改變，但並不是「有改變就會變好」，草率的改變也有可能讓事情更糟。重點不僅是「要改變」更重要的是從根本看清問題的癥結，去思考「該改變成怎樣」？長期以來臺灣的根本問題一直是沒有真正屬於自己的政權，把命運不管是自願還是無奈交到別人手上，下場就是只有任人宰割的結局。

前人用生命血淚給我們上的一課，你了解了嗎？

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 一生回不了臺灣的林獻堂於東京逝世！

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