台灣回憶探險團》1895.8.28 臺灣義軍統領吳湯興陣亡

吳湯興出身苗栗銅鑼客家，為清國時期秀才。民主國成立後，組織義軍加入，唐景崧任命為義民統領。

臺灣義軍統領吳湯興。（維基共享）

台灣回憶探險團

1895年，清國簽訂馬關條約（下關條約）將臺灣澎湖讓與日本。莫名其妙遭割讓的臺民求助無門下，成立臺灣民主國嘗試拖延時間讓國際介入，並找來前清官員巡撫唐景崧擔任總統，意圖回歸清國版圖。

於是日本方面由北白川宮能久親王率領近衛師團來臺準備以武力進行接收，5月底於澳底（今新北貢寮區）登岸，民主國總統唐景崧旋即落跑，臺民只好續推另一清國將領劉永福於臺南繼任總統，期待名聲響亮之黑旗軍可擊退日軍。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 8/12 歌謠作詞家葉俊麟紀念日



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可惜這些外人逃的逃、龜的龜，唐景崧落跑、劉永福則始終躲在臺南城內。而日軍順利兵不血刃進入臺北城後，卻在桃竹苗區域開始遭遇臺灣義軍頑強抵抗。

吳湯興出身苗栗銅鑼客家，為清國時期秀才。民主國成立後，組織義軍加入，唐景崧任命為義民統領。在臺北城陷落後，與徐驤、姜紹祖等客家義軍領袖合作作戰，從新竹、苗栗、臺中到彰化，一路造成日軍慘烈死傷，攻勢受阻。吳湯興最終在8月28日八卦山戰役中壯烈身亡，妻子聞訊後也自盡。而劉永福繼續躲在臺南城內，在10月19日日軍攻城前夕搭船落跑。

圖左：1895日軍征臺經過圖，8/28日吳湯興於彰化八卦山陣亡（綠色箭頭處）。

圖右：日軍記錄之臺灣義軍使用之械彈。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1895.8.28 臺灣義軍統領吳湯興陣亡

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