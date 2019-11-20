自由開講》國民黨紅統不分區名單要長驅直入立法院？

顧貯拳

日前中國國民黨公布了那奇怪地又紅又統的不分區名單後，中央委員投票複決，根據媒體報導，排序第17名的張顯耀獲得106張不同意票、57張同意票，因為不同意票過半數被刷掉；另外，排名第16名的車宜靜獲得87張不同意票、67張同意票，第19名的范成連獲得89張不同意票、75張同意票，雖然不同意票顯著的比同意票還要多，但是因為未過半，車宜靜、范成連仍獲得不分區提名。

但我們不禁要問，若中國國民黨的中央委員都要多數的人都不同意車宜靜、范成連可以獲得不分區提名，中國國民黨中央又豈能鄉愿拘泥於制度卻違背黨內民意？其中，范成連發出聲明表示：「自己目前在中國經營事業，恐無法兼顧繁重的立委工作，經再三考量後決定退出提名。」但是車宜靜呢？這位根本沒有人認識，只因為與吳敦相關人士的關係密切就能撈一席不分區立委當，真的可以無視黨內多數意見否決而堅持就任嗎？國民黨這樣來路不明的名單，不但無法面對國人，連自己黨內的人都無法交代！

國民黨不分區立委名單惹議，圖為黨主席吳敦義。（資料照）

此外，排在第四名的吳斯懷，在中央委員投票中，僅獲得84張同意票，但有高達82張不同意票，同意票只比不同意票多2票，顯然像吳斯懷這樣充滿紅統爭議的退役將領，連國民黨自己都難以忍受！而且根據媒體報導，吳斯懷在中央委員投票前的自我介紹稱：「自己一生捍衛中華民國，但說的是1911年中國國民黨建立的中華民國，不是蔡英文口中的中華民國台灣。」這種說法顯然悖於事實，才會有高達82張不同意票表示抗議，幾乎被否定的吳斯懷，還有多少正當性死守國民黨不分區安全名單？

吳斯懷最近還被發現，曾在中國的鳳凰衛視「寰宇大戰略」節目上教導解放軍應該要在中東如何對抗美軍，還強調部署的時機與對外宣傳策略該怎麼做，媒體上刊載吳斯懷的逐字內容為：「不必在還沒有準備好的時候，引起美國人或歐洲人的恐慌，這個動作必須很低調，隱而不顯的去做，但是必要。」形同中共大外宣版本的「莒光日」說詞。過去國民黨最恨為匪宣傳，現在積極跟共產黨靠攏，而且就藏在國民黨不分區安全名單中！

而曾被列為新黨不分區，現為國民黨不分區安全名單的前警大教授葉毓蘭，在中央委員投票中也囊括了53張不同意票，略少於吳敦義的58張不同意票。葉毓蘭最近一再為港警發聲，發文稱：「親眼目睹蒙面客動亂，騷擾無辜的民眾和外國人，這不是暴力，什麼才是暴力。」因此，她如此肯定港警暴力作為，不只與台灣主流民意不同，連國民黨內都有人公開跳出來請他離開。

韓國瑜國政顧問團成員的律師葉慶元就表示：「國民黨中央和總統參選人韓國瑜都先後表示支持香港追求民主之後，國民黨不分區立委參選人還在大言不慚地支持港府使用武力。」葉慶元更指出葉毓蘭這樣子的人，既然與國民黨理念不合，應該要知所進退，離開國民黨回去擔任新黨不分區立委比較適合。

而筆者也認為，吳敦義自己設計出這種又奇怪又紅統的不分區名單，是罪魁禍首，應該要如同自己的副主席郝龍斌所言，主動退出不分區立委名單。而葉毓蘭和吳斯懷，顯然基調和中國國民黨中央與韓國瑜競選政策不符，更應該知所進退，跟邱毅一樣轉戰以紅統自居的新黨不分區立委吧！

（研究生）

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