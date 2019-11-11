自由限時批》韓國瑜豪宅案逃不了！

杭東

韓國瑜再怎麽轉移焦點，也改變不了涉及南港7200萬豪宅案的事實。除「假庶民」形象破滅，還涉及司法問題，再怎麼掩蓋或逃避也沒用，因為事實真相已一一揭露，遲早面臨被選民唾棄的命運！

誠實是最好的政策，但韓國瑜在對高雄市民失去誠信後，却以市長職位為幌子，享受權力的光環，運用行政資源，反批媒體的「監督」。

後來陸續發現韓有許多財產（數十張保單、維多尼亞雙語貴族學校土地向台糖租每月一坪8元等）和房事（違建農宅等）見不得光！失業十多年，還能免費在北大政府管理學院唸9年，又能買豪宅，又能以非農業專業混當北農總經理多年等等；所知的訊息亦多和「吃喝玩樂」相關，且滿嘴髒話、幹話等等，加上話術、騙術使盡，更是厚黑到家！

誰都可以買房子。問題在於韓國瑜是不是說謊，要用另一個謊來圓上一個謊，才是重點。（資料照，Google街景圖，本報合成）

如今韓想當總統，却不願坦誠接受檢驗，更說是黑他，到處告人，欲「以訟止謗」！像說有「追踪器」、洩個資等等，却不敢提告；又控訴「國家機器動得厲害」，卻不知是民主機制使然；自己還搞個「特勤維衛隊」，連國安局長都講話了！自已只是候選人，又非正式總統，竟如此以「市長」僭越，簡直目無法紀，妄自尊大，太不像話，令人厭惡、噁心！

今天又欲以「韓張配」轉移焦點（遭爆是被朱立倫拒絕才找上張善政作「善後備胎」），無異心虛。况且此一副手毫無亮點，為典型「黨國馬屁精」復活，巳引發內部宋楚瑜舊屬、親民黨成員不滿，即將在宋參選後，掀起另一波茶壺風暴；而國瑜黨和國民黨中央，又有不分區立委名單及柦互傾軋的風暴醞釀，兩者相煎、矛盾衝激之下，韓勢岌岌可危矣！

今日南華早報報導，北京鼓勵台商回台投票支持韓國瑜，但據了解，大型台商多因中美貿易戰外移，中小型業者自顧不暇，初估所謂的百萬台商影響力，己明顯下滑。

現在加上的南港豪宅案連續劇，若韓國瑜不能一次講清楚，就會變成「被凌遲」，光靠中時、韓天台和蹭韓名嘴詭辯或扭曲「護航」，根本沒用。因為這本帳，只有韓家心裡最清楚！今天立委林俊憲再爆料韓國瑜豪宅案的後續，包括炒房團成員等細節，讓人得以了解過程，逐一還原真相！

原來韓國瑜失業時，當年要求業主台肥借他房價2成的款項，卻遭拒絕，此已有建案「日升月恆」的契約書為證。台肥在上面寫得很清楚，包括第九條第二項第三款，像是投資客或是國家政策改變時，住戶借不到七成貸款必須「自理」！若購買戶因此違約，得沒收房價15%，按照林俊憲的試算估計將沒收1080萬元。

復次，依公司法第15條中，公司不得任意借款，只能借給有業務往來的公司行號，而且必須是短期借貸一年為限，並經由董事會決議，因此台肥斷然拒絕借款。

接著，台肥在2014年12月中開始發出催繳令，要求住戶在12月26日依據這份「斷頭催繳令」，繳回2成貸款的費用，因此貴婦炒房集團壓力非常大，開始在12月24日找市議員陳情，希望能讓催繳令「無效」。

然則，在高美蘭等人出席協調會後，台肥就出現了「翻車式大轉彎」，不只同意借錢，更發函給其他住戶，可以來談借款，方案包括1至3年，或是20年，最後台肥借出了13億元。

更誇張的是，台肥財報竟然沒有揭露這些借款事實，而當時時空背景正值配合馬英九總統的打房政策，台肥很可能因此借款未報備董事會，損及股東權益。形同「走後門」，致備受各方質疑。

由於韓國瑜購買豪宅的業主台肥，曾在日前對外說明，額外提供給韓國瑜2成貸款，是通案、非個案，沒有特權問題。而據當時由新規定，銀行貸款只能提供5成，因此，特別請示金管會同意，由建商提供另外的2成。

不過，台肥日前卻宣稱，民國103年（2014）曾去函請示金管會是否可以提供2成貸款？但今天金管會主委顧立雄則出面打臉，他強調，經查，2014年根本無任何台肥函件；若台肥堅持有，就請他們說清楚，到底是哪年哪月的文件。

顯然，台肥的說法有許多矛盾，讓真相越來越模糊，而台肥後來也不再對此有回應，况且金管會非台肥主管機關，農委會才是，但至今亦未見回應，益發顯得疑雲重重！

而在上週五，行政院長蘇貞昌也點出台肥可能涉及違法。蘇揆強調，台肥是上市公司，其資金貸與必須符合條件，只能借給公司法人且短期融通，但韓國瑜是個人、資金又是長期20年；台肥若有違法，一定嚴辦。

房市專家Sway說得好，預售屋是不能住的，只是買一個未來的權利。韓國瑜賣掉內湖的房子來買南港豪宅，就表示內湖的房子也是投資的。

簡言之，誰都可以買房子。問題在於韓國瑜是不是說謊，要用另一個謊來圓上一個謊，才是重點。

韓國瑜買賣豪宅事小，但他卻一再强調自己是「庶民」，與他的家財萬貫，甚至是立委「權貴人物」形象反差太大，顯然，「豪宅門」這一關是逃不了的。

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