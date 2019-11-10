法操》《陪審員們》：作出決定他人人生的事，絕對不是件容易的事。

本片以韓國2008年第一次人民參審的案件為主軸，雖然片名叫《陪審員們》，但事實上，韓國這套制度兼及參審和陪審制，並不完全和英美法國家的陪審制度相同。

《陪審員們》（圖片來源：Naver電影）

◎法操司想傳媒

《陪審員們》是2019年上映的一部韓國電影，故事改編自2008年一起弒親案，同時是韓國首次實行人民參與審判制度的案件。作為第一起人民參審案件，受到媒體和社會大眾高度關注，法院也不敢大意。因此，本案在被告已坦承犯行的前提下，原本八位陪審員只須做量刑考量。然而，被告突然在法庭翻供，使陪審員成為決定有罪與否的關鍵因子。

首次人民參審 陪審意見成關鍵

男主角權南宇是一位待業的平凡市民，因被法院選中，和其他七位背景、職業都不同的人成為陪審員，一同參與這起刑事案件審判。本案被告被控殺害自己的母親，透過釘錘行兇後，將她從陽台推下，偽裝成意外事故。在有目擊證人、物證和法醫鑑定的情況下，雖然被告臨時翻供，但多數陪審員仍認為被告應受有罪判決。

儘管如此，權南宇在審理進行的過程中，心裡逐漸浮現幾個疑點，而遲遲無法投下有罪的一票。首先，法醫鑑定認為，被告是以手持釘錘往他母親的頭部攻擊。但被告不僅是裝義肢的身障人士，能否正常使用釘錘是個問題；加上一位擁有30年清洗遺體經驗的陪審員指出，從血跡飛濺的情形來看，並不像頭部遭到攻擊，更增添疑慮。

另外，其中一位目擊證人指出，他從對面大樓看到被告母親墜樓的畫面。然而，在下著大雨、兩棟大樓間的距離，是否真能確定是被告將母親推下陽台？隨著案件審理和討論，原本一致肯定有罪的其他陪審員們，也對原本堅信的事實開始動搖。作為人生第一次，也可能是唯一一次的參審，他們從頭檢視所有證據，在人命關天的時刻，希望能做出正確的決定。

人民參審制度 不拘束法院認定

本片以韓國2008年第一次人民參審的案件為主軸，雖然片名叫《陪審員們》，但事實上，韓國這套制度兼及參審和陪審制，並不完全和英美法國家的陪審制度相同。韓國的陪審員，是從20歲以上公民隨機挑選，並和多數國家一樣，排除法律專業、議員等職業參加。在審理中，允許陪審員透過法官轉交提問，並得做筆記。而陪審員們最後的決議，並不拘束法官最後決定，這也是他們制度的特色。

我國在討論國民參審制度時，也曾借鏡韓國，而韓國於實行之初，也同樣經過激烈爭辯。如同本片中，法官雖擁有法律專業，但來自各方的人民，能提供不同角度的觀點，對待案件的嚴謹程度更勝法律專業人員。本片提到，過去十年來，有人民參審的案件無罪率比一般案件高出三倍，這雖然無法直接證明什麼，仍是值得參考的數據。

疑義利於被告 被告正當程序保障

「若被告一半機率有罪，一半機率無罪，那是有罪還是無罪？」本片提到刑事訴訟法一個非常重要的觀念：「疑義利益歸於被告原則」。簡單來說，如果一個案件的證據，只能說服法官達懷疑有罪的程度時，那基於保障被告利益，仍應判決無罪。我國刑事訴訟法第154條強調的「無罪推定原則」，也是同樣的道理。

另一個值得討論的是，本片一開始因為被告坦承自己犯罪（自白），所以案件一開始就朝有罪方向審理。但其實，被告的自白固然重要，卻也存在造假風險，例如被告可能遭到刑求、威脅。所以，我國刑事訴訟法第156條第2項規定，被告的自白，不得作為有罪判決唯一證據，仍要有其他證據佐證，就是為避免僅憑自白就定罪的情況發生。

在看《陪審員們》時，不時會聯想到法律經典電影《十二怒漢》的場景。每個人的生活背景和成長經驗，都會影響對案件的看法，也會有想早早回家的陪審員，不見得有心好好審理他人的事。但或許就如同本篇標題所言，無論是法律專業人員或是一般人民，在面對「不容易的事」時，都應以更慎重的態度，對待每個經手的案件。

本文經授權轉載自法操 《陪審員們》：作出決定他人人生的事，絕對不是件容易的事。

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