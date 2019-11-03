台灣回憶探險團》1934.11.3 一等飛行士楊清溪墜機身亡

被全島臺人所喜愛的臺灣飛行士意外身亡，各界震驚惋惜，家族事後也特地以高雄號為雛形，為楊清溪打造一座全台獨一無二的飛機造型墳墓，作為紀念。

台灣回憶探險團

楊清溪出身高雄右昌，1933年（昭和8）自東京立川飛行學校畢業取得飛行士資格後，向日本陸軍購買一架Salmson 2A2型退役偵察機，經整修後以家鄉地名命名為「高雄號」，並在1934（昭和9）年10月17日開始一趟名為「鄉土訪問」的環島飛行計畫，兩日後完成環島一周創舉，全島轟動受到熱烈歡迎，安全返抵臺北。可惜隔月11月3日，楊清溪便因飛機失事罹難。

根據當時新聞報導，11月3日楊清溪欲再次執行環島一周的任務，但因為天候因素，當日上午6點50分與武內機關士起飛後沒多久便折返，由於當時正逢體育日（明治節舉辦體育會），城內到處都有活動，楊清溪一時技癢，又再次升空繞行兩圈降落。

上午8點15分第三度起飛，載著好友王德福在臺北上空飛行，返航著陸時，因為怕撞上新店溪堤防拉升飛機，卻碰巧遇上強風亂流，從50公尺高空倒栽墜毀在臺北練兵場附近的竹林，楊清溪當場死亡，同行的王德福也在救出10餘分鐘後死亡。

被全島臺人所喜愛的臺灣飛行士意外身亡，各界震驚惋惜，家族事後也特地以高雄號為雛形，為楊清溪打造一座全台獨一無二的飛機造型墳墓，作為紀念。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1934.11.3 一等飛行士楊清溪墜機身亡

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