自由限時批》韓市長陷入「王八蛋」風暴中！

宋娣

繼9月8日大造勢的TNND、恁爸後，韓市長（目前仍有高雄直轄市長公職身分）日前再抛出兩岸的「王八蛋、爸爸」驚人之語！接著，乾脆把志工給他「吃喝嫖賭」的「嫖」講開了，竟編成了一則「反清復明」故事，彷彿是「韋小寶」上身，令人嘖嘖稱奇。這樣子的國民黨總統候選人，豈非教壞囝仔大小？無怪家長、長者莫不憂心！

須知，韓國瑜仍有市長公職身分，除非他辭職，否則有關的言行，無法卸責，又帶給社會負面形象，類此的聲量越大，越造成更大的負面教育影響，怎可能以選舉因素「豁免」？（縱使搞笑，亦須符基本道德教育原則）簡直荒謬至極！網友甚至舉韓冰為例，未知女兒對他爸爸這些秀下限言行作何感想？

如把這兩天韓市長的「王八蛋」和「嫖」的說辭還原，便知是如何不堪！國民黨還要硬拗，豈不更「王八蛋」呼！

今天韓身為中華民國總統候選人，不談主權，那要談什麼？主權問題當然十分重要，若主權都不見了，還選什麼總統？（資料照）

本來「王八蛋」並沒什麼了不起，在《史記‧龜策傳》就提到，神龜有八種，第八種叫做王龜，後簡稱為王八，或王八烏龜。而歐陽修在編撰《新五代史》時，提到五代十國中的蜀（中國四川省）有一軍頭王建，在家排行第八，年少時作惡多端，因此時人在背後多稱他為「賊王八」。

然則，史上最出名的「王八蛋」，卻是降清名臣洪承疇，晚節不保，留下「忘八端」駡名！即是：「孝悌忠信禮義廉，一二三四五六七──無恥之徒」，流傳民間，諧音竟成了「王八蛋」！可見「王八蛋」不能濫用，否則裏外不是人！如果看媒體的報導，不難發現韓市長除了說「嫖」的無厘頭好笑，更把兩岸關係說成「王八蛋」，反讓人聯想起洪承疇了。

在近日舉辦的青年論壇（多為國民黨青年團成員）中，在場學生向韓提問，若當選是否會簽《和平協議》？韓國瑜以一句「王八蛋跟爸爸」來形容兩岸關係，還說這句話很厲害，「什麼叫王八蛋？我罵你王八蛋；什麼叫爸爸？爸爸，要什麼給什麼」，語畢台下聽得一頭霧水，也讓外界好奇，到底誰是「王八蛋」？誰又是「爸爸」？

而28日參拜斗六南聖宮致詞時，韓提到清朝時有人貪汙被抓，被問犯案動機，竟然回答「我要反清復明、我要推翻清朝滿州皇帝」。之後又有一個人去玩女人、嫖妓被抓，又被問犯案動機，沒想到他回答「我要多生孩子、我要反清復明！」難怪電視主播張雅琴會對韓國瑜比喻清朝人嫖妓、玩女人論點十分不滿，重炮抨擊「你到底是多想那個SEX啊？受不了耶！」、「你講過的話，不用負責任嗎？今天我們播報新聞講錯話，都要被懲處，或要被告，你一個總統候選人講錯話，卻完全沒代誌？」張雅琴講到激動之餘又補了一句，「真受不了」！

其實，韓參與大選至今，從未批評過北京，還簽署旺董「無色覺醒」中的「兩岸和平協議」，卻多次諷刺「顧主權」，好像國家主權跟他無關。而守護國民的民主自由，確保國家主權不受到威脅，本來就是總統最重要的憲法任務，特別在習大大祭出「一國兩制台灣方案」後的此刻，更是如此。

顯然，韓市長空有話術，卻不做功課，胡說一通。反正一皮天下無難事，而洪承疇雖是「王八蛋」，但確是學富五車，文武全才，絕非一介「草包」。事實上，今天韓身為中華民國總統候選人，不談主權，那要談什麼？主權問題當然十分重要，若主權都不見了，還選什麼總統？除非他想當的，是另一個吳三桂或洪承疇！

而今時空已非往昔，中共的「數位極權主義」，已發展得愈來愈深入完整，對台滲透的能力與強度急速提升，若不能居安思危，提高警覺，强化國防國安，發展經濟，以確保中華民國台灣的主權，及自由民主長治久安的福祉，國家危急殆矣！

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