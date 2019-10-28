自由限時批》讓韓致命的東西！

杭東

只要看郭辦的劉宥彤，敢用一百萬雞排賭劉家昌的「韓驘八百萬選票」，連柯P都說，穩贏的啦！好像勝之不武。其實韓國瑜致命的東西，還多得很，都會讓鐵粉崩潰成沙！

首先，最讓韓致命的是高雄市長的位子，自從請「長假」以來，變成「爛攤子」，如果代理市長管用，還要民選市長幹什麼？一個代理性質的市政團隊，缺一主幹，自易成民代標靶，難有政績可言，不在話下。

何况自請「韓假」起，罷免市長連署衝破45萬，當韓每天逍遙開政治支票，讓國人瞠目結舌時，連署書也隨之加碼，無怪乎日前韓到澎湖大開「青年出國遊學」支票時，輿論嘩然。報載，連當地中學生都說「落跑市長的話，還能聽嗎？」，真是一針見血！

日前韓到澎湖大開「青年出國遊學」支票時，輿論嘩然。連當地中學生都說「落跑市長的話，還能聽嗎？」（資料照）

更慘的是，藍營已因他崩解，和黨中央更是「貌合神離」，光是一個「不分區立委」名單，彼此就已刀光劍影，而爭奪黨主席之事，亦已赤裸裸提前開打，鬥得你死我活！（旺中媒體復公然介入）目前黨內已傳出「棄韓」聲浪！

簡言之，與其讓韓當八年總統，不如讓可受監督的小英再做四年，因為韓的言行，是「不可預測的」！往後八年更會斷送掉中、青世代菁英的未來！像朱立倫、侯友宜者，屆時已成老翁，還有前途嗎？

不止是藍營，連如柯P、賴清德者，甚至郭董支持或培植的菁英，還有未來嗎？

如此一來，負負得正，對未必支持小英的藍綠白，政治利害算盤一打，會真心支持韓「隨興玩八年」嗎？即便他見機行事，改口只做一任，有誰會相信？這就是政治的殘酷現實！

近日繼在「鐵藍」馬祖選區連江縣參選的民進黨候選人李問，在文宣上大量使用國旗後，在藍營有傳統優勢的新竹縣第二選區參選的鄭朝方，十月中也在選區內掛上以國旗為背景的「新堅定、新方向」看板，成為今年選戰中第二位正面使用國旗的民進黨立委候選人。受到各方關注和好評！

在「鐵藍」馬祖選區連江縣參選的民進黨候選人李問，在文宣上大量使用國旗及相關色彩等元素。（圖擷取自李問臉書）

然則，韓粉聞悉，竟然崩潰，紛紛「出征」，引起社會極大反彈！因為國旗應該屬於全體國人，並非為某一政黨「專利」！此乃中華民國憲法明訂，韓粉有何權力限制政黨參選人使用國旗？簡直荒謬至極！

李問更在臉書上發文聲援鄭朝方，「每一個人，都可以賦予國旗自己心目中的意義。對我來說，國旗代表國軍堅定捍衛主權、並且抵禦極權統治的決心；對我來說，國旗也提醒我們，要守護台澎金馬永續家園，在得來不易的民主制度之下，團結一致。」

換言之，正常的民主國家，人民手持國旗用以表現其愛國意志，係「象徵性言論」（Symbolic Speech）之表現。也就是說，沒有人可以限制誰可以、或誰不能在看板上放國旗。

依據我國《憲法》第11條「言論自由」所保障之範疇，人民拿不拿國旗，完全是人民的自由，人民有權選擇「積極表現」或「消極不拿」，這樣的自由受《憲法》高度保障！

是以，只要民進黨在現有中華民國體制下，利用選舉期間，儘量將國旗和黨旗雙掛，更象徵「中華民國，民主台灣」的團結和諧，何樂不為耶？

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