自由限時批》華府吹響挺台港抗北京的號角！

東方亮

美國副總統彭斯（Mike Pence）今天上午在華府發表重要演講，不僅吹響挺台港抗中共的嘹亮號角，立埸堅定清晰，震聾發瞶，備受全球矚目！

只要觀察北京詭譎不安的四中全會召開在即，又有險峻的內憂外患，且知華府此番的講演，有重大宣示，故先示好，由港府先撤送中條例，以免雪上加霜！

然則，美方並未降低聲量，顯然對中共鬥爭伎倆，瞭若指掌，對挺台港立場反更旗幟鮮明，對台灣內部親共黨派及媒體，無異是當頭棒喝！特別是中華民國台灣外交和國際空間部分，頻遭北京蠻橫打壓，竟有人誣指政府未做好兩岸關係，殊不知此乃中共作崇，不惜文攻武嚇，要民主台灣「降順中華人民共和國」的「統一」！

今天彭斯就說得非常清楚，美國堅決與台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由！並强調，川普政府授權更多的對台軍售，並認同台灣是世界主要貿易經濟體，更是中華文化和民主的燈塔！

美國副總統彭斯24日在華府智庫威爾遜中心舉辦的首屆馬勒克公共服務領袖講座上致詞，發表第二次對中共政策演講。（美聯社）

簡言之，川普政府遵守的「一中」政策，是美國自已決定的，並非和中共訂定的「一中」原則相同。但仍遵守中美三個聯合公報和台灣關係法。彭斯又指出，北京透過金錢外交，在過去一年一再誘使兩國與台斷交，改與中華人民共和國建交，藉此對民主台灣施壓！國際社會相信美國與台灣的交往，不會威脅到和平，而是會保衛台灣及整個區域的和平。可說是一針見血！

其實，美國國務卿龐畢歐最近受訪在談到香港、南海等問題時，幾乎是咬牙切齒，更批評「中國共產黨的核心問題就是不守承諾」，當初說好的香港「一國兩制」才會蕩然無存！彭斯亦然。

他認為，香港是與世界接壤的重要門戶，亦是全球最自由經濟體之一，有強大的獨立機構、活躍的自由媒體，眾多外籍人士居住在此。但過去幾年，北京增加對香港的干預，用行動限制人民的權利和自由，和民主人權背道而馳，引發國際高度關注。此次香港當局已撤回逃犯條例，北京也展現一些克制。

彭斯重申，美國會持續敦促北京克制，遵守承諾並尊重香港民眾；而對數百萬在過去幾個月和平示威保護他們的權利民眾，我們堅決與你們站在一起！誠是擲地有聲！

這是彭斯繼去年10月4日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）嚴厲批評北京並力挺台灣後，再一次針對中共發表措辭強烈的演說，意義深遠。

彭斯更提及國際社會都感震驚的事，就是中國共產黨正在打造一個全球前所未見的監督政府，在制高點架設數億個監視錄影器。少數族裔必須在檢查哨依警方要求留下血液檢體、指紋、聲音紀錄、不同角度的大頭照、甚至虹膜掃描。

而北京甚至把這些用在它獨裁政權的科技工具，出口給非洲、拉丁美洲、中東等地的國家。這些工具部署在諸如新疆這樣的地方，這些工具甚至經常是在美國企業協助下部署完成。

同時，中國共產黨持續利誘與脅迫美國企業、電影界、大學、智庫、學者、記者和各州與聯邦政府官員，影響美國的公眾論壇。中國不僅向美國外銷大筆金額的不公平貿易商品，近期還外銷審查機制，這是極權的標誌。透過輸出企業的野心，北京企圖影響公眾意見並脅迫美國企業，太多美國跨國企業向中國金錢和市場的誘餌磕頭，對中共的批評設限，甚至未能堅定表達美國價值。

從彭斯口中一再說出「中國共產黨」字眼，足見美國朝野已視它為「獨裁專制邪惡政權」！亦無異發起了全球「反共」號角聲，並和中共即將召開的四中全會對衝，加以美中貿易戰未歇，且與西方大國外交摩擦不斷；中國經濟景氣大幅衰退，今年增長目標為30年來最低水平；而香港又爆發1997年後最大規模示威，持續超過四月。導致「反習」聲浪不斷，致使四中全會格外引人關注，對習大大的「終身制」會產生如何影響，尤值得持續觀察。

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