自由限時批》「韓李配」？！

董森霖

近日「代夫出征」的李佳芬再搶媒體版面，又使「韓李配」成為坊間話題，或許這是韓國瑜的最佳副手選擇！至少可避免什麽「後宮干政」之類的蜚短流長，得以「名正言順」的輔選，甚至未來還可輔佐國政，有何不可？

試想，韓國瑜可以橫空出世，成台灣「百年難見的政治奇才」！他的妻子李佳芬又何嘗遜色？

幹過三任縣議員，並經營管理雙語貴族學校，辦得有聲有色，韓失業十多年，是「婦唱夫隨」，感情彌篤，默契十足；現在角色雖換成「夫唱婦隨」，或許還不太習慣，像她的閨蜜當觀光局主祕（其子當市長機要），或堂兄當公股董事，或自己的祕書欲當要職等等，有人說是「夫人干政」，她非常不能接受，認為只是推薦而已，又沒貪婪要老公貪污，有心人小題大作。故而見解和常人不同。

即便此次到東南亞訪僑社，一樣提出韓若當選，就會修改課綱等要務，此恐連國政顧問團都未必知曉。甚至連她返台二度輔選新北，亦作預告，並要韓「乖乖」跑既定的行程，俾「分進合擊」，有勇有謀，可見一斑。

韓國瑜可以橫空出世，成台灣「百年難見的政治奇才」！他的妻子李佳芬又何嘗遜色？（本報資料照）

又如，她的農舍違建問題風風雨雨，影響社會觀感，她卻將此公評者提告，以訟止謗，她當過記者，理知言論自由，但仍為之，此更是不同一般政治人物的作為。

簡言之，韓國瑜十分尊重李佳芬的意見和理財，像農舍的買賣，乃至選舉補助金處理等皆是，而國內外選舉行程安排亦然。因此，外界視為「最佳拍檔」，致檯面上的韓副手人選，幾多望塵莫及。

至於韓打的選戰，又是毛澤東式的「人民（庶民）戰爭」，所有的言行多不按牌理，但每日的「金句」，幾能笑遍全台，消痰化氣！還能擁有「愛與包容」的百萬韓粉，可躺著選，才是匪夷所思！（更是小英當局值得檢討省思，以因應如此險峻的危局）

像最近不論是設高山國旗台、故宮國寶一次展、國庫黃金變綠，或是農業外勞等等，雖使韓的負面聲量爆增，甚至連旺報的社長都驚嘆，這樣子都能選總統？！誰曰不可？！旺報的大老闆，不就是挺韓的Kingmaker！

韓國瑜如果不是只幹幾個月高雄市長落跑選總統，真沒幾人知道他的斤兩！無怪坊間會有「草包」的封號，但許多蹭韓的菁英藍或知識藍反「驚為天人！」視為「藍營的陳水扁」，又唸過北京大學政府管理學院（這段輝煌學歷未見提起過），深諳毛澤東話術和騙術，可以「以夷制夷」打敗綠營！乃國民黨在台近「80年罕見的寶貝」。

只要觀察韓市長取消訪美之行，甘冒不韙請長假跑選舉行程以來，卻有如「渡假」般的逍遙快活，這便是《毛語錄》的「不管風吹浪打，勝似閒庭信步！」招數；又如對農漁勞工亂批政府一通，這就是老毛所說「需要的時候，須强調人民的眼睛是雪亮的！」而講香港的殺人犯遣台之事，零零落落，主權、司法互助說得不知所云，卻用毛式的「真相不明」搪塞。裝瘋賣傻，好不厲害！

事實上，韓國瑜玩的是對立、仇恨的鬥爭，致韓粉產生革命的熱情，凝聚力强，十分恐怖！一旦大選投票率低，韓粉必傾巢而出，中間、年輕選民並無危機感，這才是小英連任的危機！

是以「以毛治毛」，以敵為師，何妨參考老毛的一段話，或許有用，他說：「凡屬正確的任務、政策和工作作風，都是和當時當地的民眾要求相適合，都是聯繫民眾的；凡屬錯誤的任務、政策和工作作風，都是和當時當地的民眾要求不相適合，都是脫離民眾的。教條主義、經驗主義、命令主義、尾巴主義、宗派主義、官僚主義、驕傲自大的工作態度等項弊病之所以一定不好，一定要不得，如果什麽人有了這類弊病一定要改正，就是因為它們脫離民眾。」

這才是真正的接地氣，是為民造福，頗值得借鏡！

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