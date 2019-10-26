紐約地途》沒有一次展出所有館藏的新MoMA （現代藝術博物館）

紐約市一件大事是紐約市最知名的博物館之一「現代藝術博物館Museum of Modern Art」，自2016年開始進行新的裝修計畫，館方更從今年六月旅遊旺季的開始閉館四個多月的時間，做最後館內各個樓層所有藝廊以及新空間的規劃佈置，並於十月二十一日重新開幕。這個動用了四億五千萬美元經費的裝修計畫，讓來參觀的民眾或遊客，終於可以一次完全看完博物館超過二十萬件的永久收藏……當然不！

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最近幾天台灣一件頗有話題的新聞是，有位總統參選人在公布台灣未來觀光政策時，表示當選後要將台北故宮博物院所有館內典藏全部一次展出，以吸引更多國際觀光客來台灣參觀故宮超過七十萬件的文物收藏。

同時間，紐約市一件大事是位於曼哈頓中城，紐約市最知名的博物館之一「現代藝術博物館Museum of Modern Art」，自2016年開始便由Diller Scofidio + Renfro建築事務所操刀進行新的裝修計畫，館方更從今年六月旅遊旺季的開始閉館四個多月的時間（損失大筆收入），做最後館內各個樓層所有藝廊以及新空間的規劃佈置，並於十月二十一日重新開幕。這個動用了四億五千萬美元（約一百三十五億台幣）經費的裝修計畫，讓來參觀的民眾或遊客，終於可以一次完全看完博物館超過二十萬件的永久收藏……當然不！

歷經三年多，耗資超過四億美金，中間閉館四個月的紐約現代藝術博物館（MoMA）於十月二十一日正式重新開幕。（圖：作者提供）

事實上，即使新設計裝修的MoMA多出了約一千兩百坪（四萬多平方英尺）的展覽空間，館方計畫不同區的館藏藝術品展示會在每六個月到九個月的時間迴轉一次，確保館內永久收藏會在不同時間中都能分別展出讓民眾參觀。這項新的輪流展示計畫意味著從現在開始算，一年內博物館有百分之三十的藝廊展覽會改變，到2022年全館的展出編排都會完全重新來過。

MoMA重新設計的空間如果要輪流展示超過二十萬件的館藏，要花上約三年的時間。（圖：作者提供）

花了一百三十億台幣，多了百分之三十的展覽空間，紐約現代藝術博物館從來不會想要一次「全部」展示館內典藏。因為每個藝廊空間的展示，每次個展，都是經過精心策劃的主題。民眾來參觀美術館要看的除了知名藝術家作品的真跡外，館方對參觀民眾也有滿足他們對藝術品本身意涵的了解，其創作的時代背景的認識，不同國家的藝術風格，還有探索所象徵社會價值演變的脈絡的教育責任。而不是只將博物館當作陳列室，讓民眾觀看藝術品，驚呼工藝精美之後，拍拍照表示有到此一遊就夠了。

到博物館參觀不應該只是找知名藝術品拍照打卡就離開的活動。上：Keith Haring: Untitled, 1982; 下：Van Gogh: Portrait of Joseph Roulin, 1889. （圖：作者提供）

當然，博物館收藏品的展示內容和主題設定，也是會被藝術工作者甚至是參觀民眾檢驗。就以重新開幕的MoMA來說，這個由三位具有進步思想，自稱「大膽女士」的女生（Lillie P. Bliss，Mary Quinn Sullivan和Abby Aldrich Rockefeller）在1929所成立的博物館，曾經被詬病說館內展示的女性藝術家作品和男性的作品數量與次數不成比例的低。如果以不同民族角度來看，亞裔和南美藝術家收藏的展示也是偏低。館方考量要以畢卡索，馬蒂斯還有梵谷的真跡名畫來吸引遊客買票參觀的經濟效益時，還是不能忽略讓這個擁有全世界最精彩收藏之一的博物館其他多元藝術作品有曝光的機會，而不是被貼上來這裡就是只要看那幾位少數但非常知名藝術家作品的博物館就值得的標籤。

重新開放的MoMA在展覽的規劃上更重視女性與非西方藝術家作品的展示。 上：Sarah Sze, Triple Point （Pendulum）; 下：Martin Wong, Stanton Near Forsyth Street。（圖：作者提供）

回到MoMA的重新開放，新的博物館藝廊展示空間顯得更為寬廣舒適，也更重視展覽內容媒介的多樣化和與參觀民眾的互動性。The Marie-Josee and Henry Kravis Studio和The Paula and James Crown Creativity Lab一個是充滿實驗性的聲音互動裝置藝術展，一個則是民眾可以參與的實驗性創作空間。五層樓的博物館共有二十四個大小不同的藝廊，這還不包括一樓售票台旁博物館首次嘗試的兩個免費參觀的藝廊。目的就是希望民眾在沒有事前計畫或是時間不足的情況下。依然可以隨性的來這兩個藝廊觀看不同主題的展示，片刻沈浸在藝術薰陶的氛圍之中。

重新設計的MoMA共有二十四個大小不同的藝廊，空間都相當寬敞舒適，讓參觀博物館的經驗更加美好。（圖：作者提供）

如果想要在一次造訪的機會中真正有深度的參觀自己有興趣的展覽，一般都要花上四五小時以上的時間。這不算短的時間中，館方也貼心的規劃數個休憩的空間，像是三樓面對博物館雕塑花園的休息區，以及四樓朝北放上小野洋子（Imagine Peace）作品的休憩長廊。六樓的咖啡館和一樓戶外的雕塑花園當然也是很好的選擇。 MoMA一項很重視的紀錄影片放映空間也比過去寬敞不少，可能讓人一不小心就會睡著。

除了每個藝廊有可以休息的長椅外，MoMA也提供空間較大純讓訪客休息的空間。（圖：作者提供）

新的建築設計在空間上還有一項很特別的地方是即使在不同樓層，都有一個地區可以無障礙的看到其他樓層。不會產生好像一直在一個密閉空間看展的壓迫感。博物館地下一樓則是非常受觀光客歡迎購買紀念品的商店，除了可選購和展覽相關的出版與畫冊外，也有許多著重設計概念的生活精品。

新MoMA在空間設計上很重視不同樓層開放空間的連結，讓訪客不會有在密閉空間的壓迫感。（圖：作者提供）

MoMA重新開放，筆者認為目前最不能錯過的展覽當然還是不免俗的在五樓的藝廊中展示梵谷、達利以及其他十九世紀後期二十世紀初期畫家的作品，另外在二樓博物館室內最大的單一展示空間展示韓國藝術家梁慧圭（Haegue Yang）的“Handles”裝置藝術與表演展也值得花上一段時間觀賞。再來就是前面提到在The Marie-Josee and Henry Kravis Studio展出由電子音樂先驅David Tudor創作的 Rainforest V（Variation 1）；表演藝術家William Pope L. 的Member: Pope L.: 1978-2001回顧展；以及上禮拜專欄提到日裔美籍藝術雕塑家野口勇的啟蒙老師Constantin Brancusi的雕塑展。

不論是梵谷或達利經典的畫作還是美國Pope L.和韓國藝術家梁慧圭的表演與裝置藝術的創作都是重新開放參觀後的MoMA不可錯過展覽。（圖：作者提供）

其實不管推薦哪些展覽一定要看，真的對藝術有興趣的人，一旦踏入博物館的第一個展場之後，是很難略過哪些部分不看的。不過慶幸的是，MoMA即使擴大展示空間，增加展覽項目，參觀者是不用擔心一次要看完二十萬件館方典藏。畢竟全世界對博物館藝術展覽有點概念的人是不會提出那種所有館藏一次出清展示的荒謬構想的。

Museum of Modern Art: 11. W. 53rd Street, New York, NY

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