hinac》《青春豬頭少年》－又哭又笑又煩惱，致在藤澤的青春（二）

《青春豬頭少年》故事有著舒服的青春氣息，但造訪主要故事背景湘南海岸的這天時不時驟雨，停歇時大地也因此蒙上了一層灰，從未在江之島淋過雨，居然遇到兩次壞天氣，不禁對在《青春豬頭少年》場景探訪時的運氣感到無奈，但或許是支持的女孩在故事中沒能有理想結局，上蒼希望透過這樣的天氣來提示她的心情吧。

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續上篇

雖說溝口凱吉（溝口ケージ）的畫風以及動畫改編後的色彩皆是清亮出色，讓《青春豬頭少年》故事有著舒服的青春氣息，但造訪主要故事背景湘南海岸的這天時不時驟雨，停歇時大地也因此蒙上了一層灰，讓人就算沒有思春期症候群的煩惱，也只能仰天長嘆人生總有起落。

《青春豬頭少年》主人翁們就讀的「峰ヶ原高校」原型「七里ヶ浜高校」就在離江之島電鐵的「七里ヶ浜」車站不用一百步的距離。我在雨勢方歇後走出車站，到校門口用相機紀錄了校門的影像後，往不過一百公尺外的湘南海邊走去。那路口的便利商店便是琴美求助咲太的地方，造訪時是霜月寒天，便利商店的暖氣讓身體恢復了一絲生機。走下階梯來到海邊，麻衣被母親當空氣、朋繪與咲太漫步、翔子與咲太相遇，還有楓與大家一起前往的海邊，就是這裡了。被雨與潮汐打溼的沙灘只有淒冷而已，冬天探訪主要時節在夏天的故事，套句隔壁棚的《青春奇幻作品》女主角台詞，著實「不愉快爹嘶」。

故事裡面最常出現的海邊，即是離學校咫尺的七里ヶ浜。（圖：作者提供）

從這裡再度折返，搭上往西的列車，直往江之島站而去。麻衣篇的故事大致已畢，大垣是暫時去不了了，但時也命也，那商店街、車站在《聲之形》場景探訪時早已走過幾回，想想也不致遺憾。自江之島站離開，下著微雨的人聲鼎沸商店街雖然沒在故事中出現，但幸運的是，沿路插上了女角們的旗幟（喜歡眾男角的人可能要失望了），因雨打溼的關東旗有些黏在其他物品上，路過的當地人好心的將旗幟拉開協助拍攝，這樣的暖心舉動讓人好生元氣。販賣機則有著麻衣學姐在故事中代言的海報，現實與動畫連動讓人很是佩服與興奮，而販賣機就像存錢筒般，吃下了我阮囊中的零錢們。

江之島地區商店街沿途掛有眾女角的旗幟。（圖：作者提供）

當地的販賣機廣告亦改裝為櫻島麻衣式樣，當然也有賣同款飲料。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

接近海邊後雨勢漸大，不得不後撤以對，但幸好在落雨前，小田急線的車站仍是照計劃收下了，尤其是那個宛如龍宮、被選為關東車站百選之一的「片瀬江ノ島」站，為了2020東京奧運的人潮與建物老舊，再訪時，它已永遠只能從照片中回憶。

雙葉、國見、梓川三人經過車站前，此景已僅能追憶了。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

隔了數月，趁著一次赴日機會再訪。老天依然沒賞臉，但這次不僅為了爬上江之島的最後一哩路，也為了那慶祝劇場版上映的聯名活動。說來令人發噱，聯名活動不是發生在故事中出現的江之島電鐵或小田急線，反而是與首都圈兩線懸臂式單軌之一的「湘南單軌」合作，湘南單軌可是另一部作品《Just Because》的「勢力範圍」呢！

或許現實中的聲勢站在《青春豬頭少年》這邊，又或許單軌也是小田急集團的一員，而其在觀光上比較不受注目，才要刻意推動。無從得知內幕，但有聯名總是令人興奮，趁著赴日的機會來到了大船站，問好了車班，拿出了鐵道迷中「攝鐵」的老本事，看著運行圖擬定著作戰計劃，在又一天的大雨滂沱中，將這次的聯名列車給收入了記憶卡中。

藤澤側的聯名列車車頭掛有牧之原翔子的圖案。（圖：作者提供）

江之島側的車頭掛有麻衣圖案，該站更有所有女角的立牌展示。（圖：作者提供）

除了車輛，車站的聯名自然也不能錯過，沿線共八個車站的湘南單軌，途中六站的站名牌換成了六位各有篇章的女角色式樣，每站下車均要重新購票，等於逼戲迷購買一日票，只能說這種強迫中獎兼一律平等商法，只有日本人才能縝密規劃吧。終點的江之島站，除了貼有聯名海報外，更在車站告示螢幕中插入了動畫剪輯，並且利用下車專用月台擺放了她們的人形立牌，一字排開的氣勢與難得在非廣告螢幕顯示動畫的舉措，一日票就算買個三五張當贊助我都願意了。

沿線各車站的聯名站名牌。（圖：作者提供）

沿著熟悉的路往江之島走去，旁邊的水族館是朋繪與咲太約會的地方，麻衣也有一幕從陽台眺望，往島上而去的橋邊，則是朋繪幫忙同學找吊飾的場所，天氣好時的景色美不勝收，甚至能從此眺望富士山，但如同首次跋涉般，這時依舊烏雲密佈，從未在江之島淋過雨的我居然遇到兩次壞天氣，不禁對自己在《青春豬頭少年》場景探訪時的運氣感到無奈，但或許是支持的女孩在故事中沒能有理想結局，上蒼希望透過這樣的天氣來提示我她的心情吧。

心中的坎過不去，成為「拉普拉斯的惡魔」的朋繪，讓咲太只能想辦法打破7月18日人生無限重來的困境，而他的作法則是選擇了不同的路。他強勢捨棄了海邊戲水的約定，帶著「偽女友」古賀朋繪走進了戀人的聖地江之島，在祈求戀愛運靈驗的邊津宮，強勢的要求在繪馬上寫下了兩人的名字，最後，在觀景平台上，將那些日子的異常迴圈給戳破，狠狠的拒絕了不願意面對現實的朋繪。我順著故事的順序繞了一圈江之島，氣喘吁吁的來到了平台，獨自面對著灰濛大海，想著哭泣的她，還有時間的巨輪繼續轉動後，滿臉笑容面對咲太的她。

我在近晚沒有多少觀光客逗留的江之島，看著海、吹著風，重疊上自己的人生經驗，想起了一些往事，然後，流下了一點淚。在回程的電車上、在燈紅酒綠的東京街頭，心中的情緒好久好久，不能自己。

邊津宮據說能求到好姻緣，偽戀人的兩人即在此打破迴圈。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

神社境內的姻緣繪馬牆，咲太強勢寫入！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

江之島的觀景平台，古賀篇在（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）這裡迎向終點。

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