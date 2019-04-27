hinac》《月色真美》－在川越，體驗兩小無猜的愛戀

不願打傘，下車後兀自淋著雨走到了12集時小茜搬家橋段出現過的JR川越站，無緣跟小茜小太郎一樣的我，布滿雨滴的眼鏡，就像車窗玻璃一樣，將那些青春酸甜，永遠迷濛封印在記憶的一角，偶爾打開，下酒。

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近年動畫作品中的小品佳作，《月色真美》應該名列前茅。聲優東山奈央擔綱著片頭與片尾曲，難得的慢歌唱出了中學生不大的世界生成的愛情觀。導過《暗殺教室》等大作的導演岸誠二搭配上清新畫面與日常故事的組合，並在關鍵時刻利用經典文學作品渲染，讓故事有著無比魄力，悠久存在觀眾的心中。

月色真美映畢時迴響極大的一幕，主角茜與小太郎終成眷屬了。（圖：作者提供）

曾經路過川越很多次，「小江戶」之名耳聞已久，終於在一個氣溫接近零度的日子造訪這裡。 一個上班日與人流相反的往郊區移動。電車上的乘客在經過幾個通勤大站後稀稀落落，窗外景觀也開闊起來，雖是一趟約莫一小時的旅程，但也足以逃離塵囂，令人期待著這趟小旅行。

從較靠住宅區的川越市站下車，出入的除了居民外，似乎一個觀光客都沒有。沿著鐵軌走到了JR的線路旁，遠處拱形的跨線水泥橋，便是片頭畫面中最顯而易見的標的。女主角水野茜一家也住在離車站不遠的大廈，在家門口的一幕，也讓故事從糾結中進入到最後感人高潮。

茜與小太郎在第10集中的一景，即在水泥橋邊。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

小茜家的大樓就在離車站不遠的某處。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

從小茜家走到熱鬧的市中心不用頃刻，本川越站前的家庭餐廳是兩人首次相遇的場所，車站外的公車站牌令人歷歷在目。我沒有在這裡多做停留，順著人流往一旁熱鬧的商店街走去，故事裡出現的補習班不過只一個路口而已。

小太郎曾仰望票價，到東京要470日圓對他負擔不小。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

第10集兩人相遇，此地點即在補習班附近。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

川越是個有趣的觀光小鎮，越遠離車站的區域，街景就越往古時候倒退一些。沿著補習班的這條商店街往市內走去，便到了熊野神社，在故事中，男主角小太郎曾在這裡參與祭典太鼓的排練，而這座以求姻緣著名的神社，也吸引了許多年輕女性前往，或許故事中最後一幕定cut選在這裡，除了小太郎設定住在附近外，還有著另一層用意在吧。

神社拜殿旁的兩人。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

熊野神社也有痛繪馬（圖：作者提供）

在這條大正時代風情的街道上，撐著傘漫步。故事中的書店是不存在的，但多了雨絲與雨聲，將紛擾的現代噪音洗滌，心靈上反而讓人回到那個二十世紀初自由奔放的年代，也更貼近小太郎喜愛的作家們生活的年代。稍微繞去松江町郵局看看那小太郎寄出稿子的畫面後，我來到川越標榜小江戶的歷史街區，跟一般的遊客不同，我是為了故事中兩人在祭典中的對手戲而來，看著建築，時間彷彿又倒退了一些，雨也更大了一些。

帶有大正風情的街道，實際上並沒有書店。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

松江町的郵局。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

走進店裡，點了故事中兩人一起享用的「いも恋」，坐在店裡吹著暖氣配熱茶，看著人、聽著雨、品味著老房子。一切的節奏都跟《月色真美》一樣時而輕盈卻又不失慵懶，時光與畫面色彩定格在最舒服的樣子，起身在觀光客不多的街中找尋故事的一切，彷彿能夠感受到兩人在距離上若即若離的感覺，冷天熱食，炊煙裊裊，沒有比這更強烈的感受了。

兩人在祭典上吃的「いも恋」，由芋頭餅皮、紅豆餡與地瓜組成。（圖：作者提供）

川越老街。（圖：作者提供）

遊逛中的兩人。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

《月色真美》中小太郎與小茜就讀的學校，以及田徑社練習的場地並不在此，除此之外的景色，大多能在川越遍尋。離開因為溼冷而只剩稀落人群的老街，沿著新河岸川往赤間川公園以及高澤橋一帶的河岸前進。茜的好友千夏的主場在這，故事第5集，她在此跟小太郎要了line，在故事終末，則做球給自己的好友，讓小情侶在遠距離戀愛前更加確定心意。比起官配，千夏更惹起我心中的漣漪。因為青春期的單相思，更刻骨銘心。

「川越市立第三中學校」原型是東京的學校。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

下一幕即是淚水止不住的茜。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

帥氣的田徑社社長比良與小茜也在第5集有場對手戲。兩人相處的濯紫公園涼亭近在咫尺，但比良，你不是不優秀，只是你不是主角命啊！ 繼續沿著河岸前進，換言之，即是將12集裡茜與小太郎的散步路給反著走，到了川越景觀百選之一的田谷堰。我在沒有開滿櫻花的季節到來，所以無緣完美重現茜與小太郎見面的場景，但，就當作是體驗田徑社三人娘練習完後的打鬧風情吧。雖然她們在跑道上有著競爭關係，畢竟還是青春期，手帕交比起成績，或許更為重要也說不定。

茜與小太郎在12集時於田谷堰橋頭相約。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

嚴冬的太陽落得早，不過五時，已然向晚。在《你的名字》般的「逢魔之時」魔幻時刻踏入冰川神社境內，微光下拍攝對照圖是困難的，但下過雨的這天，在暖色光照射下，反而呈現出一種夢幻的情調。我踏入了故事中也出現過的繪馬步道，燈具的高溫蒸起了點熱氣，在這凡人將結緣願望交給神明的步道上，反倒是有一種來到仙界的錯覺。

雨又漸漸下大。搭上公車，透過被雨滴浸濕的車窗，川越市的夜景在眼裡呈現迷濛景象，至少到今天，我依然無法拼湊出那夜的川越長什麼樣。不願打傘，下車後兀自淋著雨走到了12集時小茜搬家橋段出現過的JR川越站，無緣跟小茜小太郎一樣的我，布滿雨滴的眼鏡，就像車窗玻璃一樣，將那些青春酸甜，永遠迷濛封印在記憶的一角，偶爾打開，下酒。

向晚的冰川神社。（圖：作者提供）

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