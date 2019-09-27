hinac》《青春豬頭少年》－又哭又笑又煩惱，致在藤澤的青春（一）

搭著電車從東京都心一路向西，與一般旅人們不同，沒有前往鎌倉看大佛轉車往江之島，而是到藤澤站下車，尋找那熱騰騰、停留在腦內的風景。

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不是第一次看鴨志田一與溝口凱吉（溝口ケイジ）這對搭檔的作品了，從《櫻花莊的寵物女孩》迷戀上了鴨志田的鋪陳描繪，以及溝口凱吉的插畫與人物設計，溝口那識別度超高的明亮用色與人物表情，很難不吸引目光，至於鴨志田的人物刻劃與劇情鋪陳，有著輕小說的輕盈，又有著傳統小說的峰迴與節奏，甚是有趣。

《青春豬頭少年》仍舊有青春夢想主題，參雜了科學的成份，但愛情也是其中一個相當重要的要素。不過這次，我沒能跟之前迷戀真白一樣幸運，就算有書名與動畫製作組的明示，依然義無反顧、死心塌地的⋯押錯寶了。

搭著電車從東京都心一路向西，與一般旅人們不同，沒有前往鎌倉看大佛轉車往江之島，而是到藤澤站下車，尋找那熱騰騰、停留在腦內的風景。

藤澤站內的置物櫃區，櫻島麻衣正要拿出她的兔女郎裝。（圖：作者提供）

藤澤站是個多鐵交會的車站，有著通往溝通東西的JR，連接新宿與江之島的小田急與通往江之島、鐮倉的江之島電鐵。我在一個週末的早晨抵達，人尚不多，櫻島麻衣學姐出現的幾個畫面以及動畫片頭曲都取自於JR的站內外，一眼便能認出，而往車站北出口的大平台而去，則可以發現雙葉理央在犯了「思春期症候群」後，人格分裂時在電器行前出沒的風景。

妹妹楓為主角的第12集裡，咲太與楓曾出沒藤澤站。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）



姊妹交換身份一集中，連化身妹妹的麻衣後方LED螢幕邊框也一致。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

北出口與南出口有根本上的差異，這裡少了轉車往江之島的觀光客，多了許多藤澤市民生活的日常氣息，大平台的末端，是一間柏青哥屋，它也曾經出現在故事當中，我從左邊的樓梯拾階而下。彷彿還聞得到雙葉的氣息似的，銀行後巷她躲藏的網咖位置，可以從麻衣跟咲太對話的位置辨識得出。令人遺憾的是，實際上的網咖其實是在不遠的三叉路口，那幾乎一樣的燈箱透露了些許改編的玄機。

繼續朝車站西北方的街路走去，咲太等人打工的家庭餐廳「Denny's」就在不遠處，一看便知，但繞到餐廳後方的員工出入口，那全然不同的景象，還是不免讓人有些失望。

決定換個方向也換個心情，整合起每集中的蛛絲馬跡，從家庭餐廳往咲太家所在的社區走去，「就當成打工下班回家吧！」心中如此想著，劇組安排咲太跟麻衣對門而居，不僅能體會咲太這「豬頭野郎」的生活軌跡，也帶我進入了麻衣與和香等人的生命裡。種有垂柳的這條路就喚做「柳通」，不止一次停下腳步，更發現了一些小到不行的細節，麻衣獨自走路時、咲太單獨走路時，兩人走路時還有三人走路時的路線有著微妙的不同，劇組巧妙的迎合著三人不同的個性，不禁令人莞爾。

咲太與麻衣回家的路上，自始至終皆從柳通的北邊人行道返家。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

咲太與麻衣姊妹前往車站時，提前一個路口轉到南邊人行道。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

經過了便利商店後轉進了小路，楓（花楓）唸的學校就如故事所云的在相應的位置，而跨過故事中經常出現、境川上的御所ヶ谷橋，便是咲太等人居住的住宅區「藤が岡」地區。一如預料的，兩棟華廈皆屬虛構，但整個社區的氣氛確實神似，上坡的道路也多次入鏡，算來也不虛此行，更何況那座互踢屁股的小公園是真實存在的！收下了被塑造成小惡魔的學妹古賀朋繪正式登場的舞台，也補上了豐濱和香跟姊姊麻衣攤牌的畫面，滿心歡喜的離去。

通往藤が岡地區的上坡道，上學近拍學姐的鏡頭不難找。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

上坡道路的全景，劇組幾乎百分百還原了實景。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

朋繪有魄力的出場，結果是互踢屁股的伙伴。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

電影版主角翔子在電視版片頭中出現時，也是同個公園。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

做為多鐵聯絡的匯集處，近午的藤澤站南出口果然熱鬧，尤其是往江之島的江之島電鐵一側，人聲鼎沸，由於從新宿搭乘小田急線的人不需要另外換車，小田急側則相對寂寥不少。

在其他動畫也出現過的車站鋼骨頂棚令人懷念，自從《侵略！花枝娘》巡禮後我已搭過無數次的江之島電鐵，透過車窗望向大海的畫面如常的在出了腰越站後出現，這一段的鐵路與沿線風景，確實很適合各種青春作品，除了花枝娘，早些年的P.A Works青春名作《TARI TARI》，又或者是跳著夜來舞的《花舞少女》、曾經有大篇幅聯名的《吊球》等等，算進日本真人電影或戲劇，每年都有最少一部作品以此為景，絕不誇張。

江之島電鐵藤澤站的設計一眼便能辨認。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

天候持續不佳，鎌倉高校站外依然是滿滿的《灌籃高手》經典場景拍攝人潮，而雖然是假日，站內依舊人聲鼎沸，我聳了肩笑了笑，看來櫻島麻衣與妹妹互換外觀時的那幕只能割愛，改變了行程直接在隔壁的七里ヶ浜站下了車。七里ヶ浜站的月台只有一面，應付著上下行的車輛，在《青春豬頭少年》裡，這裡是離學校最近的站，因此有不少戲發生。麻衣學姐被偷拍的部份暫且不提，朋繪的部份，那「鞋上有屎」的反擊橋段實在太令人印象深刻。咲太不是個窩囊廢而是相當靠得住的少年，用自己的王道來解決事情，在那個「思春期的年紀」實在是帥到有剩，或許朋繪是在這一擊之後才成為他的心之俘虜，而我大概是看到那個笑容，才義無反顧的覺得贏不了也要為這孩子加油吧。

咲太解決了那個不解風情的學長後，帶著朋繪逃離現場。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

天空下起了不小的雨，這還是多年來在湘南地區碰到的第一次壞天氣，葭月時分的雨和風讓人忍不住直打哆嗦，坐在朋繪曾經坐過的位子上，只求讓自己少挨點淒厲海風，聽著雨、看著電車一班又一班，直到雨絲暫歇，方去。

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