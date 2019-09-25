自由開講》《返校》電影給我們的省思

◎陳振

《返校》電影未上映先轟動，國民黨與韓某如芒在背自可想見，因為該黨就是以前加害人。

「事情到底為什麼會變成這個樣子，不就只是看幾本書而已」電影《返校》照片。（圖取自臉書粉專「返校 Detention 電影版」）

戒嚴／動員戡亂時期的案件類型多樣，如陰影罩頂，如鬼魅纏人，侵滲島國的肌理。白色恐怖即指政府對人民的政治鎮壓，及因其而生的恐怖氣氛。白色恐怖對某一代人的戕害，不僅僅是生命而已，還有靈魂與心靈，是造成台灣社會仇恨與對立的始作俑者。再透過媒體宣傳、學校與家庭教育傳承下來，形成了一個暢談「過去的事還管他做什麼」的環境，或任由「轉型正義不過是民進黨刻意操作」的謊言。這種阿Q式的心態，正好讓國民黨等一些加害人有恃無恐，韓某與韓粉就是這些人。

過去那一整個世代人或明或隱的傷痛，並沒有被好好傳遞下來——這即是白色恐怖遺留下的悲哀，因為懼怕政治，被喝止觸碰「不該提」的事，島國子民從此不具備共同的歷史認知基礎，就像西班牙1975年遺忘法案實施，讓年輕一代對獨裁歷史徹底無知，台灣甚至不需一套法案，就已是「白色恐怖不曾發生」，或辯駁：若不是蔣公保衛中華民國，若不是如此鎮壓，台灣早不存在。國民黨與一些無知者居然將政治迫害合理化！

蔣某人尚且無法保衛大陸，如何保衛台灣？保衛台灣的應該是美國與孫立人在台灣所訓練的新軍，怎麼會是兩蔣？保衛金馬的是日本白團與孫立人在台所訓練的201師部隊，怎麼會是蔣某人與其殘兵敗將？當時駐守金門的蔣某愛將湯恩伯，貪生怕死，想溜回台灣，被蔣某嚴詞拒絕，於是派日本白團根本博等軍人指導，以及孫立人的201師部隊的協助，才保住金門。孫立人曾說，老蔣那些嫡系部隊已經在大陸被徹底擊潰，無法在作戰。且中共之所以攻擊金門，只因金門是中國領土，且靠近中國很近之故，豈容蔣幫佔據並偷襲他們？

金馬也非台灣屏障，因為中共如果有海空能力，可以直取台灣，何必攻擊金馬？當時中共攻擊金馬時所搭乘的都是破爛漁船，進犯金馬勉強可以，能進犯台灣嗎？當時中共有幾架像樣的戰機、運輸機或戰艦、運輸艦？他們能如同當年英美盟軍攻擊法國諾曼第嗎？英法海峽比台灣海峽窄很多，英美盟軍尚且需要動員那麼多海空軍，才能攻下諾曼第，當時中共有何像樣的海空軍？美國只要派兩艘戰艦巡航台灣海峽，中共那些破爛漁船能進犯台灣嗎？所以說蔣某保衛台灣，根本是天方夜譚，牛皮吹很大。其實當年國府的殘酷與邪惡，比共可惡。

當年白色恐怖時期，國府與兩蔣的手段兇殘，令人髮指，老蔣還當「終審法官」，卻有一些人始終不相信，或像鴕鳥一樣選擇遺忘，要大家向前看，不要向後看，要不然就文過飾非說，當年有其時代背景，為了避免中共入侵血洗台灣，執政者錯殺在所難免，或者說，那些死者不是暴民、皇民，就是匪諜，死有餘辜。如此瞎掰的心態，與當年蔣某人只會將在大陸上的失敗歸咎別人，而不檢討自己，有何不同？其實國共兩黨對付政治異己與無辜民眾的手段有何不同？不過是半斤八兩而已，國民黨人不需幫兩蔣「擦屁股」！

圖為年初台大歷史系教授周婉窈以史料呈現蔣介石在白色恐怖下，留下「應即槍決可也 中正」，將15年刑期改為死刑，讓一條年輕生命就這樣沒了。（圖取自周婉窈臉書）

只見一堆國民黨等無知者說：「然後呢？」「那些我們都沒經歷過，只憑某些印象、聽說過來塑造的事情真的不要再提了！」「228還在搞熱門？莫非頭殼壞掉了嗎？不知道多發表些振奮人心的新聞或經濟議題？韓流也比這種故意挑撥離間的歷史好！」「台獨思想就靠這一招，若不時時翻舊帳，如何支撐執政無能！」「2020就靠這個！要選舉了！騙選票的御用文！」「又在撕裂族群搞對立，苦難的台灣人，一直被撕裂！」「請學習曼德拉可以嗎？南非有搞族群鬥爭嗎？」

若「沒經歷過的不要再提了」，那麼我們歷史何必提南京大屠殺等許多中國歷史？那些歷史有誰經歷過？228與白色恐怖是發生在台灣的兩件重大歷史慘案，目前只有受害者，沒有加害者，尚待了解與追究，怎能說是「搞熱門」？甚麼才是「振奮人心的新聞或經濟議題」？難道是「反攻大陸，解救同胞」？一些重大歷史事件尚呈無頭公案，需要重新審視，以落實轉型正義，還給受害人公道，豈可說是「翻舊帳」、「搞對立」或「族群鬥爭」嗎？那麼德國、波蘭與捷克的轉型正義又怎麼說！難道他們也在搞仇恨與對立嗎？

有人說，目前小英政府的黨產會與促轉會有如明朝東廠，請問有人因此被殺或被關嗎？國民黨執政時期包山包海、假公濟私、巧取豪奪、黨庫通國庫的行為值得恭維嗎？這些不公不義的財產不該討回以還給國家與受害人嗎？當初國府獎勵民眾告發親友是匪諜，並給與受害人財產的30%當獎金，其餘充公，其實是進入國民黨黨庫，受害者無數，如今不該還給受害人嗎？不該恢復人家名譽並追訴加害人嗎？真正的東廠應該是兩蔣時代的警總與調查局吧？否則林義雄家屬、陳文成與江南命案等事件怎麼說？

即使台灣民主化已多年，《返校》仍誕生於一個國族認同錯亂的時代，令人不由得懷疑年輕的創作團隊能有多強的認知，可以將這個以白色恐怖為背景的遊戲文本，改編成一部不違原意的商業電影。但當我聽到「國家殺人」這句嘶吼割破荒謬國旗歌樂聲營造的肅穆，學生們愕然回過頭望著老師被憲兵槍托擊昏、拖行而出時，彷彿自己也被槍托敲擊那般痛苦了一下，卻旋即在心裡吶喊：「這就是自由的可貴。」在那個當下，大家心裡浮現的就是目前的中國與香港。

（教師）



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