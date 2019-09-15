台灣回憶探險團》1945.9.15 三叉山空難悲劇

1945年（日昭和20年）9月15日，一位布農族獵人向日警通報，說有架美國軍機墜毀在三叉山附近，救難隊深入延綿三千多公尺的高山地段，順利在第三天的一處高山水池畔找到失事飛機，機上25名乘員已全數罹難，至此也是另一個悲劇的開始…

三叉山事件（維基共享）

台灣回憶探險團

二戰甫結束的1945年9月，臺灣政權尚未移交。運送美國戰俘的美軍軍機遇上颱風在三叉山一帶墜毀，乘員全數罹難。而日方在颱風及嚴寒氣候下派遣搜救隊上山，26人在山上凍死，史稱「三叉山事件」。

1945年（日昭和20年）9月15日，二次大戰日本宣布投降後約1個月（當時台灣還是日本政府管轄），一位布農族獵人向日警通報，說有架美國軍機墜毀在三叉山附近，由於二戰剛結束，日美關係微妙，日方絲毫不敢大意，隨即通知美國軍方，請求處置方案，美方接獲情報後，也決定派員赴台處理，並委請日本政府先行尋找失事地點和遺體，於是第一支搜索救難隊在同年9月18日編成，成員包含日籍警官兵及布農族人等共8名…

救難隊深入延綿三千多公尺的高山地段，順利在第三天的一處高山水池畔找到失事飛機，機上25名乘員已全數罹難1，至此也是另一個悲劇的開始…

目前在失事現場還可以找到當時墜毀的美軍機殘骸。（http://farm6.staticflickr.com/5535/10667052856_46a3153aaa_o.jpg）

山下傳來計畫生變的消息，美方考慮到天候與路況等因素，遺體搬運會十分困難，因此改要求遺體直接就地埋葬，但由於搜索隊事先並未攜帶棺木，只好請求警務當局派人搬運上山。9月26日，由台、日籍人員組成，共計89名的第二支搜索隊編成入山執行運補任務，但遇上颱風，加上高山氣候寒冷，造成第一與第二搜救隊共26名隊員在深山荒野內相繼死亡。

第一與第二搜救隊可能遇難的消息一傳出，政府決定再派遣第三支搜救隊前往救援，無奈颱風剛過境，山區道路柔腸寸斷，溪流洪水爆發，大隊人馬根本無法上山，直到10月5日才順利入山，沿途一一找尋罹難隊員的遺體，剁下手掌後就地掩埋，並將肢體帶至飛機失事地點一起火化，同年10月12日在台東關山舉行公祭儀式，弔念這來自不同族群的26名救難隊員2。

位在三叉山附近的知名景點嘉明湖，相傳有當時罹難的搜救隊員長眠與此。（並非失事地點）（http://www.etaoist.org/taoist/media/k2/items/cache/f4b6dca0e2911082f0eb6e1df1a0e11d_XL.jpg）

註1：當時為兩架B-24負責載運盟軍戰俘返鄉，從沖繩飛至菲律賓途中遇到颱風失事，一架墜毀在台灣西南方外海，另一架則撞毀在三叉山上。

註2：日警2員、日憲兵7員、阿美族12員、福佬1員、客家1員、平埔1員、布農1員、卑南1員，共計26員

詳細救援經過，與失事人員名單，可參閱此篇文章：三叉山事件

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1945.9.15 三叉山空難悲劇

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