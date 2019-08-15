自由開講》雙北市登革熱群聚感染首例 柯P還在忙選舉？

陳真

昨日衛福部疾管署證實，住新北市永和一名男子感染登革熱，這是今年以來新北市的第一例，然而今天又再公布第二例，此例是該名男子的同事，住在台北市，而兩人都在台北市文山區工作過，因此是雙北市的第一起群聚感染案例。台北市衛生局今天已經派員到文山區進行消毒噴藥作業，並計劃在後天星期六（8/17）開始在台北市十二個區內，針對容易積水的高危險區加強清潔，並把文山區列為清潔重點區。

今年五月底開始，高雄市三民區鼎金里的登革熱群聚感染疫情擴大，一直蔓延到六月初，也因為高雄市長韓國瑜在這段時間，同時有國民黨總統初選的造勢行程，跑遍全台各地到處都可以看得到他，卻獨獨在高雄市內登革熱感染人數一直上升，後來不幸第二波疫情在三民區鼎盛里發生，因而使得韓國瑜市長飽受爭議，並被高雄市議員質疑不重視防疫、延誤生命。

昨日衛福部疾管署證實，住新北市永和一名男子感染登革熱，這是今年以來新北市的第一例。（疾管署提供）

8月9日強力颱風利奇馬原本預計會侵襲北部，當時基隆、台北市、新北市、宜蘭縣等地區都宣佈停班停課，所幸後來颱風路徑北移，沒有對北台灣造成傷害，但帶來不小雨勢。其實今年夏天從五月以來，台灣的天氣就特別悶熱，也常有間歇性大雨發生，造成中南部有淹水、積水情況發生。天氣熱加上積水，高雄台南都發生登革熱疫情，但似乎台北市政府對這個情況並有特別重視。

因為，利奇馬颱風已經過了六天，下雨過台北市馬上又進入炎熱的天氣形態，柯文哲市長身為醫師市長，怎知台北市政府也沒有特別發起消毒、噴藥、清潔等工作，如今已經發生2例群聚感染的情況，雖然也可能是在新北市感染的目前無法排除。但預防性的行政措施也沒看到，反而全區的加強清潔還要再等兩天到星期六才會執行，這不是無心市政的表現嗎？

柯文哲市長近來剛組成自己的政黨，並誓言要讓人民過好日子，又上各種媒體專訪與電視訪問，談的是總統大選、立法委員選舉，又說從政初衷、又說自己不想落得烙跑市長的罵名，如果柯市長所言為真，那請您好好看看台北市的市政跟可能的疫情吧。不要再滿腦子想著，過幾天要跟王金平院長或郭台銘董事長會面談選舉合作的事，趕快啟動台北市的防疫機制，不要再讓市民失望。

（文山區居民，大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法