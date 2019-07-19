小葉日本台》璀璨傳奇，波瀾萬丈，日劇中看見那些有名人

日劇中的「名人」大家肯定不陌生，如果喜歡看大河劇，由明星演繹歷史故事上的名人故事不勝枚舉，但這些都是古人就是。那麼，離時代再近一點名人，例如創業家、歌手或軍人呢？本週要談的，就是那些日劇中的真人實事，同時也要談談由不同演員演繹的同一位名人有甚麼特別之處。

小葉日本台

還滿喜歡看名人的傳記故事，不僅是書，劇也是。從日劇中認識歷史上的有名人，NHK大河劇幾乎部部有關，不過多半集中在戰國時代到幕末維新就是了，被提到的次數太多，這裡就不再重覆。前陣子有部大地真央主演的《越路吹雪物語》，敘述的是寶塚誕生的香頌女王，其實這個角色天海祐希也演過；還有一部描寫SUNTORY創業者鳥井信治郎人生的《琥珀之夢》，關於日本釀製威士忌的故事，《琥珀之夢》與《阿政》可以連著看；提到二戰，杉原千畝和山本五十六這兩位波瀾萬丈的人生也很值得提；此外像日清食品、豐田汽車等的發跡都各有其淚與感動的歷程；然後最近新長的知識是命名北海道的男人叫松浦武四郎；本次主題要來談的是從日劇中發現的那些真人實事，參考看看囉！

璀璨傳奇的香頌女王越路吹雪＆女之一代記

朝日電視台2018年播出的午間劇有一部《越路吹雪物語》，越路吹雪是誰？她出身寶塚劇團，待了10多年，首席男角，退團後先是成為東寶專屬，後來則為無綁約的自由歌姬，她是昭和時期的香頌女王，也是日本J-POP的先驅者，NHK紅白連續15年登場，最知名的歌曲〈愛的讚歌〉是翻唱法國女歌手艾迪特．皮雅芙的〈Hymne à l'amour〉，由岩谷時子填詞，大家一定都聽過啦，璀璨傳奇的一生因胃癌去世，享年56歲。

越路吹雪是昭和時期的香頌女王，也是日本J-POP的先驅者，寶塚出身的天海祐希和大地真央都演過越路吹雪。（圖：網路）

《越路吹雪物語》由瀧本美織和大地真央分別飾演越路吹雪的少女時代和大放光芒的黃金歲月。其中找大地真央演越路吹雪，因為她們都是系出寶塚也都擔綱男角，氣質神韻之外，那個一路走來的歷程感受想必特別深。其實《越路吹雪物語》算是第二次搬上螢幕，更早之前是富士電視台【女之一代記】系列中的一話，劇名叫《愛的生涯～直到這生命燃燒殆盡前我要引吭高歌～》，這個單元劇演越路吹雪的是新垣結衣和天海祐希，Gakki的戲份不多但看到她就開心，至於天海祐希那就更理所當然了，和大地真央一樣，都是寶塚底+男角，詮釋的味道很對。

提到當年2005這個【女之一代記】系列，計有三話另加一個特別篇，除了越路吹雪之外，還有從年輕的激情到出家佛門的「瀨戶內寂聽」，由宮澤理惠飾演；日本演劇史上最初也是最後的大牌女演員「杉村春子」，米倉涼子主演；以及日本第一位女性太空人「向井千秋」，菅野美穗演出，分屬不同時代背景但同樣認真活出自我的女人，非常棒的一次企畫。

SUNTORY威士忌、日清泡麵＆TOYOTA和OLYMPUS

Made in japan對很多人來說代表的就是高品質，日貨包山包海，台灣人超愛用，和日系品牌相關的日劇不少，每次看這些戲都格外親切，特別是百折不撓的職人態度。

日本的威士忌算很厲害，2014年NHK晨間劇由玉山鐵二演的《阿政》，就是以日本第一位釀製威士忌的竹鶴政孝為模型改編的作品，敘述從大正到昭和，阿政用熱情把蘇格蘭釀酒技術帶回日本家鄉，並抱得美人歸的故事。前陣子還有一部內野聖陽主演，描寫SUNTORY創業者鳥井信治郎人生的《琥珀之夢》，SUNTORY是當今日本頂級酒類飲品的大企業，其中各款威士忌是最強項，然後以威士忌做聯結，信治郎就曾請來阿政擔任廠長，開始了日本第一家威士忌釀酒廠－山崎蒸餾所。認識日本的威士忌，《阿政》與《琥珀之夢》可以連著看，雖然改編略有出入，但無損樂趣，當然，三得利角瓶威士忌還是很紅啦。

台灣也算是泡麵王國，但買杯麵個人最常光顧的就是日清系列，去SOGO等有日系超市必買。剛下檔的NHK晨間劇《萬福》， 演的就是掀起全球飲食文化大革命的泡麵，日清食品創辦人萬平與福子這對夫妻一路走來的故事，劇中是以福子的女性視角展開，很有個人風格的安藤櫻演技好好，丈夫萬平的角色則是由長谷川博己飾演。從發明用碗煮的泡麵到做夢夢到如何把麵團裝進杯子形狀的保利龍材質裡，還有那個辨識度高的初代外包裝設計，以及如何突破一開始就訂一百圓很難賣的售價……，看了本劇日後再吃日清杯麵會更有想像。

SUNTORY和日清食品的創業故事，看完再吃格外親切。（圖：網路）

這類和日系品牌相關的日劇，比如想知道TOYOTA當年如何從紡織廠演變成打造日本第一台國產自製汽車？佐藤浩市主演+豐田汽車鼎力協助的《領導者們》可一窺究竟；另像有部《光之壁畫》的單元劇，佐藤隆太演的，本劇描寫的是世界初的醫療用內視鏡研發，日本人的發明+Olympus的產製，好強，難怪奥林巴斯的相機過去曾經很厲害，我有買過，品質真的一流。

聯合艦隊司令「山本五十六」＆日本的辛德勒「杉原千畝」

「山本五十六」，他是我小時候記住的第一位日本人，不是因為他多神勇，而是這個名字太奧妙，就跟菜市場叫賣一樣。初次聽到山本五十六，會和已故的大明星三船敏郎聯在一塊，那是屬於老爸老媽那個年代回味的事，其實學校課本好像也沒提過，當然完全不知他的來歷，直到長大以後才知道山本五十六是二戰時期日本太平洋戰區的指揮官，後來看好萊塢二戰相關的戰爭片，像是珍珠港事變、中途島之役這些的日軍代表都會有他，不過主客場之別，當然是邪惡一方。

2011年日片《聯合艦隊司令長官 山本五十六》，役所廣司主演，這是太平洋戰爭70週年紀念作品，也是個人第一次聚焦山本五十六這號人物的清晰圖像。1941年12月8日，6艘日本航空母艦、350架戰鬥機，襲擊珍珠港的美軍太平洋艦隊，正式拉開太平洋戰爭的序幕，點燃這場戰火的指揮官是山本五十六，但其實他畢生都極力避免戰爭，他所代表的海軍強烈反對日本加入德意日三國軸心，他認為國防的另一方面是要使用外交手段避免戰爭，他也曾是右翼份子暗殺的對象，在他死後數十年才出土的日記這樣說：「如果我的死能喚醒國民，那也不錯」，他在命運的安排下擔任聯合艦隊司令，戰爭時他必須是發號施令的下棋者，最後他當然也死於這場二戰。

山本五十六究竟是怎樣的一個人？他的內心到底是好戰還是反戰？研究是史學家的專業，看電影只是從某種角度視野出發，但至少我更認識這位從小就如雷貫耳的有名人了，影帝級的役所廣司理起平頭穿起軍裝，有扮有氣勢，此外本片的卡司還有香川照之、玉木宏、阿部寬、田中麗奈、柄本明、柳葉敏郎……，當戲看滿有一定水準的。

另外這位和二戰有關的日本人是杉原千畝，他非軍人，他是外交官，1939年奉派立陶宛，二戰爆發，歐洲戰事德國入侵波蘭，大批猶太人為了要躲避納粹的迫害而紛紛逃離歐洲，當然包括立陶宛。杉原千畝基於人道立場，不顧外務省反對，持續發放簽證，計約發了2150張，拯救了6,000多名猶太人（簽證是以家庭為單位），世人稱他是「日本的辛德勒」。

二戰期間的山本五十六與杉原千畝，兩人都是人生波瀾萬丈的日本人。（圖：網路）

杉原千畝的事跡在日劇中看過兩次，最早是反町隆史演的單元特別篇《日本的辛德勒 杉原千畝物語 六千條人命的簽證》，另一部則是唐澤壽明演的電影《杉原千畝 一位改變世界的日本人》，兩部戲除了製作規格不同外，描述的走向出入不大，再來就是唐澤壽明的外語發音相當不錯。根據資料顯示，戰後的日本官方對杉原千畝是盡可能的淡化避談，直到2000年以後。「具有勇氣做出人道行為的外交官」，這是日本外務省2000年首次對杉原千畝的公開評價。

150年前命名北海道的男人叫松浦武四郎

前陣子還有一部北海道150年週年紀念的《永恆的殿下～命名北海道的男人 松浦武四郎～》，松本潤和深田恭子主演，描寫的是武四郎從幕末到明治初期多次探訪蝦夷地，除了詳細紀錄繪製當地的民情與地理水文外，也和阿伊努族的住民交流，深切體會到保護阿伊努族的生活文化有其必要，之後大政奉還，明治政府決定將蝦夷地納入日本版圖並改名，松浦武四郎建議的「北加伊道」（Hokukaidou）被採用，並配合東海道、南海道、西海道，最後將「加伊」改為「海」字定名為「北海道」。看了本劇，第一次知道北海道的由來和知道有松浦武四郎這號人物，算長知識，看到劇中的松本潤突然覺得他不年輕了喔，而演阿伊努族女子的深田恭子則是差點認不出來。

150年前命名北海道的男人叫松浦武四郎。《永恆的殿下～命名北海道的男人 松浦武四郎～》，由松本潤和深田恭子主演。（圖：網路）

文末，從戲劇認識有名人，快速也易上手，不過既然是改編，看到的就只會是某個角度的部分真實，虛構的地方一定有，美化一些，淡化一些，因為大方向是肯定的紀念，主要的事蹟掌握住就無傷大雅，比如本劇，可不要以為蝦夷改名北海道，納入日本版圖，幕末結束，大政奉還，阿伊努族就從此過著幸福快樂的日子，並不是喔，壓榨繼續，內地百萬移民到北海道的結果可能就是原住民變得更弱勢更沒自由的生存空間，還有計畫性的與和族同化，人家阿伊努族的文化語言就會被滅絕……，像劇中也是有輕輕帶到松浦武四郎表達反對官方對阿伊努人的鎮壓和爭取他們的生存權，所以囉，要了解整個歷史全貌，最好還是多面向的多聽多看。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法