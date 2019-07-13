神奇海獅先生》【波希戰爭二十四】你誤會了，當年馬拉松上的飛毛腿可不止跑42公里而已

如果雅典失敗了，整個國家所有的民主改革將會在一係間化為烏有、整個城邦就要遭受那個前僭主的蹂躪。但如果我們獲勝的話，我們就有可能成為希臘第一強國！

神奇海獅先生

續上篇

每隔一段固定期間，雅典就會舉辦馬拉松比賽。 不過雅典跟地球上其他賽場最不同的地方是，這段路程正是「馬拉松」這項運動的起源。西元前490年，一位傳令兵菲迪皮季斯（Pheidippides）為了傳遞勝利的喜訊，一口氣從馬拉松平原跑了42公里，到達雅典後大喊了一聲「我們勝利了！」之後便倒地力竭而亡。

但你知道嗎？當年這名飛毛腿才不是因為跑了42公里而死的，而是在短短幾天之內，跑了將近500公里的距離！ 究竟，到底發生了什麼事呢？

雅典馬拉松上的cosplay。（圖： https://mybestruns.com/AthensMarathon?details=Y）





西元前490年，一個消息的到來立刻引起了整個雅典的恐慌：波斯人登陸了！

波斯人乘著六百多艘戰艦，浩浩蕩蕩的登陸在雅典東北方40多公里、一塊叫做馬拉松的平原上。消息迅速傳遍了雅典的大街小巷，公民大會立刻開會討論應戰事宜，最後派出他們幾乎所有的一萬重裝步兵，由十名將軍帶隊前往馬拉松迎接這最艱難的一役。

在部隊出發的當天，雅典軍隊排成四路縱隊從北門開出，朝著馬拉松方向逐漸遠去。士兵們各個身披青銅盔甲，兵器碰撞的叮噹聲、馬蹄聲和整齊的腳步聲，齊刷刷的迴盪在城市中的每個角落。

城中父老熱烈的在沿途歡送士兵，等到最後一名士兵的身影消失在遠方後，留在雅典的人們仍然死死盯著部隊遠去的方向，許久後才終於轉身，往廣場走去。但他們仍未散去，在廣場你一言我一語、討論著即將到來的會戰，直到天黑。

雅典人知道，只靠自己的力量是無法應付龐大的波斯軍隊的。但這時波斯已經招降了絕大多數的希臘城邦，所幸斯巴達還沒屈服在波斯的威懾之下。抱著最後一絲希望，雅典決定向昔日的宿敵斯巴達求援。而被派出去的人，就是自己最快的長跑選手菲迪皮季斯。

菲迪皮季斯是年度火炬長跑冠軍，而他還真的不負使命，在短短一天之內就狂奔到兩百多公里以外的斯巴達（在沒有柏油路面和輕量化跑鞋的時代欸！）。他請求斯巴達人的支援：

「雅典人在此請求你們，不要袖手旁觀、坐視著希臘最古老的一個城邦落入外國人的奴役之下。在失去這樣一座著名的城市之後，整個希臘就會變得更加軟弱、更好侵略了。」

基於共同的存亡利益，斯巴達人答應支援雅典，不過馬上又加了一句：「但是，不是現在。」

馬拉松、雅典與斯巴達的相對位置圖。（圖：Google Map）

原來按照斯巴達的習俗，月亮還沒圓的時候斯巴達是不能出征的。飛毛腿算了一算，距離月圓還有整整六天的時間。

等到六天之後再出兵、再加上部隊出發的時間，雅典城搞不好都已經被踏平了！！

但不管飛毛腿再怎樣苦苦相勸，斯巴達人仍然非常堅持。飛毛腿別無選擇，只能前往馬拉松回報這個消息。但就在他回到馬拉松的中途，卻發生了一件怪事...... 原來根據他自己的說法，就在他經過斯巴達北部一座山的時候，突然聽到有人在呼喚他的名字。他轉頭一看，發現自己竟然遇到了.....潘恩！

是的，就是那個半人半羊的牧羊神潘恩（Pan），在神話中它是森林之神，專門照顧牧人、獵人和住在鄉野的人。牧羊神和他說，祂會在之後幫助雅典人，不過代價是雅典要幫祂修築廟宇、並且祭祀祂。

飛毛腿雖然答應會幫祂轉告給雅典人，但是在神話裡，牧羊神基本上沒什麼特別強大的力量。祂最大的技能就是音樂，他吹的笛子可以讓眾神聽得如醉如癡，還有另外一個技能就是.....性能力超強。

這種能力是要怎樣在即將到來的戰役中幫助雅典人？難不成是吹笛、讓波斯人全部睡著嗎？

抱著這樣的疑惑，飛毛腿便回去覆命了。

在希臘神話中，潘恩是有名的色狼。在這座祂與愛神的雕像裡，愛神看起來好像要拿拖鞋打祂。（圖：維基共享）

鏡頭轉向馬拉松的波斯陣營。在開戰前一天晚上，年老的雅典前僭主希庇亞斯很高興，在自己被逐出雅典之後，他已經在外國流亡了整整20年的時間了。

他先是前去尋求斯巴達的援助，但隨著雅典的崛起加上同盟國的反對，連斯巴達都無法幫助他前往雅典復國。最後他跨海來到了波斯，正好在這個時候大流士對雅典餘恨難消，下令在用餐前都要有個僕人對他說：

希庇亞斯立刻逮到了機會。他向國王進言、屢屢訴說雅典對波斯國王的各種不敬。而在波斯準備出兵之時，他又向國王建議在馬拉松登陸。因為這裡正是他父親庇西特拉圖當年戰勝政敵、統治雅典的地方！

他正在一步一步，跟隨著自己父親的腳步前進；而這條漫長道路的終點，就是雅典僭主的寶座！

年老的希庇亞斯很高興，甚至在登陸前做了一個美夢：在夢裡，已經過世的母親帶著溫暖的微笑走到他身邊，懷抱著他、一起安穩地睡去。醒來後，他自己這樣解釋這個夢境：它象徵著自己即將回到故土，並且在享盡天年後、被埋葬在故國。

他露出了欣慰的笑容，而之後他也就比平時更加賣力工作。他一邊為艦隊導航出正確的方向、告訴波斯軍艦在哪裡下錨；甚至等到士兵登陸後，他還是閒不下來的指揮著士兵列隊。

但正當他這樣賣命時不知道是受寒還是怎樣，他開始咳嗽了起來。咳嗽的劇烈程度遠比他想像中的還要厲害，本來他的牙齒就已經有點鬆動了，而這樣一咳竟然讓他的一顆牙齒給噴了出來，掉進海岸的沙子裡。

希庇亞斯大驚失色，立刻跪下來拼命尋找那顆遺落的牙齒。其他波斯人都不明白，但只有他知道自己的那個夢： 那個夢預告著，自己將會被葬在故國。

但如果自己現在找不到那顆牙齒、找不到牙齒，那就意味著它代替了自己實現了預言，被埋葬在希臘大地中。 如果是牙齒被埋在希臘，那我就...... 老人終於放棄了。他傷心的站起身、拍拍身上的塵土，對著身旁的人說道：

「這塊土地不是我們的，而我們也不能使這塊土地屈服了。」

停泊的波斯船艦。（圖：維基共享）

但是，雅典軍隊裡的情況遠比波斯悲觀。他們駐守在馬拉松平原南端的一塊高坡上，遠遠望著東北部的海灣上，波斯艦隊簡直像開外掛一樣繁殖增生。

雅典軍十位將軍為是戰是和吵翻了天。其中有五位將領認為雅典跟波斯兵力相比實在太過懸殊，應該固守！但另外五位將軍則贊成主動出擊。斯巴達雖然可以增加己方的軍力，但是波斯那邊也在增兵，等到兩邊都做好準備，雅典不一定討得到便宜。

「現在雅典軍隊士氣正高，應該要儘早與敵人展開決戰！」

十名將軍爭論不休，因此做出決定雅典命運的最後決定的，就是隨軍的雅典執政官了。

但是面臨如此重大的抉擇，執政官卻遲遲無法做出最後決定。最後一位叫做米太亞德的將領把他拉到一邊，這個人和前僭主希庇亞斯有著深仇大恨，當年希庇亞斯在迫害雅典的期間，把他的父親給殺掉了。

所以在兩軍對峙的時候，米太亞德就是最鐵齒的主戰派。他把無法下定最後決心的執政官拉到一邊，和他說：今天就是你必須二者擇其一的日子......

「要嘛，就是你讓所有雅典人都變為奴隸；要嘛，就是你讓所有雅典人都獲得自由，讓人們在千秋萬世之後都會稱頌你。」

米太亞德告訴執政官，如果雅典失敗了，整個國家所有的民主改革將會在一係間化為烏有、整個城邦就要遭受那個前僭主的蹂躪。

「但如果我們獲勝的話，我們就有可能成為希臘第一強國！」

米太亞德指著其餘的將領，「現在兩派將領僵持不下，這種內戰的氛圍很快會扼殺基層官兵的士氣、也會動搖人民的決心；等到人民決定投降後，我們也就無能為力了。但是老天爺作證，我們是有可能勝利的！這一切都端賴於你這一票啊！！」

在米太亞德的勸說下，執政官終於下定了決心。他在十名將領面前投下了關鍵的第11票，最後以6比5的票數決定：雅典軍，全軍出擊！！ （待續）

雅典軍，全軍出擊！！（圖：網路）

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