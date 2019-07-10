自由限時批》韓、郭莫非在搞「國共制台」？！柯卻淪為「以台制台」標誌？！

董森霖

對中共而言，「只要能把蔡英文拉下台的」，北京都支持！「他們押韓國瑜、押郭台銘，當然也押台北市長柯文哲。」類此的訊息是越來越明朗化，就是未來即使不能「國共制台」，也要能「以台制台」！如此一來，只要配合既定統戰滲透的策略，裡應外合，統併台灣，水到渠成！這也是近來美台朝野、媒體人士最為疑懼和關注的話題。

簡言之，國民黨最熱門的總統初選人選，目前為止，為韓國瑜和郭台銘！他們都是外省第二代！亦是「反共」色彩淡薄，只會喊「中華民國」和戴國旗帽的（但在中國大陸是不允准的），批判中共力道最弱者，又欠缺「國家主權」理念和意志，但都能享受不分本土或外省先賢志士為民主自由犧牲奮鬥的「果實」，既可高談闊論，亦可胡言亂語，來去兩岸或國外自如，現在更能享受「當中華民國的台灣總統」（老共唯一不承認的，頂多說是「台灣地區領導人」）的機會！

而柯文哲自稱是「深綠」的道地台灣人，更是最佳「統併台灣」的「以夷制夷」戰略人選，用聽命北京的台灣人來「制」台，則是再好也不過的棋子！至少柯懂台灣，又是高舉「兩岸一家親」的順服政客，誠是「天賜良機」！

如果仔細觀察，北京對台大選與過去不同的是，截至目前只有「暗助」（金流、資源、網軍肆虐等），公開場合不論是黨官媒體，或官方，只有攻訐小英總統或民進黨政府的種種，光是依美「台灣關係法」，提供防衛性的軍售案，就罵得「體無完膚」；然對韓、郭等的言行，卻是褒多貶少，像郭的兩岸論述：「一中各表、兩個中國」，或正視台灣中華民國存在事實，在過去是犯忌的，但因這種論述跟民進黨很像，只要郭能先把初選「騙」下來，等選上總統後，可以再「轉彎」！儘管北京不免要裝模作樣的批評，亦多是「言不及義」，或一筆帶過。像郭董批「韓天台」老闆是國台辦「狗腿」！國台辦「最兇」的回應是「無中生有」而已， 餘皆不足論矣。

小蔡總統可能做得不好，但她起碼不會賣台。（資料照）

北京同時亦利用柯文哲參加上海「雙城論壇」之時，邀晤領袖級的西郊賓館，以拉抬柯的聲勢顯著，並安排前往昆山與當地台協座談等動作，就是希望柯能在明年參選大位，有利吸走部分綠營選票，就能打擊民進黨、拉下蔡英文。

是以，北京對韓、郭、柯的「算計」，可說是「三管齊下」，動作頻頻，各方則議論紛紛。但能否成功？就看民意、民心，和老天如何的「一算」了！

今天不用說美國朝野對韓、郭的參選，或柯未來投入大位角逐，百思不解？！就連一般台灣民眾亦不解？！何以韓能用「礦泉水、魯肉飯」，騙到不易得來的高雄市長位子，卻又能半年不到去選總統，且到處不用花大錢造勢，而牛鬼蛇神或派系均能呼應合流，連「韓天台」媒體老闆都「不惜工本」力捧到底。諸此，泰半是一種「虛張聲勢」的表象，而像「韓流」的恣意妄為，不斷製造矛盾衝突對立，已惹不少民怨，高雄市民發起罷免聲浪，正方興未艾之中，在在顯示韓「很會玩選舉」（高呼當「庶民總統」，自己則擁有豪華農宅，和貴族學校，子女皆能出國觀光或留學，落差太大），卻未必能贏得2020大選，究竟所為何來？！一直是普羅大眾心中的問號？！（未來是否暗地由北京捏合？有待持續觀察）

至於郭董「突如其來」的參選動機，亦是說不清楚，不論是憂國憂民和改革、或發展經濟民生等的抱負理念，仁人志士都有，且「財大氣粗」者未必能適任總統，像世界首富比爾蓋茲者，便以慈善公益為終身志業。而郭與中南海高層交情又深（如汪洋、栗戰書者），突然放棄在中國做了數十年的根深蒂固生意，只因說媽祖託夢就「選總統」，掀起台灣政壇萬丈浪，所為何來？是否算「豪賭」，總統是「贏者全拿」，無論如何現卻創造了一個「總統速成班」（未果）的傳奇故事！

那麼鴻海在美國威斯康辛州的設廠案進度如何？郭台銘在6月21日的股東會上播放總統參選影片，在宣傳上還刻意強調「我是第一個帶著國旗帽進白宮的人」、「我跟川普總統…」，被中共欲除之而後快的在美富商郭文貴於7月6、7日晚間爆料，「一個敢玩弄美國總統的台灣商人要去選台灣總統 ，領導台灣人爭取自由和尊重安全，這不是胡扯嗎？」他說，郭投資美國事件讓川普總統感到丟臉，一提到就火大。復次，美白宮國安會、國務院，拜會美方官員及華府智庫學者，曾在今年5月間與藍營國會訪問團談論，認為韓國瑜很懂庶民語言，但聽完韓赴美演講後，仍不完全了解韓的美中政策到底是什麼？據報導，美方認為，郭台銘身為商人，其與美中投資的商業利益，及未來擔任台灣總統之間的關係，台灣民眾能否接受，抱持質疑，並對柯文哲身為醫師，看事情比較抽象，在美中台關係、外交及國防政策部分，顯得比較不注重細節云云。

據今天的媒體報導，AIT在上月下旬曾與民進黨公職密集會面，相當關切總統大選。綠營人士透露，美方在會談間肯定蔡英文，加上香港反送中、習近平提台灣一國兩制壓力等因素下，看好蔡英文。報導也提到，AIT也對國民黨總統初選相當關切，近日並與藍營接觸，據藍營人士透露，朱立倫因長期與美方交好，也對朱的的民調落後，感到不敢相信云云。

再者，選總統對國家忠誠度要求十分嚴格，不能隨便說說！像韓、郭從未認真交代對中國共產黨的態度，他們都自稱是「中國國民黨黨員」，但對兩蔣的「反共、保台」遺訓，也從未有鮮明的政治立場，當郭提到習大大被下面「矇騙」，是「大臣」對帝王「清君側」諫言，「以下事上」的態度！連韓去慈湖謁陵，卻不敢言效法蔣經國的「贛南治理經驗」（捨創造「高雄發大財」的治市機會），竟冒然「易弦更張」選總統，所為何來（自己發財，生活行蹤又詭異）？！無人清楚。至於柯P缺乏中心思想，屬「搖擺型」政客，不敢得罪強權，專注「從中漁利」之類的好康，聰明絕頂，諳投機取巧罷了。

據郭文貴的看法，郭台銘、韓國瑜、柯文哲三人根本看不懂美中台大角力中的核心問題。他直言，國民黨初選的參加者郭台銘、韓國瑜和白色力量的柯文哲是共產黨的三個代表，說韓國瑜「在北大念書（2002至2009年）可以沒有『辦公桌』，不能沒有『辦公床』，憑什麼帶領台灣？」至於柯他則比喻說，一到了中國大陸，「瞬間就變了」，完全沒有台灣的文明、政治、民主、親民，變的太快！令人驚異！

其實，美方關注台灣總統大選，其來有自。主要是第一島鏈攸關其國家核心利益，而過去75年來投資台灣軍事和經濟資源，不知凡幾，難以計數。最重要的是，扶助台成為民主民主國家，不遺餘力，認為有成就感，且又無領土野心，根本與中共「吞併統台」完全不同，促使民主台灣得以安居樂業，自然為人稱道。

例如關於台灣安全的保障，始終關心（例如5月7日，美國眾議院就無異議通過「2019年台灣保證法案」與「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案，法案要求對台軍售常態化），最近又宣布對台軍售「地表最強戰車」M1A2T艾布蘭戰車及人攜式刺針防空飛彈等項目，總額超過27億美元。《紐約時報》報導，美國批准對台軍售案，展現對台灣支持，這些軍備將為台灣提供更強大的威懾能力，抵禦來自中國不斷成長的軍事威脅。另美國國防安全合作署（DSCA）宣布，持續供台灣F-16戰機飛行員在美國受訓，並用於相關維護及後勤支援。云云。足見美國不只是航空母艦通過台灣海峽，而是整體戰略與戰術性的結合。未來不止是航空母艦通過台灣海峽，而是潛艇與導彈都通過。

郭文貴更進一步透露，美國國會正在研擬中共最恐懼的法案，對於台灣遭遇緊急狀態之下的法案，「如果法案通過，等於美國正式告訴台灣人民只要中共任何型式封鎖台灣或者軍事進入台灣，美國必須馬上反應、派兵，而且是總統和國會早已提前授權，這等於是台美建交了！」

郭文貴語重心長地表示2020年郭台銘、韓國瑜、柯文哲不管誰選上，台灣全完蛋！他還說「這三個選上不是你賣台灣的問題，我敢保證這三個誰選上你活在台灣都很難，絕對比蔡總統還難，像香港一樣，他真的會按照共產黨的要求給你定個罪。」台灣面臨郭韓柯賣台集團，共產黨布局之深、對台灣之威脅如此巨大，台灣人準備好了嗎？對台灣就是災難。」「小蔡總統可能做得不好，但她起碼不會賣台。」

由於郭文貴與美高層關係密切，資訊來源比較正確，有些可以姑妄聽之，有些卻值得國人深刻體悟箇中道理，天佑台灣！

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