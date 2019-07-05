照護線上》撞到頭何時要就醫？（懶人包）

有時候頭部外傷雖然造成了顱內出血，症狀剛開始卻不明顯，所以患者頭部外傷後，家人及照護者務必要密切注意患者症狀，若有以下症狀應立即就醫。

◎白映俞 醫師

車禍很容易造成頭部外傷，若頭部受撞擊之後，患者意識不清、臉上有大片腫脹瘀青、大片撕裂傷、臉骨頭骨凹陷、或鼻子流出血或清澈液體，就要立即送醫。

但有時候頭部外傷雖然造成了顱內出血，症狀剛開始卻不明顯，所以患者頭部外傷後，家人及照護者務必要密切注意患者症狀，若有問題立即就醫。

例如愈來愈暈眩，瞳孔不等大，劇烈嘔吐。

患者變得愈來愈嗜睡，抱怨頭痛劇烈，或量血壓時發現變得愈來愈高。

假若患者變得說話含糊不清、胡言亂語，或甚至癲癇發作、失去意識，更要趕快送醫。

有些人就算受到輕微的頭部撞擊，也可能出現嚴重的顱內出血後遺症，例如老年人、肝硬化患者、服用抗凝血劑者、或有長期酗酒習慣的人，都是容易顱內出血的族群。

送醫院後，醫師換根據狀況安排電腦斷層檢查，並分出不同的出血形式，例如蜘蛛網膜下腔出血、硬腦膜上腔出血、硬腦膜下腔出血、腦出血、腦室出血等。

至於要如何治療，則得依據患者當時的狀況、出血形式、及出血量一併評估。

手術方式可分為清除血塊為主，或只移除頭骨降低顱內壓。



另外，醫師也會用藥物降低顱內壓及腦水腫，減少神經傷害。然而，患者的預後也與受傷程度及就醫時間息息相關。因此，千萬不要輕忽頭部外傷喔！請再回頭複習一下顱內出血時的症狀及危險族群吧！

本文經授權轉載自照護線上 撞到頭何時要就醫？（懶人包）

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