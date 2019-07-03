照護線上》你癢我也癢的 – 疥瘡

引發疥瘡的元兇是八隻腳的「人疥蟎」，我們也稱其為疥蟲。絕多數的疥瘡來自於直接的人傳人，而且疥瘡可以影響人類所有的族群，也就是說，不管你是年輕人、外國人、男人女人都可能被傳染到疥瘡。

◎白映俞 醫師

「怎麼樣？為什麼阿公開完刀後會全身起疹子啊？」外科住院醫師追著看照會的皮膚科醫師詢問。



住院醫師口中的阿公，是兩天前因為肚子痛從安養院送過來的患者，檢查發現是疝氣卡住小腸，部分小腸已經缺血壞死，外科醫師緊急替阿公動了手術、切除壞死的腸子。當阿公轉到病房時，護理人員發現阿公整個背部都是紅疹，以為是藥物過敏，趕緊請來醫師判定。



皮膚科醫師脫下手套，丟進垃圾桶，對外科醫師說：「這是疥瘡！」



一聽到疥瘡這個診斷，外科醫師和護理人員都忍不住抓了抓頭，再抓了抓身體，面面相覷的說：「你是不是也覺得癢起來了！」



沒錯，疥瘡就是有這樣的魔力，常常讓人（尤其是醫護人員）光聽到這個病名就覺得癢了！今天我們就來藉著懶人包更加認識疥瘡。

首先，先了解幾件事。



1. 疥瘡是傳染性疾病



2. 疥瘡是由疥蟲引起的皮膚感染



3. 疥瘡會讓人很癢



引發疥瘡的元兇是八隻腳的「人疥蟎」，我們也稱其為疥蟲。絕多數的疥瘡來自於直接的人傳人，而且疥瘡可以影響人類所有的族群，也就是說，不管你是年輕人、外國人、男人女人都可能被傳染到疥瘡。而孩子們比成人更容易得到疥瘡。另外，群居的人，像是待在監獄、難民營、護理之家、安養院這些環境的人，也比一般人更容易得到疥瘡。



不過，這隻人疥蟎是人類的寄生蟲，通常寵物的身上到是沒有。動物界當然也有疥瘡的問題，但因為狗、貓等動物都有自己各自會影響宿主的疥蟲（狗疥蟎、貓疥蟎），人類的疥蟲傳到狗、貓身上，僅會引起暫時的症狀。

當疥蟲轉移到新宿主的身上後，會潛入表皮角質層中，等於挖進人類皮膚等待著產卵，這一招挺高招的，如果疥蟲只停在皮膚上，就可能因為大家抓抓癢，或走走路，拍一拍，就被抖掉了，但挖進皮膚角質層就能好好存活。我們稱此為「蟲穴道」，在皮膚外觀會形成排成一列的數個隆起，像是紅色的線性丘疹，有時外觀會像濕疹、青春痘、或其他的蚊蟲咬傷。

疥蟲喜歡躲藏在手指和腳趾間，手腕上戴著珠寶手錶處，還有腋下、皮膚皺褶、與生殖器等處。疥蟲可以在人類皮膚裡活個一到兩個月，並產卵生出更多疥蟲，一旦疥蟲離開人體，就只能短暫存活，頂多僅能存活兩到三天，周遭環境溫度愈高、天氣愈熱，疥蟲能在環境中存活的時間愈短。



感染疥瘡之後，會觸發身體的免疫反應，而讓患者出現讓人搔癢難耐的紅疹，患者常表示到了晚上，癢的狀況益發嚴重。

幼兒也容易被感染到疥瘡，感染到疥瘡的幼兒會變得躁動、不想吃東西、不想睡覺，手掌和腳底有紅疹，或是在臉、脖子、頭皮這些地方有紅疹，這幾處的紅疹與成人的疥瘡表現較有不同。成人比較不會有這幾處的紅疹。



由於患者會覺得很多地方都在癢，紅疹也可能全身到處都是，那是不是代表身上的疥蟲超多的呢？其實不是，多數患者身上的疥蟲是少於一百隻，甚至是十幾隻而已。所以，疥瘡造成的紅疹不一定會和疥蟲躲的地方一樣，而且紅疹的嚴重度也與疥蟲的數量無關。



不過，也有患者身上的疥蟲是好幾百隻，甚至成千上萬的，我們稱為結痂型疥瘡。這容易發生於免疫力不好，年紀較大的，或長期臥床的患者身上，這些患者因免疫力較差，或極少活動，搔癢沒那麼嚴重，身上會形成極厚的黃灰色結痂。這種型態的傳染力就更強大了。

醫師在診斷疥瘡時，要找到蟲穴道，用刀片刮下皮屑檢查，在顯微鏡找到疥蟲、蟲卵、或其糞便的證據。確診為疥瘡後，就是要治療了。治療上有外用藥膏和口服藥物，這些藥物市面上買不到，要由醫師開立。塗抹藥膏時要從頸部塗到腳底全身抹一次，尤其背部、屁股縫、會陰部、肚臍眼、手指腳趾之間等皮膚皺摺部位均須徹底塗抹，避免遺漏，並讓藥膏停留八到十四小時後再洗掉。有的藥膏是一星期後再擦一次，有的要連續塗抹，請遵照醫師指示，有些人需要反覆治療。



疥瘡的傳染性不低，可以直接皮膚接觸傳染，也可以藉由夾帶著疥蟲的物品，像是衣服、床單、棉被等傳染，因此除了被診斷為疥瘡患者的人需要使用殺蟲藥膏之外，住在同一個屋簷下的人類，或曾經有親密接觸的朋友、伴侶，都該接受治療。寵物則不需要接受治療。由於加熱可以殺死疥蟲，所有的衣物、床單、毛巾都要在熱水中煮過，並再高溫烘乾。通常醫師也會建議疥瘡患者做個家裡大掃除，所有東西都用稀釋的漂白水擦過一次。



或許有些人會覺得這樣好煩喔！我們家只有一個人被診斷為疥瘡，我又沒有症狀，為什麼也要擦藥呢？其實通常第一次感染疥瘡後，要到第二到第六個星期才有症狀，而在沒有症狀的時後，還是同樣能傳染給別人。所以有時並不是沒有被傳染到疥瘡，只是還沒出現症狀而已。如果不想殺蟲，而僅用一些抗組織胺、類固醇、乳液等，雖然可以稍微減少癢感，但無法殺死疥蟲，還是治標不治本。



疥瘡患者在殺蟲結束後，其癢和紅疹還可能持續四周，不會馬上好，這段時間仍要用一些藥物減少癢感，不然抓癢抓的太過頭，皮膚就會受傷，讓細菌趁機跑進皮膚內，引發繼發性的細菌感染，跑出皮膚膿瘍或蜂窩性組織炎。



回到最開頭的場景，幾乎可說在醫院或護理之家工作的醫療人員都曾遇過，雖然照著皮膚科醫師指示好好殺蟲的話，幾周後就能根除疥蟲，但每次做還是覺得很累人啊！記得，病房放的乾洗手液是無法殺死疥蟲的，若有疑慮請記得戴上手套檢查患者。

本文經授權轉載自照護線上 你癢我也癢的 – 疥瘡

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