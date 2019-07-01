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照護線上》每踩一步都是煎熬 – 足底筋膜炎（懶人包）

典型的足底筋膜炎患者會表現起床後剛開始走路時腳很痛，多走幾步之後，僵硬痛感會逐步減輕，但一天下來多走幾回合後，又會開始痛了，尤其在爬過樓梯及穿高跟鞋站很久後，痛感就會愈嚴重。
作者： 照護線上
2019-07-01 10:56
 | 2019-07-01 10:56
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◎白映俞 醫師

周年慶的大血拚，讓你雙腳腳跟愈來愈痛，走路力不從心，每踩一步都是煎熬嗎？小心，這可能是「足底筋膜炎」。足底筋膜炎是最常引起腳跟疼痛的原因，因此若你腳跟疼痛的話，「八成」是由足底筋膜炎（plantar fasciitis）引起的喔！

足底筋膜是連接腳跟與腳趾頭的一層厚實筋膜組織，能支撐足弓。足底筋膜原來是像避震器般，能夠吸收我們體重及動作帶給足底的衝擊力道，但如果「過勞」，承受壓力過大則會造成拉傷，反覆的受傷會讓這層筋膜有多處的小型撕裂傷，受傷後足底筋膜會發炎、腫脹、變得脆弱，患者於站或走路時就會感到疼痛。足底筋膜炎可以兩腳同時發作，也可能只發作於一腳。

典型的足底筋膜炎患者會表現起床後剛開始走路時腳很痛多走幾步之後，僵硬痛感會逐步減輕，但一天下來多走幾回合後，又會開始痛了，尤其在爬過樓梯及穿高跟鞋站很久後，痛感就會愈嚴重。如此的腳痛不適通常是漸進式的，不像痛風或關節發炎造成的腳痛可能來的那麼突然。然而若沒有適當的休息，繼續追趕跑跳，足底筋膜的發炎加重，也可能嚴重到完全無法站立或走路的程度。

假使常常腳痛是痛在三更半夜，就比較不像足底筋膜炎發作，而可能是足附骨隧道症候群這類神經問題或關節炎發作。）

以下這些特性容易導致足底筋膜炎的發作：

● 中年人，其中又以女性較容易

● 太過頻繁的走路及跑步，因此運動員或常常練習長跑的人容易有這毛病

● 工作要求長時間站立，像老師、百貨專櫃人員、醫護人員等屬於高危險群。

● 足弓太高或扁平足

以下這些特性容易也很導致足底筋膜炎的發作：

● 體重過重，或突然體重變重太多

● 穿的鞋子不合腳，或鞋子已磨損嚴重

● 阿基里斯腱或小腿肌肉太緊繃

● 總在太硬的平面長時間走路或跑步（例如水泥地）

至於要如何改善足底筋膜炎呢？

最簡單的重點是，請先讓腳休息

● 體重過重的話要先減重

● 減少在硬地跑步或走路的時間

● 選擇能支撐足弓及足底的鞋子，也可以在鞋內加層由橡膠或塑膠做的軟墊

● 先選擇對腳底衝擊力道比較小的運動，像是踩腳踏車、游泳，就比較不會讓腳底承受過多壓力

平時盡量多做伸展，包括腳趾頭的伸展及小腿肌肉伸展，像是平常要求自己多動動腳踝，讓腳底往上往下十次，再讓十隻腳趾頭各自動一動。

運動前，或起床後可做點伸展，利用毛巾伸展腳底是很棒的主意，你可以將毛巾放在床邊，早晨醒來還沒下床時，先做在床上，將毛巾繞過腳底，雙手各捉住毛巾兩邊尾端，保持腿不彎、膝蓋打直的狀況，施加手部力量，將毛巾及腳底板向身體方向拉，維持30秒，並多做個幾次，加強足底筋膜與阿基里斯腱的伸展。

提醒大家，如果你注意到有腳底痛的症狀，盡量不要拖延治療的時間。可以先去找醫師診斷是否為足底筋膜炎，並照著以上的方法以求改善。這些居家療法都無法立竿見影，而是要日積月累才能體會到改善

更多改善足底筋膜炎的舒緩方式，請看「九招舒緩足底筋膜炎」。

若症狀嚴重，醫師會建議你服用藥物止痛，並加強改善足底狀況。有時也需要夜間護具的輔助，讓在睡覺期間仍維持著阿基里斯腱和足底筋膜的伸展，避免一早醒來症狀加劇。有時需要局部注射類固醇減少發炎，但太過頻繁的注射則會帶來反效果。

記住，95%的人可以靠著平時的注意保養與藥物而改善足底筋膜炎，僅有不到5%的人需要用手術治療。因此，面對足底筋膜炎，多伸展、找對鞋、適當運動及減重是非常重要的！周年慶不知道該從何下手的話，不妨就從一雙好鞋開始吧！

本文經授權轉載自照護線上 每踩一步都是煎熬 – 足底筋膜炎（懶人包）

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