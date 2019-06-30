照護線上》讓屁股爆痛又爆漿！肛門膿瘍和廔管（懶人包）

簡單來說，肛門膿瘍是在肛門或直腸附近，感染後形成一個存有膿的空間。而約有一半肛門膿瘍的患者在數個星期後，會從肛門膿瘍發展出肛門廔管。或者是經常反覆發生肛門膿瘍的人，通常也幾乎都會同時出現肛門廔管。

◎白映俞 醫師

若肛門附近很痛，大家第一個想到的大概是「痔瘡」。但其實不只是痔瘡會造成肛門附近的疼痛，我們今天來認識另一個惱人的問題：肛門膿瘍和肛門廔管。



簡單來說，肛門膿瘍是在肛門或直腸附近，感染後形成一個存有膿的空間。那為什麼會有肛門膿瘍呢？肛門附近的腺體可能會被細菌、糞便等物塞住，塞住之後細菌在裡面孳生，感染愈來愈嚴重，就變成又痛又腫又熱又紅的一塊，膿瘍躲在裏頭，則為肛門膿瘍。除了肛門的腺體受到阻塞這個原因，若肛門有撕裂傷，也比較容易引發感染。

本身有以下狀況的人較容易有肛門膿瘍的困擾：



● 患有腸炎



● 發炎性腸道疾病



● 糖尿病



● 憩室炎



● 骨盆腔發炎



● 肛交導致肛門受傷



● 使用類固醇

萬一沒有接受治療，這一塊腫脹疼痛感會愈來愈嚴重，這種持續性的疼痛會於坐下來更痛。淺一點的肛門膿瘍可以在肛門附近覺得腫脹不適自行流出膿瘍。



若肛門膿瘍藏的位置比較深，患者可能開始發燒，因為不斷發燒到醫院求診卻找不到原因，經過影像檢查才找到肛門膿瘍。

約有一半肛門膿瘍的患者在數個星期後，會從肛門膿瘍發展出肛門廔管。或者是經常反覆發生肛門膿瘍的人，通常也幾乎都會同時出現肛門廔管。肛門廔管是膿瘍與皮膚之間的小通道，當膿瘍在修復過程中沒有完全癒合的話，膿瘍與皮膚間就形成了一條通道，也就是膿瘍的出路，這時若皮膚有缺口，就等於可以直接排出膿瘍。若是廔管接到皮膚之處是閉合的，那膿瘍就流不出去，會在原處反覆發作，膿瘍範圍逐漸變大。



通常醫師利用肛門指診就可以診斷肛門膿瘍，接下來要怎麼處理呢？雖然這是種感染，但單用口服或針劑抗生素治療是沒有辦法有效處理肛門膿瘍的。幾乎都需要用手術清除膿瘍。醫師會在做局部麻醉、止痛以後，切開皮膚，引流膿瘍。如果患者有糖尿病，或本來免疫力就較差，術後可以輔助抗生素治療。

治療肛門廔管的學問就不小了。治療肛門廔管時，就要把整個通道找出來，然後評估這屬於低位廔管還是高位廔管，是否經過肛門括約肌。若廔管不會太深，可以直接把整段廔管摘除，讓屁股肛門處從裡面紮實地癒合，處理時可能包括切掉一小部分的括約肌。但是如果需要切除的括約肌太多，怕之後會引起肛門失禁，就要三思。複雜的肛門廔管手術甚至會需要分次進行。

治療肛門膿瘍或肛門廔管之後，回家也有需要注意的事項。每天的溫水坐浴有助於改善疼痛不適或腫脹感。醫師可能會開軟便劑讓患者比較好排便，但不要吃到會拉肚子，另外家裡裝免治馬桶也有好處！

不管第一次手術開的多完整，都有可能因為個人因素而復發，再次出現肛門膿瘍或肛門廔管，有時真的還挺棘手的。若有肛門膿瘍或肛門廔管的困擾，別忌諱就醫，請找大腸直腸專科的醫師處理。

本文經授權轉載自照護線上 讓屁股爆痛又爆漿！肛門膿瘍和廔管（懶人包）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法