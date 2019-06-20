法操》配偶間忠誠義務是台灣的公序良俗嗎？

在台灣明明可以主張外遇一方侵害他方配偶權，並請求損害賠償，那為什麼這個案例會適用義大利法律判免賠呢？法院的理由是什麼呢？

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我國有一對男女在義大利羅馬結婚，不過兩人婚後相處不睦，因而向羅馬法院請求分居和離婚，但這段期間女方早已和另名外籍男子在一起且懷孕，女方還帶著新歡回台灣參加自己的家族旅遊。男方認為女方在兩人還有婚姻關係的情況下就外遇，侵害自己的配偶權，一狀告到法院請求損害賠償，女方則主張義大利憲法法院已經將通姦除罪化，且依義大利民法規定，夫妻分居後，如一方有新伴侶，他方不能主張民事損害賠償請求權，最後法院依義大利法律判女方免賠。

依照我國釋字第748號解釋意旨，婚姻是「為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」。（圖：網路）

在台灣明明可以主張外遇一方侵害他方配偶權，並請求損害賠償，那為什麼這個案例會適用義大利法律判免賠呢？法院的理由是什麼呢？

本案適用義大利共和國法律，分居的夫妻彼此沒有忠誠義務

我國最高法院認為民事案件的當事人如果是外國人，或者構成要件事實牽涉外國地的話，就是涉外民事事件，應該依照涉外民事法律適用法（下稱涉民法）決定由哪個國家的法院管，以及應該用哪個國家的法律來判（最高法院98年度臺上字第1695號民事裁判意旨參照），本案雙方在羅馬結婚，女方在羅馬外遇，明顯屬於涉外民事事件，應該適用涉民法判斷管轄（由哪個國家的法院管）與準據法（用哪個國家的法律來判）。

因為涉民法沒有針對管轄做特別規定，所以依照涉民法第1條：「涉外民事，本法未規定者，適用其他法律之規定；其他法律無規定者，依法理」、民事訴訟法第1條第1項前段規定：「訴訟，由被告住所地之法院管轄」，男方提起訴訟時，女方住在台灣，因此台灣的法院有管轄權。準據法部分，依照涉民法第25條規定：「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律」，因為男方主張的侵權行為基礎事實基本上都發生在羅馬，所以依法應適用義大利的法律。

確定管轄和準據法之後，就是實體判斷了。

法院（臺灣臺中地方法院106年訴字第2870號民事判決）認為義大利民法第143 條、第2043條雖然規定「夫妻雙方享有同等權利及承擔相同義務；因惡意或過失，不法侵害他人權利者，負損害賠償責任」，不過義大利最高法院認為夫妻間忠誠義務與共同生活密切相關，與分居制度無法兼容，且義大利民法就夫妻分居期間的權利義務規定，不包括非財產上的權利義務，也就是在分居狀態下夫妻間僅有家庭利益性質之義務。因為本案女方外遇懷胎、和新歡搭機返台旅遊的時點都是在雙方分居後、離婚前，依照義大利法律，女方並無侵害男方配偶權，所以男方不能請求損害賠償。

適用的結果沒有違反台灣的公序良俗？

不過值得注意的是，涉民法第8條規定：「依本法適用外國法時，如其適用之結果有背於中華民國公共秩序或善良風俗者，不適用之」，依照我國釋字第748號解釋意旨，婚姻是「為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」；民法第1052第1項第2款規定夫妻一方與配偶以外之人合意性交的話，他方可以請求離婚；民法第1001條本文規定夫妻互負同居義務，並沒有分居制度；刑法第239條仍然處罰通姦行為，可見在我國法律體系下，配偶間應該互負忠誠義務，而本案適用義大利法律的結果容許婚姻關係存續中的兩人，互相不負婚姻的忠誠義務，理應因違反我國公序良俗而不適用，但判決中就此部分隻字未提，難道法院認定的公序良俗和我們想的不一樣嗎？

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本文經授權轉載自法操 配偶間忠誠義務是台灣的公序良俗嗎？

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