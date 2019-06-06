胡，怎麼說》韓國瑜沒講18％，卻主張恢復全部（包括18％）！

韓國瑜的確沒講過「恢復18%」這幾個字，但是，對軍公教年金改革，他明明講過「政府過去承諾的不能悔改、要恢復」，依照他的「恢復」主張，就是回到年金改革之前，過去退休軍公教拿多少，未來都要恢復到拿多少，這裡面當然包括18%。如果不再叫18%，也要以同等的金錢支付才算恢復。

言出如箭，一入人耳，有力難拔，何況，有影有音，事證俱在，如韓國瑜不說出口，誰又能把「恢復」往韓國瑜的嘴裡塞？ 18%為何敏感？他主張的「恢復」，裡頭明明就包括18%，為何要森七七的否認？

因為，18%最凸顯社會制度的不公平，讓年輕人感覺到深深的相對剝奪感。他的存款年息18%，你的存款年息才1%（定存），相差17%，而這17%都要由納稅人負擔去補貼他們，估計一年要花800多億元，目前台灣納稅人約620萬左右，平均每人要負擔約13000元。 他的「恢復」主張，獲得大部分退休軍公教歡迎、力挺，但是，勞工、農民、小商家等等社會大眾，反感只會更深、反彈只會更大！

韓國瑜「恢復」18%的主張，獲得大部分退休軍公教歡迎、力挺，但是，勞工、農民、小商家等等社會大眾，反感只會更深、反彈只會更大！（本報資料照）

韓國瑜的「恢復」主張提出後，藍營的總統初選參選人中，郭台銘的觀點較具批判性，認為沒找到財源前，喊要恢復年改就是選舉空談；朱立倫則審慎跟進韓國瑜，又不敢跟的太近，而提出全民「快速加薪」，卻沒見可行的實踐方案；王金平則提出「二次年改」，卻未提實質做法更未提內容；柯文哲則呼應韓國瑜，大罵年金改革失信放民，卻空口白話，對廢掉年改、回到從前，退撫基金破產危機已迫在眉睫避而不談，根本就是跟在韓的屁股後頭，也喊爽的給退休軍公教聽而已。

如果，藍軍認為反年改才是公平正義，那就公開提出廢年改政見，主張恢復到從前、包括18%（或同額金錢），讓選民評斷，不要想抱退休軍公教選票又半遮面、羞於被社會大眾發現！

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