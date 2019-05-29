自由限時批》老K正面臨三輸局面！？

董森霖

吃緊弄破碗！國民黨正面臨分裂、總統大選、高雄市三輸局面！

國民黨的一場總統初選，不難發現藍營的基層共識，普遍多希望韓國瑜固守高雄，由郭台銘選總統，而且亦有「郭王配」的聲音傳出；並看壞民進黨持續執政的趨勢，認是千載難逢良機，於是各方派系急切爭取「權力的重整、分配」，明爭暗鬥劇烈，相互傾軋不已，反使國人勾起往昔國民黨陳腐不堪印象，亦有「這樣子的國民黨又回來了，好嗎？！」正在坊間盛傳！

凡此種種，自又埋下老K因惡鬥、分裂、錯失總統大選、高雄市的三輸！連王金平都在今天媒體受訪時，同樣表示憂心，當非虛言！

韓國瑜的「妄自尊大」，不知「德不配位」分際，充分流露「黨國政客」的貪婪本性！（中央社）

其實，韓國瑜的「妄自尊大」，不知「德不配位」分際，充分流露「黨國政客」的貪婪本性！又「志大才疏」，不知進退！就連郭台銘都勸他守好高雄，由他主國政，兩人合作「為中華民國而戰」！殊不知，韓已「權」迷「心竅」，根本聽不進去！復錯估內外形勢，以為「機不可失」，欲借助「韓粉」亂流之勢，「黃袍加身」！簡直荒謬至極，還淪為「落跑市長」惡名，誠信盡失！

如今韓國瑜的胡搞瞎搞，非但「偷雞不著蝕把米」，還拖垮國民黨，丟掉可以執政的機會（高雄市長的罷免聲又響起），甚至因個人的恣意妄為，各種錢事、醜聞紛出，淪為「罄竹難書」！已變成了「醜陋的政客」，遑言其他！

再者，韓國瑜如今已失去大部分年輕人的支持！此從若干的民調上，年輕人對於郭台銘的喜好度較韓更高，而韓自推出「5點聲明」以及黃捷質詢影片、「錢事」不清等等，讓韓的聲量，瞬間變盤轉負，加上選或不選總統的撕裂效應，使得現在的年輕人認為「支持韓國瑜是一件很丟臉的事情」！

像近來YouTuber製作諷刺、惡搞韓國瑜的影片不勝枚舉，且都「名列前矛」，顯示很多年輕人把韓國瑜當作嘲諷的對象。故而韓國瑜的政治操作，都在企圖製造自己是被打壓的形象，不論是民進黨打壓他，或是遭到國民黨權貴惡整，連黨內的「五人小組』都在挺郭台銘。因此急切欲藉「韓粉」之勢，不斷動員造勢，刻意塑造「悲劇英雄」形象，以對抗藍綠，勢將意與願違！

然則，諸多非國民黨籍的「韓粉」，匯合部分藍營成了一股「非韓不投」的勢力後（亦是促成台北造勢的主流），銳不可當！猶揚言韓不若能出線，就另立黨中央，甚至必要時脫黨參選，認為捨棄「醬缸」的國民黨，並不足為惜！而這股國民黨的「韓粉」大逆流，正不斷衝擊正藍、知識藍，撕殺劇烈，更成了韓的極大化負面連鎖效應，勢將造成無法團結、分裂而崩盤的局面！

如今韓國瑜在網路的好景，亦已不再！許多專家紛紛指出，中間跟年輕選民「在網路上已經崩掉了」！儼然已造成「骨牌」效應！類此種切，老K的「三輸」結果，亦因韓、郭的惡鬥，肇致「自食惡果」！

梁啟超有句名言：「聚群盲不能成一離婁（黃帝時人，亦稱離朱，能於百步之外見秋毫之末）、聚群聾不能成一師曠（春秋晉國樂師，能辨音以知吉凶）、聚群怯不能成一烏獲（戰國時代大力士）」。頗值得民主又理盲，多元又紛擾的台灣社會省思。

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