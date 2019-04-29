胡，怎麼說》藍軍總統、國會過半，台灣與「惡」就沒距離了

看了郭台銘的「國防靠和平」論、黃昭順等16個藍委提案的放寬中國人來台定居納入長照保險及健保，不由冷汗直流，台灣與「惡」的距離，竟然那麼近，幾乎命懸一線！

如果，2020年，藍軍的「他（不論郭、韓）」當選總統、立委在國會過半，他們的主張將成為政策，台灣恐將無國防、門戶大開任共軍長驅直入，台灣的健保及長照，全都會被中國人流湧入，吃光、用光、沖垮！



看了黃昭順等16個藍委提案的放寬中國人來台定居納入長照保險及健保，不由冷汗直流，台灣與「惡」的距離，竟然那麼近，幾乎命懸一線！（資料照）

郭台銘昨天修正他的國防靠和平說法，黃昭順在各方反對聲浪下撤案了，不過，追溯他們提出、提案當時的想法及說法，可以發現他們的心態就是原初那樣。

如果，未來他當上台灣的總統、藍軍在國會過半呢？這樣的論點及提案，勢必捲土重來、在立法院以多數暴力快速通過。讓人不寒而慄！

黃昭順、顏寬恒、王育敏、孔文吉、柯呈枋、林奕華、曾銘宗、林德福、簡東明、徐志榮、馬文君、賴士葆、林麗嬋、林為洲、沈智慧、柯志恩16人提案及連署的「兩岸條例修正案」，放寬中國大陸人民符合長照法者，得申請來台定居。

不少人反彈只是看了這個提案的說明，藉陸配親屬的人道考量為藉口，為中國人來台定居開了個「大洞」，但是，更嚴重其實是藍委提案修訂條文直接增列第七項，只要符合長照法規定者及照顧者，都得申請來台定居，享受健保及長照，不需與台灣人民有親屬關係，這不只是大洞，而是藩籬盡撤，如果過關，中國人流勢必大舉入台，不但健保、長照全垮，連台灣都將不保！

國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出「國防靠和平」，反對向美購買武器，「你手中沒有刀、槍，可能人家不會專門去打你」，被批評根本在講一無是處的廢話，認為他沒說出的下一句就是「和平靠投降」。

國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出「國防靠和平」，反對向美購買武器，「你手中沒有刀、槍，可能人家不會專門去打你」，被批評根本在講一無是處的廢話，認為他沒說出的下一句就是「和平靠投降」。（資料照）

郭台銘昨天長篇大論再次說明，說「神仙打架，凡人遭殃，我們看戲就好，何必入戲？」，還說台灣為買而買、擴大對美軍購是把台灣「被前線化」，還舉孫子兵法「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵、其下攻城」云云。

說來說去，郭台銘參選人的論點仍是「國防靠和平」、下一句的「和平靠投降」陰影並沒有去除半點，說白了，他就是「站在北京看台灣」，而且對國防既無認識又自以為是。

他舉的孫子兵法，正好就是中國對台灣的策略，就是伐謀、伐交、伐兵、攻城齊出，霸凌、侵略、併吞等陰謀陽謀一齊下手，拉攏像郭台銘、韓國瑜以及所有藍軍政、商、媒、學、社團人士，就是伐謀、伐交，斷我國際空間也是，而在對岸部署近2000枚飛彈，派軍機、軍艦繞台軍演，則是預演伐兵以及預謀攻城。

中共這些手段是數十年一貫的，對台壓力年年增強，不達併吞台灣目的不會停止，不管國民黨或民進黨執政都一樣，不同的只有在國民黨執政時只做不太外露，民進黨執政時它就秀肌肉威脅，馬英九執政時對中國示好、示弱，講什麼休兵、和平，但對岸部署的軍力增加、飛彈仍然一直增多。

台灣距離中國很近，中國要併吞台灣，台灣就是這樣「被前線化」，台灣能置身事外看戲嗎？郭董那種論調是「不顧危險裝天真」！根本就是從北京觀點看台灣，共軍就可兵不血刃、長驅直入。

從郭董的「國防靠和平」、藍委提案盡撤守護台灣藩籬，讓人更看清楚的是:國民黨的「中華民國派」真的都已死了！

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