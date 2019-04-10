韋恩的食農生活》芭樂 vs.奇異果 營養價值大ＰＫ！

其實仔細分析，台灣的芭樂的營養價值毫不遜色，在許多重要的成分上如維生素C、膳食纖維、維生素B群上有過之而不及。

芭樂 vs.奇異果 營養價值大ＰＫ！（資料照）

韋恩的食農生活

韋恩常常認為台灣農業行銷是弱點，像紐西蘭的奇異果，以Zespri的品牌行銷全世界相當成功，其中一個重要的成功關鍵，就是建立奇異果營養價值超越其他水果，比如說奇異果的營養密度高。

其實仔細分析，台灣的芭樂的營養價值毫不遜色，在許多重要的成分上如維生素C、膳食纖維、維生素B群上有過之而不及。前文已經分析過芭樂的超強抗氧化力【芭樂抗自由基能力叫我第一名】。這次韋恩就攤開珍珠芭樂與綠色的奇異果的營養成分分析比較給大家看看。

1.芭樂最大的優點是熱量低，而且碳水化合物低、糖分也低、但是膳食纖維高，所以非常適合上班族想要控制熱量的人了。（修正熱量代表扣除膳食纖維後的熱量）

2.芭樂在維生素B群上也是更勝一籌，尤其是在菸鹼酸方面相當高。 菸鹼酸就是維生素B3 ， 在人體多項代謝的過程裡，菸鹼酸擔任輔酶的任務，其中最重要的則是參與醣類、脂肪的代謝及製造消化系統所需的鹽酸。也是促進神經系統、血液循環及皮膚健康所必需的。此外，芭樂的葉酸含量也比奇異果高 ， 葉酸在體內是扮演輔酶（酵素）的角色，參與細胞內DNA的合成 。同樣對造血系統和神經系統很重要。

3. 芭樂最突出的是維生素C含量遠超過奇異果，是奇異果的2.6倍之多，所以可以說是維生素C的寶庫。

所以可以說，芭樂與奇異果比起來毫不遜色，是大家可以常常吃的水果，價格合理又新鮮的話，真是大家的一種好選擇。其實台灣是有很多很好吃、又很營養的的水果，可能只是消費者沒有清楚的認識它、產銷上不懂得如何行銷它、政府又沒有好好做資源整合，所以甚至造成好東西賣不出去，還要政府花大家的納稅錢來收購次級品來救市，是不是太可惜了。

韋恩再提醒大家一點，不是鼓勵大家芭樂好就一直吃芭樂，奇異果還是很好的水果。正確的飲食觀還是要多樣化，像採取每日五蔬果的原則，均衡的攝取各種食物，才是最佳的健康之道。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 芭樂 vs.奇異果 營養價值大ＰＫ！

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