政治的日常》改革的艱難：西鄉隆盛和大久保利通 （三）

大久保和西鄉，其實都是薩摩加治屋町出身的下級武士，他們情同兄弟，共患難一起動倒幕，卻在維新之後因為個性不同，對政治抱有不同的思考，而無法同享權力，甚至引發了勢不可免的衝突。後來的學者常常都說，如果西鄉隆盛當年也參與了「岩倉使節團」，也許西南戰爭這場衝突就可以免去。只是歷史不能重來，沒有留洋經驗，也終究成為西鄉的限制。

李拓梓

續上篇

接下來的時代，可以說是大久保利通獨裁的時代。他既有權力，也擁有權威，全力推動各項改革，為中央集權制度建立可長可久的分工制度，包括警察制度的完善，因應時代的部會區隔，都讓維新政府逐漸站穩了腳步。民怨雖然還沒解，但是當政府能力變強，對於民怨的壓制能力也更加強悍。

這時候的西鄉隆盛，處於下野之中。西鄉是淡泊名利的人，下野之後每天都忙著打獵跟泡溫泉。他雖然對政治不滿，卻沒有推翻政府的想法，「佐賀之亂」後不久，巴望著能夠得到他登高一呼的江藤新平到鹿兒島看西鄉，西鄉怎麼樣也沒有鬆口支持，對西鄉來說，江藤的做法實在愚蠢，不成熟的革命只會強化他們所討厭的大久保政府的能力。

不過，西鄉看到那麼多武士從東京回到薩摩，也確實興起了給他們點事做的念頭。於是在西鄉的奔走下，成立了「私學校」，讓這些回鄉武士有進修的機會，西鄉自己雖然沒有什麼西洋知識，但他很相信多一點知識，有助於國家發展這一套富國強兵的西方理念。

「私學校」制度獲得了當時鹿兒島縣令大山綱良的支持，在大山全力投入下，私學校成為鹿兒島縣培養人才的重鎮，甚至私學校出身幹部的領導下，學校掌握了鹿兒島縣的政治權力，成為明治政府的化外之國，簡直像是義經時代東北關外不受中央掌控的的奧州藤原家。以半獨立的狀態佇立於維新後的日本。

大久保利通（左）與西鄉隆盛。（圖：網路）

但該來的總是會來，「私學校」對政府不滿的學生們，最終還是和政府爆發了衝突。由大警視川路利良領導的警隊，部分成員潛入了私學校收集情報，被發現後，在拷問後聲稱政府有暗殺西鄉的計畫，私學校學生、幹部群情激憤，決定北上興師問罪，在西鄉的親信村田新八、桐野利秋等人領導下，西鄉隆盛本人也被拱上台面，率領私學校軍隊揮軍攻打熊本，號召勤王清君側，這也就是「西南戰爭」的開始。

不過，武士並沒有打贏農民。儘管久攻堅固熊本不下的西鄉，怨嘆自己是敗給建城的加藤清正，而不是敗給對手，但由政府所領導，農民組成的「鎮台兵」，在幾場戰役當中，以火力優勢和現代戰術，一次又一次打退了西鄉領領導的薩摩軍。歷經多場戰敗，西鄉最後在故鄉鹿兒島的「城山洞窟」切腹，戰爭告一段落。正如大久保利通所說，西南戰爭讓政府穩固了權力，現在，再也沒有人有能力挑戰明治政府的權威了。

由大久保利通一人主導的獨裁政治時代開始，大久保的幹練，再加上跟隨他的能吏像伊藤博文、大隈重信等人，讓他推動的改革猶如疾風。西南戰爭的結束，也象徵著不會再有人挑戰大久保的權力，由內務卿大久保利通主宰的獨裁時代，於焉降臨。

在西鄉的親信村田新八、桐野利秋等人領導下，西鄉隆盛本人也被拱上台面，率領私學校軍隊揮軍攻打熊本，號召勤王清君側，這也就是「西南戰爭」的開始。（維基共享）

大久保和西鄉，其實都是薩摩加治屋町出身的下級武士，他們情同兄弟，共患難一起動倒幕，卻在維新之後因為個性不同，對政治抱有不同的思考，而無法同享權力，甚至引發了勢不可免的衝突。後來的學者常常都說，如果西鄉隆盛當年也參與了「岩倉使節團」，也許西南戰爭這場衝突就可以免去。只是歷史不能重來，沒有留洋經驗，也終究成為西鄉的限制。

「為政清明」是大久保的座右銘，他是酷吏能吏，據說一走進內務省，省內鐵定鴉雀無聲。「敬天愛人」則是西鄉的處世哲學，他隨和風趣，正直勇敢，做事勇往直前，家裡永遠高朋滿座。兩個不同理念的手足兄弟，面對勢不可免的衝突，終有勝敗。不過西鄉死後不到一年，大久保也在東京的紀尾井町遭到石川藩士島田一良的刺殺，根據當時英國使館官員薩道義的記載「大家好像都很高興」，大久保獨裁也走入了歷史。

大久保人緣確實不佳，在故鄉鹿兒島，到處都是以西鄉胖胖圓臉為主題的紀念品，但是除了市中心兀自佇立的銅像，和加治屋町的出生地紀念碑外，幾乎沒有大久保的蹤影。但是他認真努力，無疑是日本成為一個現代國家，最重要的奠基者。他專注於工作，一年三百六十五天幾乎沒有一天休息，被刺殺的當天早上，大久保還興匆匆的告訴友人，維新應該要分成三個階段，創業、整頓和守成，西南戰爭就是創業階段的結束，他還有很多整頓的工作要做，規劃在進入守成時才交棒退休。只是話才說完不久，就被暗殺了。

大久保的死，逼迫日本必須更快在準備不足的狀況下，面對新時代的挑戰。西鄉已經死了，同為「維新三傑」之一的木戶孝允，也在西南戰爭期間，一面嚷嚷著「西鄉，適可而止啊」含恨而終。「維新三傑」都已經走入歷史，新時代即將到來，大久保利通頗為賞識的長州年輕人伊藤博文，以幹練的行政和政治能力著稱，他的時代即將到來，所謂「維新」即將邁入新階段。（完）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/