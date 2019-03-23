政治的日常》改革的艱難：西鄉隆盛和大久保利通 （二）

西鄉隆盛很清楚，農民沒有武力、也不懂戰鬥，一揆可以用槍砲壓制。問題在徵兵之後閒閒沒事幹的武士，他們曾經讀書識字，具有煽動能力。他們有習武的傳統，農民士兵可能不是對手。如果武士們的不滿集結排山倒海而來，到時候新政府可能就要被革命了，而西鄉的解決之道是征韓。

李拓梓

續上篇

西鄉、大久保和木戶被稱為「維新三傑」，事實上他們在維新之後的關係非常不好。西鄉跟大久保出身薩摩，和長州的木戶孝允本來就有芥蒂，「薩長同盟」當初之所以推動不易，也正是因為薩長之間常去的恩怨。好不容易一起推動了維新，果然也是經常意見不合。不過，維新政府當中，薩長人士幾乎壟斷了整個政府的權力，由於對各種事情的不同意見，也讓三傑之間的關係略顯緊張，這也是西鄉當初下野的原因。

但畢竟都是見過大風大浪的人，「維新三傑」總不是浪得虛名，他們都知道什麼時候該爭，什麼時候必須攜手。

因為「岩倉使節團」出訪之故，西鄉隆盛決定負起看守政府的責任，為有一半要員出國訪問的日本看家。不過，西鄉的看守政府，和木戶、大久保的期待差距甚遠。

原先他們談的看守政府，就是看守，什麼也不做。但西鄉並不是那麼消極的人，西鄉一定覺得，如果要採取消極的態度，那沒有比三条實美更適合的人選，何必找自己來？因此西鄉主導的看守政府，改革一項一項的推出，土地改革、陰曆改陽曆，甚至包括武士們最反彈的徵兵制度，都在西鄉基於最短時間內達成最大的改革規模的目標下推出。

西鄉隆盛。（圖：網路）

這些改革本身都有很多掙扎，也有荒謬的一部分，比如陰曆改陽曆，其實背後最重要的因素，是政府沒錢發薪水。把陰曆直接改成陽曆，政府可以少發出一個月的薪水，暫解米缸無米的窘境。

這些改革，也不是所有的要員們都百分之一百認同，意見不合是常有的事。像是西鄉本人對徵兵制度其實是有意見的，但軍隊的行政這一塊，頗也幹才的長州軍人山縣有朋，才是主要推動者。

山縣自己出身自農民組成的長州「奇兵隊」，他相信只要給予足夠的訓練，農民也可以被訓練成出色的軍人。這種論調在維新初始的日本，簡直讓武士們都笑掉大牙，但隨著情勢發展，卻一步一步成真。

改革的副作用很多，也引起了不少暴亂。1873年推動徵兵，由於留下了「代人料」，也就是繳交代金免除兵役的制度，讓實際上被充員的都是鄉下貧農家的孩子。地方上於是批評政府要孩子去當兵是徵「血税」，也回過頭批評政府普遍成立小學，是為了徵兵制度鋪路，讓大家跑也跑不了。以「血税一揆」為名義的暴動四處發生。

又比如同年啟動的地租改正，也引起很大的反彈。原來農民期待新政府是要輕稅簡政，結果為了富國強兵，養軍隊、買軍艦、成立學校、殖產興業，政府根本沒錢做這麼多事，只好把過去依照收成狀況決定的租稅，改成以百分之三地價稅為核心的制度。

這個制度可以確保國家收入的穩定，但對農民來說，物價不穩、米價不高，就算歉收也得繳地租的蠻橫作法，當然燃起了四處發生的「地租反對一揆」暴動，新政府雖然有能力壓下暴動，卻壓不下四溢的民怨。

「這就是大家努力拚來的新國家嗎？」成為當時所有人共同的疑問。

繳交代金免除兵役的制度，讓實際上被充員的都是鄉下貧農家的孩子。地方上於是批評政府要孩子去當兵是徵「血税」，也回過頭批評政府普遍成立小學，是為了徵兵制度鋪路，讓大家跑也跑不了。以「血税一揆」為名義的暴動四處發生。（維基共享）

焦頭爛額的西鄉隆盛很清楚，農民沒有武力、也不懂戰鬥，一揆可以用槍砲壓制。問題在徵兵之後閒閒沒事幹的武士，他們曾經讀書識字，具有煽動能力。他們有習武的傳統，農民士兵可能不是對手。如果武士們的不滿集結排山倒海而來，到時候新政府可能就要被革命了。

西鄉的解決之道是征韓。他極力倡議，讓自己出使韓國，說服韓國人跟日本一樣開國。當時韓國仍屬清國的保護國，日本人雖然希望韓國開國，但也深知韓國不會答應。西鄉的盤算是，如果韓國不答應，他就強硬以對，要是激怒韓國人把他殺了，剛好給日本對韓國動武的藉口。

當時的日本並沒有什麼世界觀。所謂世界觀，大概也就是像說書人一樣拿著地球儀，講述哪裡跟那裡戰爭，列強又怎麼怎麼鯨吞蠶食殖民地。這樣的史觀是平面的、單線的，並沒有互相牽動的邏輯。西鄉在考慮征韓的時候，根本沒有考慮到列強的立場跟態度，他的目標很單純，解決國內無所事事的武士潛在的暴動危機。

征韓在政府裡引起很大的爭執，三条實美控制不住場面，急召在外的「岩倉使節團」成員歸國。後來三条甚至因為被西鄉再三逼迫而病倒。不過以大久保利通、木戶孝允為首，認為應該優先處理內政議題的反征韓「內治派」，也不是省油的燈。三条既然無法視事，就由右大臣岩倉具視代理，岩倉直接回絕了西鄉的要求，西鄉和征韓派的政府要員紛紛辭職下野，這個事件被稱為「明治六年政變」。

政府不征韓了，武士潛在暴動危機還是沒有解決。擔任過司法卿的佐賀人江藤新平領導的「佐賀之亂」，長州人前原一誠發動的「萩之亂」，雖然都很快被平定，但改革引發的大亂，政府卻遲遲拿不出解決的辦法。

長州人前原一誠發動的「萩之亂」。（維基共享）

這時候有琉球漁民在台灣的牡丹社遭到殺害，經由「獵官」得到職務的美國廈門總領事李仙得推波助瀾，日本決定要出兵台灣，幫這些琉球漁民討回公道。但是這件事實在是太荒謬，首先是琉球根本不是日本的領地或藩屬，日本人是要討什麼公道。再來是雖然清國沒在管台灣，但全世界都認為台灣是清國領土，日本居然發兵去攻擊清國領土，在西方列強眼中是不自量力，也是莫名其妙。

英國首先表示反對，公使帕克斯再三警告日方不許輕舉妄動，而一向以英國馬首是瞻的美國也收回支持，李仙得辭去了廈門總領事的職務。但是為了平息國內武士，尤其是西鄉下野之後跟著回鄉的一大批薩摩武士的情緒，征台軍指揮官西鄉從道還是「不顧倫敦和北京都反對」的出兵了。

事實上，當時的日本連運兵的能力都沒有，運兵船是租的。此外，對戰場也沒有做過任何調查，因此在登陸之後，交戰少之又少，但是士兵一天到晚被生番襲擊。此外，瘧疾肆虐，超過一半的士兵感染，造成戰鬥能力的低落。當時實際執政的大久保利通決定前往北京跟清國和談。

沒想到大久保筆下「古今稀有之事，此生不會再遇」的和談居然成功了，清國人決定花錢消災，日方雖然拿到的償金遠少於實際支出，但由於清國承認日方的行動是「保民義舉」，等於給了日本後來併吞琉球的理由。大久保利通在折衝之間，展現了高超的能力和才華，也建立了他在政府當中超強的威望。（未完待續）

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