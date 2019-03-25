Mygopen》【假LINE】嘴巴破洞吃奇異果5顆治癒？醫：避免酸性食物刺激

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你 LINE 收到「口腔潰瘍、嘴巴破洞只要這樣做」說「一次性的吃5個以上的奇異果」就能一次治癒的謠言訊息嗎？這是內容農場流傳許久的文章，還設計成了影片。事實上醫師對此表示儘管奇異果有豐富的維他命C，但真的適量就好，嘴破時真的必須要避免食用酸性食物，不然反而更容易造成嘴破惡化。



嘴巴破洞吃5個奇異果的謠言

原始 LINE 謠傳版本

另外流傳的文章版本

口腔潰瘍、嘴巴破洞只要「這樣做」！一次就可以治癒哦！

口瘡這東西，長上了，再輕也不會一兩天好。就算到藥店買那種藥粉或者噴劑，至少也得弄個兩三天吧。而且那些藥弄到潰瘍上會很疼很疼。大概五六年前吧，在電視上看到一個神奇的食療方法。當時媽媽正在長口瘡，並且不算輕，所以很認真的看了節目。前面賣了好久的關子，最後揭密，原來是奇異果啊！

（youtube影片截圖）

嘴巴破洞怎麼辦？

長口瘡的時候，要一次性的吃5個以上的奇異果！是的，只有奇異果！果然是水果之王啊~要熟的正好的那種，熟大點也沒事。一般吃完第二天口腔潰瘍就好了，就算是比較嚴重的，第二天也至少大大減輕。只要再吃一次5個以上的奇異果，就可以完全好。

媽媽看了後馬上去買了一袋子奇異果，沒想到吃一次就好了，第二天就沒事了。

真是神奇的讓我們驚呼！在這些年中，我們全家已經多次驗證過這個方法的神奇。