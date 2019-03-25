Mygopen》【假LINE】嘴巴破洞吃奇異果5顆治癒？醫：避免酸性食物刺激

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你 LINE 收到「口腔潰瘍、嘴巴破洞只要這樣做」說「一次性的吃5個以上的奇異果」就能一次治癒的謠言訊息嗎？這是內容農場流傳許久的文章，還設計成了影片。事實上醫師對此表示儘管奇異果有豐富的維他命C，但真的適量就好，嘴破時真的必須要避免食用酸性食物，不然反而更容易造成嘴破惡化。
嘴巴破洞吃5個奇異果的謠言
原始 LINE 謠傳版本
口腔潰瘍、嘴巴破洞只要「這樣做」！一次就可以治癒哦！ - 健康 好 生活：https://youtu.be/uXWu_UTIu78
另外流傳的文章版本
口腔潰瘍、嘴巴破洞只要「這樣做」！一次就可以治癒哦！
口瘡這東西，長上了，再輕也不會一兩天好。就算到藥店買那種藥粉或者噴劑，至少也得弄個兩三天吧。而且那些藥弄到潰瘍上會很疼很疼。大概五六年前吧，在電視上看到一個神奇的食療方法。當時媽媽正在長口瘡，並且不算輕，所以很認真的看了節目。前面賣了好久的關子，最後揭密，原來是奇異果啊！
（youtube影片截圖）
嘴巴破洞怎麼辦？
長口瘡的時候，要一次性的吃5個以上的奇異果！是的，只有奇異果！果然是水果之王啊~要熟的正好的那種，熟大點也沒事。一般吃完第二天口腔潰瘍就好了，就算是比較嚴重的，第二天也至少大大減輕。只要再吃一次5個以上的奇異果，就可以完全好。
媽媽看了後馬上去買了一袋子奇異果，沒想到吃一次就好了，第二天就沒事了。
真是神奇的讓我們驚呼！在這些年中，我們全家已經多次驗證過這個方法的神奇。
謠言破解說明
對於嘴巴破洞吃 5 個奇異果就能一次治癒的訊息，醫師表示可以適度補充維生素C，但是嘴破請避免酸性食物，否則刺激黏膜導致疼痛可能造成反效果。
可以參考這則影片醫師的簡單說明：
正確闢謠解釋
對此影片中受訪的暘昇牙醫診所邱雋恆醫師表示：首先我們要思考嘴破的原因是什麼？嘴破的原因很多，不小心咬到、吃東西燙到、壓力太大、生病免疫力降低...等都是嘴破的原因。
但吃多不見得有益，由於奇異果為酸性水果，嘴破時應該要避免食用酸性食物才不會造成嘴破惡化。所以建議適量就好，吃太多我們身體也吸收不了，反而會造成反效果。
未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。
資料來源：牙醫234 - 一天吃五顆奇異果，嘴破會好的更快嗎？
相關資料：MyGoPen - 【易誤解】奇異果、芭樂飯後半小時吃最好？醫：非飲食教條
本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】嘴巴破洞吃奇異果5顆治癒？醫：避免酸性食物刺激
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