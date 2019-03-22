Mygopen》口罩戴法正反面這樣戴？病患和健康者不同戴法？食藥署：沒這回事！

你的口罩戴法戴對了嗎？最近 LINE 流傳了教大家如何戴口罩！但經證實純屬謠言一則，食品藥物管理署之前也在闢謠專區澄清這件事了！

Mygopen

口罩怎麼戴？口罩戴法 LINE 流傳了「大家會戴口罩，但口罩有很多人戴錯了」、「前長庚醫院院長示範正確的口罩戴法與丟棄方式」這樣類似的網路謠言，這部份衛生福利部食品藥物管理署也出面澄清了，別再戴錯囉！

口罩戴法正反面的謠言

原始謠傳版本：

最近流感多，大家會戴口罩，但口罩有很多人戴錯了！



前長庚醫院院長示範正確的口罩戴法與丟棄方式，以綠、白兩色的外科口罩為例，白色織布為主要防止病毒層。



如果是【病患】，或恐怕將病毒傳染給他人的，應將白色織布罩口，白色在內、綠色在外。



如果是【健康者】，戴口罩抵禦外來病毒，應該將白色防護層向外，綠色在內、白色在外，若口罩上有鐵條的，則固定鐵條面向外，以防皮膚損傷。



此外，口罩也不能隨便丟棄，以綠、白外科口罩為例，口罩丟棄正確方式都是綠色在外，向白色層捲收，將可能沾染病毒的白色層捲起來後再丟棄。

謠言破解說明：

真的純屬謠言一則，食品藥物管理署也在闢謠專區澄清這件事了，我們一般常用的屬於「其他醫用口罩」，外層是有顏色的不織布，經防潑水處理，可預防飛沫傳染，中間層是靜電過濾層，具有過濾細菌的效果，內層則採用吸水材質，可吸收配戴者所產生的口沫。

如果反過來戴，就失去了原本的作用，還會讓配戴者潮溼不適，事實上一般有色面或常見的綠色面朝外、白色面朝內才是正確的配戴方式，不要搞錯囉！

正確闢謠解釋：

食藥署有完整的說明：

醫用口罩依照不同功能與設計，分為執行手術穿戴的外科醫用口罩（屬第2等級醫療器材）及其他醫用口罩（屬第1等級醫療器材），主要是用來阻擋飛沫接觸口鼻的用具，防止病患與醫護人員之間微生物、體液及粒狀物質的傳遞與感染。

民眾一般常用的是「其他醫用口罩（屬第1等級醫療器材）」，口罩結構共分為三層，外層是有顏色的不織布，經防潑水處理，可預防飛沫傳染，中間層是靜電過濾層，具有過濾細菌的效果，內層則採用吸水材質，可吸收配戴者所產生的口沫。

若是反過來穿戴口罩，則因吸水層朝外，可能吸附外在的含菌飛沫，而防水層朝內也會因口沫、水氣無法吸附，使穿戴口罩者感到潮濕而不舒服。

因此使用上應注意口罩的正反面，一般有色面（或常見的綠色面）朝外，白色面朝內，正確的配戴方式，建議民眾應以產品標示的使用方法配戴，或至食品藥物管理署網站之許可證資料庫查詢產品「仿單/外盒」資訊。

疾病管制署副署長周志浩表示：從未宣導外科口罩反戴，任何人均不宜仿效；他也強調，口罩使用更重要的是密合度與舒適度，因為太不舒服根本戴不住，戴得鬆垮垮則等於沒戴，民眾使用口罩同需多注意。

台大公衛所教授陳志傑表示：一般的外科口罩有3層，最外層的綠色面會有防潑水功能；中間是過濾層，可過濾掉病原；最內層的白色面則多無特別功能，主要用途是支持整個口罩的結構。他表示，若把外科口罩反戴，等於棄用防潑水功能，與一般棉質口罩差異有限，也失去使用外科口罩的意義。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：衛生福利部疾病管制署 - 個人防護裝備使用建議



資料來源：衛生福利部食品藥物管理署 - 食藥闢謠專區



資料來源：全民健康基金會 - 正確的口罩戴法只有一種！ 你戴對了嗎？

本文經授權轉載自Mygopen 口罩戴法正反面這樣戴？病患和健康者不同戴法？食藥署：沒這回事！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/