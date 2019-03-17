台灣回憶探險團》1947.3.16 烏牛欄戰役，二七部隊30多人與2000中國軍激戰，殲敵200餘人。

人們常以為對敵人友善，可以換來和平。但二二八事件告訴你，當遇到欺善怕惡的三流貨色時示好示弱只會換來屠殺。

台灣回憶探險團

二二八事件爆發後，臺灣各地反抗運動風起雲湧，臺中青年組成「二七部隊」起義，由鍾逸人率領以武力對抗中國軍隊。

當時臺灣主要分成由主張「坐下來談」的和平派仕紳組成之「二二八事件處理委員會」，以及以武力對抗的臺中「二七部隊」、嘉義的「臺灣自治聯軍」。

結果主張和平談判的「二二八事件處理委員會」最後幾乎都被中國人屠殺殆盡，甚至嘉義的武裝勢力將攻陷水上機場之際，和平派仕紳居中斡旋要求停火並提供糧食飲水給機場中國軍以示友好，最後這些含陳澄波在內的和平使者都被中國軍抓去嘉義車站前處決了。

陳澄波於太湖寫生留影。（圖源自於中央研究院數位文化中心）

而採取武裝對抗的二七部隊，對中國軍隊形成了威脅造成牽制，使得臺中居民免於如其他地方遭軍隊無情屠殺的命運。顧慮到在市區戰鬥可能波及市民，二七部隊主動撤往埔里，在草屯迎戰中國軍。

3月16日，二七部隊警備隊長黃金島率領三十餘名學生對抗2000人規模的中國軍隊，於烏牛欄吊橋西南邊激戰一整天，在有利地形的幫助下，殲敵200餘人。但考量雙方軍力懸殊，他們當晚便自行解散。學者陳芳明曾經提到「在某種意義上，他們的武裝起義或武裝抵抗已經發生正面作用，使民眾死傷特別少。」

2018年3月，正值當年二七部隊與敵軍對抗的期間，埔里鎮公所為設立「鎮長周義雄歡迎您」電子看板，竟將工程鋼樑打進「烏牛欄橋」石牌遺跡裡（如圖，引用自大埔里@報 https://goo.gl/uegF7A ）。

埔里鎮公所為設立「鎮長周義雄歡迎您」電子看板，竟將工程鋼樑打進「烏牛欄橋」石牌遺跡裡。

在戰後臺灣歷史記憶、文化、語言被外來統治者一一抹去覆蓋之下，集體失憶的荒謬，何時才能畫下句點？

2019年1月，烏牛欄戰役的關鍵人物黃金島先生，以高齡93歲逝世。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 1947.3.16 烏牛欄戰役，二七部隊30多人與2000中國軍激戰，殲敵200餘人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/