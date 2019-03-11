故事》明清小說也有黑色幽默？從《醒世姻緣傳》一窺人性的貪與惡

提到明代的通俗小說，一般人最耳熟能詳的莫過於《三國演義》、《西遊記》或《金瓶梅》。但在商業發達的明代晚期，其實有各式各樣的通俗小說在市面上流通，反映了當時人們的生活風貌。其中《醒世姻緣傳》從小人物的視角出發，描繪出商品經濟發達，傳統儒家觀念鬆動的社會下，倫理道德走向崩壞的過程。

◎研之有物│中央研究院

從小說看人性的惡

晚明是個商品經濟發達、傳統儒家觀念鬆動的時代。然而當既有的倫理走向崩壞，人性的惡走到極端，會是什麼樣的景況？中研院中國文哲研究所的劉瓊云副研究員，透過《醒世姻緣傳》帶領我們一窺小人物的貪與惡，是如何涓滴成河，在家庭生活中發酵。

《醒世姻緣傳》前情提要

如果提到明代的通俗小說，一般人最耳熟能詳的莫過於《三國演義》、《西遊記》或《金瓶梅》。但在商業發達的明代晚期，其實有各式各樣的通俗小說在市面上流通，反映了當時人們的生活風貌。其中《醒世姻緣傳》從小人物的視角出發，描繪出商品經濟發達，傳統儒家觀念鬆動的社會下，倫理道德走向崩壞的過程。

《醒世姻緣傳》是寫作於明清之交的長篇白話小說，作者署名西周生。故事主線劇情描述兩世姻緣冤冤相報，並參雜市井小民的故事。示意圖來源│iStock

在兩世姻緣的第一世中，紈褲子弟晁源惡意射死了一隻仙狐，把她剝皮棄屍，又虐待妻子計氏，導致她自縊身亡。被射死的仙狐在陰司告狀，希望來生能報前世之仇。後來晁源轉世成了狄希陳，仙狐轉世為薛素姐。

在第二世姻緣中，狄希陳變成了一個非常怕老婆的人，被兇悍潑辣的薛素姐不斷虐待。最後高僧胡無翳點化狄希陳，了解前世業障後，狄希陳誠心懺悔並念《金剛經》一萬遍，終於消除冤業；而悍妻薛素姐的復仇功能不再，導致元氣漸消、不久病逝，終於了結這兩世的惡緣。

中研院中國文哲研究所的劉瓊云副研究員說明，對於明清易代這段歷史，很多史料描述了戰亂的慘酷，過去研究比較多關注士大夫如何面對改朝換代，但劉瓊云更留意這個時期小老百姓的可能經歷，以及他們覺得生活的問題在哪裡。

劉瓊云認為《醒世姻緣傳》描繪了明朝一個山東小鎮中的眾生相，是一個有助了解明清之際社會，中下層士人百姓生活的文本。「就小說中描繪的人物樣態來看，國事飄搖、改朝換代還不是最直接的問題，他們更關心人與人之間的關係、家庭的關係，以及社會失序、道德淪喪的切身後果。」

對於百姓來說，真正的問題是家庭倫理的崩壞，那種崩壞是「妖怪就在你家裡」的感受。

晚明經濟發達，倫理觀隨之鬆動

《醒世姻緣傳》的出現，奠基於晚明時期社會結構的改變。劉瓊云解釋，16 世紀中葉的晚明已經進入早期全球化的時代，在中國江南和其他富裕地區的市場中，已經可見倭刀（日本刀）、波斯貓、胡椒等「舶來品」。當時社會的商品經濟發達，東西方交流興盛，傳統「士農工商」的社會結構發生轉變。

過去商人階級被排在「四民」之末，但在貿易網絡蓬勃的晚明，商人可以迅速累積財富，再用錢買官；當時因此出現不少暴發戶，或是同一個家族裡有人當官、有人從商，雙邊經營的情況。經濟活絡促成社會階層流動，也促使思想和價值觀變動。

劉瓊云解釋：「傳統的儒家倫理用『五倫』界定人與人之間的關係，作為政治和社會結構的骨幹，維持家國秩序。但在晚明，物質生活大幅躍進，感官刺激讓人目眩神迷，人們對個人情感和欲望的體會更多、關注更深，同時衝擊著原有的儒家倫理規範。盡孝的程度和方式、『夫婦倫』的內涵、兩性間愛慾的美麗與危險，都變成可以再思考的問題。」

同時，因為商品經濟的發達、印刷術的成熟，帶動了出版產業。考不上科舉的文人透過寫書、編書、賣書維生，市面上因此出現了非常多樣的刊物，其中不乏暴力、色情，甚至「男色（即同性戀）」、「悍婦」、「異端（即不符儒家禮教）」的內容，足以顛覆一般人對中國文學「傳統」、「保守」的印象。

晚明商人來來去去，社會內質改變，人欲流動逾越既有規範，引發士人憂心，這份憂心被西周生寫成《醒世姻緣傳》中「明水鎮」的崩壞過程。在兩世姻緣之間，作者插入一個桃花源，描述故事發生的舞台「明水鎮」以前多麼好，是個山明水秀、民風純樸地方。曾經有個外地來的人自己弄丟了錢，栽贓別人並硬叫他還，旁邊就有人見義勇為。然而在人和商品大量移動、流通的晚明，桃花源無法永遠保持封閉，人、物、金錢開始出入「明水鎮」，純樸的民風慢慢發生變化，人們開始為了貪財與物慾而作惡。

當人們對財富的渴求大於倫理界線，人可以一步一步走到很極端的「惡」。

劉瓊云表示，西周生形容「惡」的蔓延就像是在水中滴墨，「你一開始沒有感覺到變化，但每天滴一滴墨，漸漸地水就被染黑，作者描述社會崩壞的漸進過程，最後最極端的象徵就寫成像『潑婦』這樣的女主角薛素姐。」

《醒世姻緣傳》用很在地的視角，描繪崩壞如何發生在小人物的日常生活，衝擊了既有的家庭關係。人物交鋒的場景，不是荒山野嶺、異邦遠域，而是閨房門戶之內。劉瓊云說道，西周生筆下的「惡」往往離不開財利色慾，特別是個人利益：「無盡的物慾，錢不夠就想去拿別人的，侵占鄰人的土地，侵吞手足繼承的財產。」

例如《醒世姻緣傳》中一則小故事，描述一個媽媽是守財奴，為人苛刻吝嗇，結果她兒子跟她一樣愛錢。這個兒子因為賭博輸光了錢，他知道媽媽睡覺時也隨身帶著錢，因此把自己扮成狐狸，還把衣服泡在尿裡曬乾、製造「狐騷味」，希望媽媽誤以為是狐狸叼走了錢，才不會來找自己追討「算帳」。但這個媽媽睡中警覺錢要被拿走，緊緊地抓著錢包。兒子急了就拚了命去搶，越來越用力，突然媽媽想起床頭有剪刀，拿起使勁一戳，竟然就手刃了親生骨肉。當母親發現血泊中氣絕的不是狐狸，而是親生兒子的剎那，傳達出一種「上樑不正下樑歪」的可笑、與倫理喪亡的哀傷。

從《醒世姻緣傳》可看出，當時的士人憂慮著滿足私慾和社會規範之間的尺度：「我想要財富，我以自己能力取得財富，這種行為可以發展到什麼程度？並且到什麼程度應該收手？」物慾的誘惑，變成人們要面對的考驗。

劉瓊云認為，這些小說情節可以給當代社會思考的是：當資本、金錢成為社會運轉的基本動力時，會帶來什麼樣的好處與後果。「我們現在很怕經濟衰退，因為經濟影響失業率、影響民生，可是什麼事情都以獲利為目標的時候，什麼東西會被犧牲掉？」這或許是當代人可以透過《醒世姻緣傳》藉古觀今的地方。

社會動盪，人獸界限難分

《醒世姻緣傳》作者自號西周生，他的確切身分、以及此書的出版年代，目前尚無定論，但學界一般認為作者是山東地方下層文人，並且寫作於明清之交。

晚明雖然商品經濟發達，但到了明亡前的最後幾年，卻因天災人禍，變得民不聊生。根據《明季北略》記載，當時山東徐州、德州一帶「數千里，白骨縱橫，又旱蝗大饑，民父子相食，行人斷絕」。

晚明「旱蝗大饑，民父子相食」的情況，也被寫進了《醒世姻緣傳》的情節中。示意圖來源│iStock

在亂世中，人們失去理智互相啃食，人性泯滅、回歸獸性，這樣的獸化情景，也反映在《醒世姻緣傳》的敘事特色。

《醒世姻緣傳》雖以白話寫實為主，但作者用了許多神魔、妖精、動物的語彙，來描繪「惡人惡狀」的景象。

劉瓊云觀察到：過往《西遊記》這類神怪敘事，讓西周生在書寫惡人惡狀時，有了許多人獸類比的詞彙資源；西周生也翻轉《西遊記》經典情節，讓《醒世姻緣傳》多了黑色幽默。

例如，原本在《西遊記》裡孫悟空是英雄，但《醒世姻緣傳》裡卻描述「軟弱黎民」就像是唐僧、孫悟空、豬八戒、沙悟淨一樣等著要被吃，本來該是英雄的變成了束手待斃的懦夫；就連主線劇情中，本來被形容成像孫悟空一樣刁鑽頑皮的狄希陳，也臣服在悍妻薛素姐的腳下。這是一個無英雄，魔人橫行的世界。

另外，通常會用來比喻悍妻的動物形象，例如：「野物」、「獅吼」、 「餓虎」、「蛇蠍」、「狼性」，作者也無一例外通通拿來形容狐精轉世的薛素姐。薛素姐凌虐丈夫、頂撞公婆、當街謾罵，甚至不守閨門，自行出門遠遊。這些不為當時禮教所容，嚴重踰矩的惡行，在作者眼中看來，比孫悟空更加造反逆天。

另外，通常會用來比喻悍妻的動物形象，例如：「野物」、「獅吼」、 「餓虎」、「蛇蠍」、「狼性」，作者也無一例外通通拿來形容狐精轉世的薛素姐（左）。（截圖自網路）

劉瓊云解釋，《醒世姻緣傳》中被獸化的「薛素姐」，在現代可能會被視為極力追求自主的女性，但作者卻把薛素姐寫成惡的象徵，「他不是刻意要箝制女權，而是在當時，作者感覺一個社會的倫理崩解到最後，最糟的就是這樣──你的枕邊人發狂似地想置你於死地。」一切人倫秩序逆轉，無可理喻，天翻地覆。

萬惡之中，尋找善的可能

《醒世姻緣傳》作者西周生一方面描寫「惡心、惡境」，藉此要人豁然醒悟；另一方面也在人性中尋找「善」的可能。

「如果『惡』的成因是像水一樣，一滴一滴沾染的，這裡『善』也是一點一點積累的概念。」劉瓊云舉例說明，在《醒世姻緣傳》第一世作惡多端的晁源，他的母親雖然教子無方，但心存善念，雖然她的丈夫為人苛刻，兒子、媳婦也不善，但她卻始終對人懷有惻隱之心。在晁源死前計畫陷害自己的朋友時，他的母親出手救了那朋友。這位朋友後來成為高僧胡無翳，在第二世成為解救狄希陳的關鍵。

當薛素姐日亦發狂、狄希陳越來越無助的情況下，胡無翳點化了狄希陳，讓他了解薛素姐的暴虐，起因自狄希陳前世自作的惡業。狄希陳因為明白了前因後果，開始願意懺悔，薛素姐報復的意念於是慢慢消失，最後生病過世。兩世恩怨就此化解。

現今臺灣的社會新聞，宛若現代版的《醒世姻緣傳》，充斥各種倫理悲劇。面對當前社會、甚至世界中糾結難解的問題，劉瓊云不諱言憂心，但仍看到希望。除了由上而下的政策、制度施行，改善「惡境」的力量也可以來自生活。就像《醒世姻緣傳》中，一點善念長期累積，可以化解惡孽，「如果每個人每天都釋出一點小小的善意，少一點自我，多考慮他人，一個微笑、一份關心、扶人一把、退讓一步，很小的事也可能涓滴成河、潛移默化，讓我們周遭的環境更平和。」

這種「善有善報」，就是人與人之間很簡單的互惠連結。

人跟人之間的關係是互相的。善意和惡意一樣，都是會彼此感染生長的。《醒世姻緣傳》裡的善惡觀，不是黑白分明的絕然對立，而是如同一條河水，善惡因子都在其中，隨著人心趨向，可清可濁。狐精轉世的薛素姐停止復仇，不是因為武力制服懲罰，而是涓滴善行和理解造惡的因果，最終化解了妖怪的怨氣。從這個觀點來看，這個數百年前的故事，對現代仍有啟示作用。

讀文學小說，體驗人生百態

對於劉瓊云而言，人一輩子只能活在一個時空裡，太可惜了！因此她帶著「吃吃看不同食物」的胃口，廣泛品嚐各種文字作品，藉由跳進小說故事的時空中， 領略不同的人生況味。

其中，劉瓊云特別喜愛《西遊記》、《聊齋志異》這類，充滿神魔、精怪、妖異的作品。這些神怪妖精雖然不是人，卻體現了人類的七情六慾；雖是虛構角色，卻反而更能觀照現世，像 VR 虛擬實境般呈現作者所處的時代，人們內心的模樣。

劉瓊云表示：「在解讀文學作品時，因為我的初衷是想了解跟我不同的人和時代，我會盡可能地回到作者當時的文化和氛圍，去理解一部作品。」攝影│張語辰

被問到研究古典文學的甘苦？劉瓊云說，一開始閱讀一部數百年前的作品，往往是苦樂參半。書裡頭的內容引發共鳴時，樂趣橫生，但也有不少時候，因為作者的時空距離，書裡的文意、觀點可能讓人覺得陌生難解。這時候，必須靠廣泛閱讀相關的文學和非文學文本，以及歷史、宗教、社會文化方面的研究，才能盡可能捕捉到作者的內在思路和感受。

當最後終於貼得夠近，可以看到作者和那個時代的人，曾經的悲歡、想望、困頓或憂懼，理解他們的信仰心態和生命經驗後，再轉化成自己的文字表達出來時，便是研究最快樂的時刻。

劉瓊云相信，文學及文學研究之所以存在，重要的目的之一，是透過文字的力量，帶我們超越時空，穿透事物表象，進入不同界域，理解和自己不一樣的價值系統、文化內涵。

文學是一道一道通往異世界的門，裡頭千奇百怪的風景，挑戰我們熟悉的定見，要求我們把眼耳和心胸一起張開，審視過去、聆聽他者。最後，再帶著遊歷異世界過後的視野，回頭觀照、思考，現今世界中「人」的問題從何而來？而我們又可能往哪裡去？

採訪編輯｜劉芮菁

美術編輯｜張語辰

本文經授權轉載自故事 明清小說也有黑色幽默？從《醒世姻緣傳》一窺人性的貪與惡

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