胡，怎麼說》賣國賊也是賣子賣孫...賊！

「我不跟賣國賊直播！」館長陳之漢用這句話回應統促黨員。正如立委黃國昌的點評：一針見血！

「我不跟賣國賊直播！」館長陳之漢用這句話回應統促黨員。（圖片取自「飆悍」臉書）

賣國賊，直白的說就是「出賣國家的賊子」，當今就是「滅亡中華民國」之賊。暮春三月，花開花落，美麗台灣，你爭我奪，多少賣國賊蠢蠢欲動！

賣國賊當然不會在頭上貼上這三字大頭貼，或升起賣國大旗，而會以促進統一、一個中國、和平協議等等做外包裝。

館長那句直接痛擊以行動實踐「滅亡中華民國」的那些人，也敲山震虎讓暗中賣國之賊膽戰心驚。

中國國民黨對中共政策的歷史脈絡斑斑可考，從老蔣的反攻大陸、消滅共匪，到小蔣的三民主義統一中國、民主均富統一中國，馬英九時代先是九二共識、一中各表，但「各表」漸漸消失、「一中」赤裸裸露出頭，不統也變成不排斥統一，國民黨下野後，九二共識與一個中國劃上等號，近來更每下愈況，九二共識只是一個中國的外包裝，和平協議夾藏的禍心「一國兩制」，也已呼之欲出。

馬英九時代先是九二共識、一中各表，但「各表」漸漸消失、「一中」赤裸裸露出頭，不統也變成不排斥統一。（資料照）

藍營急統派更急急接受中共的招降，去中國受教學「習」、講「習」，搶先充當習近平對台「習5點」的「一國兩制宣傳先鋒隊」。

在一個中國（中華人民共和國）、一國兩制之下，中華民國就徹底滅亡了，說白了，以上中國國民黨對中共的政策演變脈絡，就是一頁頁「中華民國淪亡錄」。當年反共滅匪喊的最大聲、捍衛中華民國掛嘴邊的國民黨統治權貴集團及二世們，現在舔共親中抱大腿也最用力。

因此，統促黨可說只是走在國民黨的前頭，若說其主張會讓中華民國滅亡的「賣國賊」三字，國民黨內各要角如馬、吳、朱、韓、王等等等，也統統都有份才是。

若說其主張會讓中華民國滅亡的「賣國賊」三字，國民黨內各要角如馬、吳、朱、韓、王等等等，也統統都有份才是。由左至右依序為，朱立倫、馬英九、王金平及吳敦義。（資料照）

台灣如被中國併吞，一國兩制絕對不會是終點，專制政權絕不可能容許一國之中存在可能和平演變、內爆推翻它的民主特區存在，終必走向一國專制、一黨專政，從香港、新疆、西藏的遭遇來看，被併吞後的台灣，也將被驅迫階層式層層走入最黑暗的境地，「再教育營」的夢魘將成真實。

賣國，賣國，出賣的何只是中華民國的國格主權，這一代台灣2300人以及後代子子孫孫的民主自由，都會一併被出賣掉，賣國賊同時是賣子賣孫賊，禍國殃民、禍延子孫，罪惡比天高！

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