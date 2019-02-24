法操》【玩遊戲學法律】《還願》–何老師出來面對！！

宗教作為心靈的寄託並非壞事，但若是超過了必要的程度，放棄醫學專業治療、聽信偏方，或者利用宗教來騙取財物，則有可能導致宗教原本良善、勸人向善的立意走偏。

（赤燭遊戲臉書）

法操司想傳媒

2019年02月19日，農曆正月十五，一款由曾經製作過造成世界轟動的恐怖遊戲《返校 Detention》的台灣團隊-赤燭，所製作、發行的第二部恐怖遊戲作品《還願 Devotion》正式在 Steam 上線。

由於先前《返校》的大獲成功，本作在宣傳階段就引起眾人關注。恰到好處的宣傳影片、搭配讓玩家親自參與遊戲的ARG活動，再再吊足玩家胃口。發售當日不僅實況倒數、實況主們也搶發第一手實況，為的就是與觀眾一起感受赤燭帶給大家的全新恐怖體驗。

*下面開始涉及遊戲劇情及結局，想親自體驗請遊玩正版遊戲後再閱讀！

還願在說什麼故事？

還願故事背景設定在1980年代的台灣，主角杜豐于是知名的劇作家，他和當時知名的演員鞏莉芳結婚並生下了一個女兒杜美心，鞏莉芳也因美心的出生而放棄演藝事業，專心在家帶小孩。

美心就讀小學的時候生了一場重病，夫妻二人花了許多心力找醫生救助女兒，不僅帶美心到處找醫生，服用各種藥物、營養品，杜豐于也在這時認識了住在住家樓上的「何老師」，並開始信奉何老師信奉的「慈孤觀音」。

後來，美心的病漸漸好轉，並開始參加「七彩星舞台」慢慢走向小童星之路。這也讓杜豐于對何老師及慈孤觀音愈加信任。當時，杜豐于剛好也面臨了創作低谷，家中收入不佳，但杜豐于不僅不改過去浮華的生活，還每個月給何老師大筆大筆的功德金，讓家中遇上經濟困境。這樣的狀況造成夫妻二人時常吵架，由於杜豐于不容許鞏莉芳復出賺錢，鞏莉芳因此離家出走、復出演藝圈賺錢；美心也因這一連串的事件疑似得到了恐慌症。

鞏莉芳離家後，美心的恐慌症再度發作，醫生建議杜豐于將美心轉到精神科治療，但杜豐于認為「美心不是神經病」，因此拒絕帶美心到精神科就醫，而是求救何老師及慈孤觀音。杜豐于在向慈孤觀音發願後聽從何老師的指示，在浴缸中備滿酒、靈蛇、活血，並將美心關入浴室、浸入浴缸數日，因此導致美心死亡，杜豐于也因美心的死亡而崩潰，何老師則消失得無影無蹤。

何老師的行為會不會有罪？

遊戲發售當日，網路上立刻出現一波「揪出何老師」的風潮，「何老師」一詞也成為 Google 的熱門搜尋詞，可見本作的成功。今天，就讓我們來從法律面看看何老師應該要負擔怎麼樣的責任吧！

首先，讓我們先來說說以前曾出現過的類似案件。因「佛舞」而成名的宗教人士「莊圓大師」就曾經有過餵食信徒強胃散加上醋作為「排解身心靈負面能量」課程，但因服用過量加上延誤送醫導致信徒死亡，莊圓大師也因此被士林地方法院依過失致死罪判處10個月有期徒刑，緩刑兩年。

另外彰化也有出現「日月明功」信徒宣稱自己兒子吸毒，而帶到靈修會所軟禁戒毒，導致其子死亡。事後解剖發現，其子並非吸毒死亡，反而是死於凌虐及營養不良。最終數人因私行拘禁致死罪判處有期徒刑。

這兩個案件都與本作中美心的悲劇類似，究竟何老師的行為可能怎麼處罰呢？

首先，和莊圓大師的案件類似，美心的死亡是因為何老師錯誤的只是導致，由於沒有證據明確指出何老師是故意造成美心死亡，因此可能會和莊圓大師的案例一樣，不僅構成刑法第276條第1項的過失致死罪責，同時也可能構成醫師法的違法。此外，由於何老師要求杜豐于將美心關在廁所內不能出門，因而導致美心死亡，這樣的行為也有可能構成刑法第302條第2項的「私行拘禁致死罪」。而身為美心的父親、聽信何老師的說法導致美心死亡的杜豐于，也有可能必須負擔私刑拘禁致死罪、及過失致死罪的罪責。

信奉宗教很好，但也要注意

宗教作為心靈的寄託並非壞事，但若是超過了必要的程度，放棄醫學專業治療、聽信偏方，或者利用宗教來騙取財物，則有可能導致宗教原本良善、勸人向善的立意走偏。因此即便在從事宗教活動時，也必須注意自己參與的宗教團體如何行事，才不會成為有心人士的盤中飧喔！



還願DEVOTION - Trailer 遊戲預告：





本文經授權轉載自法操 【玩遊戲學法律】《還願》–何老師出來面對！！

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