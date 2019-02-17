自由開講》是政府失信，不是人民失職！

◎冼義哲

15日下午，筆者接到隆貴公園自救會緊急通知，得知澎湖縣政府欲強渡關山、強行動工，在地居民見怪手來的第一時間便通知所有關心此案的民眾，包商見抗爭出現遂聯絡縣府建設處城鄉科，陳姓科長抵達現場時火氣甚旺，與在地居民激烈爭執。



選前到處自我推銷「五星級的公園縣長」，選後翻臉就放任縣政府專權跋扈要拆公園。圖為澎湖縣長賴峰偉（資料照）

爭執中，在地居民直指本案諸多程序問題，包括「公展與說明會舉辦過程地方一無所知」、「並無交通專業評估亦無開路需求，不應浮濫花兩千五百餘萬開路」、「公園與樹木皆有其保留價值」云云，其中針對縣政府諸多行政瑕疵著墨甚多，然陳姓科長一句「政府都有完成程序，是民眾失職」讓人震撼其官威之猖狂。

去年底基層大選，回鍋再戰的賴峰偉頂著「五星級」頭銜，標榜「重返榮耀」，所到之處更一次次提起自己當年「公園縣長」的雅名，而隆貴公園本身更是當年賴峰偉首度擔任縣長之時所完成興建。

自救會於選舉期間，積極要求七位縣長候選人對公園與開路案表態，當時賴峰偉還表示，「公園是附近居民重要的公共空間，不能貿然執行，未來若我若當選，我會整體評估，並徵詢居民意見，重新裁量」。

未料其上任後，在12月4日草草辦了一場說明會，會中盡是敷衍了事，業管的建設處長盧春田一問三不知，居民所提問也一概無法回答，僅僅承諾將隆貴公園此事內入檢討變更設計；更離譜的是，在賴峰偉回鍋就任僅53天的此際，所有承諾都煙消雲散，在沒舉辦第二次說明會且亦無相關公文通知里長、里辦公室、附近居民的情況下，若非民眾積極抗爭，恐早已無預警貿然動工，樹死公園毀。

業管的建設處長盧春田一問三不知，居民所提問也一概無法回答，僅僅承諾將隆貴公園此事內入檢討變更設計。（資料照）

陳姓科長於爭執中怒吼痛斥人民失職，除了徹底展現威權性格與官威，背後更暴露官僚對於民主意識的缺乏以及對台灣民主的基本尊重，政府有意推動任何公共工程，本就應秉持公開透明的原則，將資訊呈於公眾之前，並針對民眾提問詳盡解析，反而將責任推給在地居民，是澎湖縣政府近代民主之恥。

真正的問題是政府失信，縣政府在政權交替後不但未有態度改變，反而變本加厲，選前到處自我推銷「五星級的公園縣長」，選後翻臉就放任縣政府專權跋扈要拆公園，在憤怒之餘只能感嘆，原來曾經讓澎湖人懷念的賴峰偉縣長，如今不過是韓國瑜此輩信口開河之流，對於公園的建設與保護就像高雄迪士尼一樣，原來都只是幻夢一場，筆者只希望澎湖慘痛的教訓能提醒台灣同胞，不要再相信滿嘴謊言的國民黨。





（澎湖青年陣線召集人）

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