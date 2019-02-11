自由共和國》林修正／美中貿易大戰與台灣

林修正／中州科技大學行銷與流通管理系系主任

國際上，很多人把美中貿易大戰視為兩隻大象在爭鬥，因此有些專家將台灣認定是兩隻大象對抗下，很容易被踏死的小老鼠。前一個比喻是錯的，後一個說法則是錯上加錯。

經貿互不依賴或低依賴的強國間政治軍事對抗，才有「兩隻大象在爭鬥」及所謂「修昔底德陷阱」。因為雙方對抗時，受對方的影響少，軍事行動才有自由權。以往的強國對抗就是這樣。最近的案例就是冷戰時期的美蘇對抗。但美中現在經貿是高度依賴，迥異於前，對抗之後對各自經濟產生重大衝擊，絕非以往那種少有影響的狀況。因此這場貿易大戰的確是兩國大戰，但絕非傳統的戰法。

其次，這也不能從傳統貿易戰的角度去看。傳統貿易戰沒有對己方政治影響力大的跨國公司所進行的跨國投資，更且沒有影響甚鉅的關鍵零組件、關鍵技術問題。因為若關鍵技術、關鍵零組件如晶片技術、晶片掌握在敵國手中，兩個國家的貿易戰就會出現某一方停止供應該產品，對方就算萬事齊備，也無法讓該產品運轉。中國許多產業的關鍵零組件、製造關鍵零組件的機器、技術只有美國企業才有。因此美中貿易大戰的終結，不是誰勝誰負，而是由美國決定取得多少戰利品而定。

換由行銷流通的產業供應鏈與談判角度。美中固然是全球供應鏈的重點國家，但美國控制行銷與許多不可取代的技術及產品。中國雖有龐大製造業，卻是可以取代的。這由近幾年國際投資從中國移轉到印度；許多產業被AI機器人取代，大企業不需要為尋找低人力成本的生產基地而在全球佈局，形成所謂短鏈革命；3D列印出現的產品客制化等。這些都使中國經貿優勢消失。美國在對中談判時所強調的：公平貿易條件與保護智慧財產權等，就是美國為繼續在整個國際供應鏈中持有關鍵技術、控制市場的優勢，制伏中國的作為。而中國推動的「中國製造二○二五」就是要改變這個狀況。然而只要中國沒有關鍵技術與市場行銷能力，他就不是美中貿易大戰中的大象。

那麼被喻為小老鼠的台灣在這場對抗中，也要從供應鏈的位置去選擇。在供應鏈中，我們經常是從美國輸入技術，以自己的資本在台灣與中國製造，然後靠美國跨國企業在美國及全球行銷。美國技術、市場與台灣的製造業能力、中國便宜人力都很重要。但前三項才是台灣生存的強項。因此台灣要捍衛在全球供應鏈的位置並提升，就是靠向美國。

實際上，根據紐約州立大學周鉅源教授跨國、跨產業部門貿易的計量研究，台、中兩國產品在美國市場有相當重疊性，而台灣的市場占有率遠低於中國。因此美中貿易大戰，台灣可以擴大對美貿易，搶佔中國空出的市場。因此台灣是在這場貿易大戰中會獲利的國家。

然而就台灣未來中長期的國際供應鏈佈局，則應該加入「跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）」。因為在國際供應鏈中，尋找我們的比較利益，才是正途，不是全部都自己生產。而這個圈圈都是屬於美國經貿範圍區，輸入美國為首的技術，善用這些會員國的資源、市場，將經貿位置拉回一九七○年代的美日台供應鏈中，我們才能重享以往亞洲四小龍的經濟成長與福利。

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