自由廣場》公開完整調查報告

◎ 楊永年

近來閱讀十年多前，由美國審計總署（隸屬國會）針對卡崔娜颶風，撰寫兩份和非營利組織運作的詳細調查報告。卻看不到我國重大事故的真相調查報告，讓人憂心悲劇或錯誤重演。

遠的議題不談，從去年八二三大雨，造成南台灣淹大水，以及去年十月廿一日台鐵普悠瑪出軌重大車禍事件，這兩起重大事件，理應有獨立第三方進行深入與完整的調查並公布報告。但幾個月過去了，仍未見出爐。

報告是否追究官員責任，不是重點，重點在於，我們想知道重複的錯誤能否避免。或者，如果沒有釐清事故真相，公共安全仍可能隨時存在威脅。例如八二三水災造成馬路坑洞問題是否解決，以及台鐵出軌賠償是否獲得共識固然重要；但更重要的是，我們會懷疑這些問題會否重複發生。難道要看到這樣的調查報告，有這麼難嗎？作者推測可能的原因有三：

一、行政機關不重視：理論上，馬路誰鋪的，火車誰開的，這非常清楚。所以行政機關逕行調查，並撰寫報告，輕而易舉。問題在於，行政機關本來就是「當事人」，是重要的利害關係人，要自己檢討自己會有難處，可能因此導致部長都不滿意普悠瑪調查報告，所以這又和下個議題有關。

二、立法機關不積極：由於立法院是負責監督行政機關的單位，必須提出質疑，或應該督促行政機關，成立公正與公開的「調查小組」。但為什麼我們看不到立委積極要求？可能的原因有二，第一，由行政機關出面同樣出現前述利益衝突的難處；第二，立委們可能會認為，依他們目前的職權，也只能要求行政機關提出調查報告，因此這又和下個因素有關。

三、監察院運作不健全：關於政府機關（官員）違失、彈劾、懲處、調查等，均由監察院（委員）發動。而且，因為審計部隸屬監察院，擁有行政機關的經費支出資訊，擁有豐富的行政資源，可以進行事故調查。何以監察院不做這事？作者很難揣測具體的原因，但從這兩年監委關注（進行調查或展開約談）的議題看來，對於事故調查，似乎政治考量因素居多。但畢竟政府官僚體系重大事件調查，仍屬監察院職權範圍，仍應承擔責任，否則就是失職。

綜言之，看不到公正、公開的獨立調查報告，絕非社會之福，更是重大的風險與危機。

（作者為成功大學政治系教授）

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