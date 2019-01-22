鏗鏘集》輕薄文化，輕浮政治

進入二十一世紀，二○二○年代即將到來，台灣要面臨的是第七屆總統直選，溯自一九九六年李登輝，已經歷了陳水扁兩任，馬英九兩任，蔡英文一任，台灣自認總統直選就成為獨立新國家，似乎不然，仍然擺盪在台灣與中國的國家意理之間，焦慮瀰漫於人們心中腦海。

在台灣，認同台灣或認同中國的人們，有許多有力者有美國居留權或公民身分。強烈表述認同中國的馬英九，孩子無一不是美國公民；對照著中華人民共和國的黨政軍特子女，在美國藏人藏錢。嘴裡批評美國，但心向美國，懷抱成為世界大國的強國人心態，要成為真正的世界大國，唉！

問題在台灣，在自己。看看美國開國文獻和開國政治人物的言行舉止。什麼跟什麼嘛！二○○○年，開啟政黨輪替的陳水扁，競選的文化政策白皮書，「近代國民意識的形塑，文化生活志向的提升」主軸，在就職典禮就傳出慶典籌備小組建議李敏勇、蕭泰然更改演唱曲〈玉山頌〉結尾的「台灣新國度／光榮的標記」的風波，引起媒體議論查證。幸好李、蕭都拒絕，大典也照實演唱了。「四不一沒有」的自我閹割心態，就是那麼回事。「台灣新國度」有那麼敏感嗎？還想什麼「獨立」！

民進黨或台灣對建構異於中國的新國家有想像的政治人物，應該看看與台灣獨立於中國相似的美國獨立歷史、文化形影。《墓誌銘風景》（玉山社）：〈美國獨立宣言銘刻的身影〉寫傑佛遜，他是獨立宣言起草人。〈美國國父，獨立先驅〉寫華盛頓，他是獨立軍總司令。看看富蘭克林，這位開國元勳，他是一位充滿榮光的印刷工人。在台灣的中國意識論者應該看看潘恩的〈常識〉，他是鼓勵殖民地人民獨立的英國人。

台灣的總統直選經歷六屆，看看這個擬似、又不正常的國家，政治人物普遍的文化心性，有像是朝向一個正常、進步國家的形貌嗎？只想為權力在選舉競逐，痞子、騙子當道。這個國家的政治人物大多只會在權力競逐遊戲中抓寶嗎？旁門左道風行。從前說政治人物演藝化，現在呢？更等而下之，政治家的格局在哪裡？

輕薄文化只會形成輕浮政治，日本殖民時代以華麗島稱台灣，國民黨中國類殖民時代，稱台灣為寶島。台灣人自己呢？戰後流亡、移入者許多已認同台灣的人們呢？台灣應該是生活在台灣、不分先來後到人民的國家，這要人們有近代國民意識和文化生活志向，不是依賴政客們，譁眾取寵只出一張嘴！什麼綠白藍紅黑，互相照鏡子！走不出困境，讓人民焦慮。打破權力的鏡子吧！從文化之窗看看世界。（作者李敏勇，詩人）

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