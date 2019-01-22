自由廣場》財務官稽核強盜市長

◎ 莊雄吉

台北市長柯文哲扯說「台灣與美國如同強盜搶銀行」，同為台灣直轄市長竟然自稱自己是強盜一份子，讓我們見識到台北市民獨到的眼光，選擇強盜當市長，把台灣比喻為強盜，向美國爭取資源（銀行），中國則是警察。

有這種強盜市長，也難怪膨風上任至今已還債520億元，自豪是「史上民選首長的最高還債紀錄」。但實際上是將超收台北市民的地價稅、房屋稅、遺產稅及富邦股利等列為還債資源，明明是超收市民的血汗錢，吹牛是施政省下來還債務的，大表自己施政有術，是「省長」，這根本就是膨風市長！

至於瞎扯比喻中國是警察，那更是滑天下之大稽！更可悲的是，舉世皆知中國是流氓強盜國家，是專制獨裁國家，柯市長竟然顛倒是非警察強盜分不清，講到中國敬畏七分，學毛澤東有模有樣，講到民主大國美利堅卻酸到爆，忘了當初自己為研究器官移植，在美國明尼蘇達大學醫學院外科進修一年，研究「人工肝臟」，然後將器官移植技術傳到中國，成為「葉克膜之父」，讓中國對法輪功成員活摘器官的技術更上一層樓，大賺黑心錢。如今恩將仇報，酸美國，又將栽培你的台灣說成強盜，然後將戕害人權的流氓中國形容是警察。俗語講「天無照甲子，人無照天理」，難怪白賊奸巧柯市長，是非顛倒警察強盜分不清。

（作者為國防部財務官退役，台中市民）

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