自由廣場》教育公共化 台灣待努力

◎ 楊智強

去年十二月三日聯合國大會通過，將每年一月二十四日定為國際教育日（International Day of Education） 。國際教育日的訴求，筆者相信即是落實「教育公共化」，確保國民教育機會均等，縮小貧富差距。以下從幼教、國教、高教等面向，來共同檢視台灣教育環境，是否合乎教育公共化的方向。

少子化問題造成未來勞動力缺口，但相對來說，學齡前兒童進入幼兒園，家長理應有更多選擇。實際上公立幼兒園的開放名額仍然僧多粥少，以筆者居住的嘉義市為例，招生名額九一○人，登記數達一四○六人，仍有近五百名家長無法如願讓孩子就讀公幼。由全球三十五個國家組合的經濟合作暨發展組織（OECD）統計顯示，二至四歲的幼兒托育場所，公立佔六十七％、私立是三十三％。台灣公私立比例卻是顛倒的三比七，距離政府提供教育機會均等的目標，仍有很大的進步空間。

幼教工作內容的教育事務繁重，幾乎是隨侍在側。卻有為數不少的幼教工作者，如嘉義縣許多鄉立幼兒園，甚至是六都之一的台南市，仍有領最低基本工資的事實，而且幼童們口中所稱呼的「老師」，竟然是以臨時人員進用，卻與一般幼教老師做同樣的工作。面臨著低薪加上同工不同酬，教職員待遇如此，對公幼的教學品質勢必雪上加霜，如何期待從教育縮小貧富差距？

教育現場低薪的情形，不僅止於部份教保員，台灣食安問題層出不窮，肩負學童營養午餐安全重責的學校廚工，許多進用契約就是按照法定最低工資計算。每週上十八節課的國小鐘點教師，鐘點費三二○元，每個月以四週計算，月薪大約是二三○四○，還比最低基本工資少了六十元！

電影《老師，你會不會回來？》劇中師生情誼賺人熱淚，至今許多國中小的學生，雖然不是畢業生，仍得同樣面臨老師離開的處境。地方政府為控管教師員額，大量聘用代理教師，偏鄉尤其嚴重。根據全教總調查統計，全台有逾二萬名長期代理教師，但多數聘期只有十個月左右，每年學生放暑假，代理教師即失業離開原校，缺乏穩定性的師生關係，也變相剝奪學生受教權益。

近年來實驗教育風行，部份偏鄉學校為求創新，改為實驗教育學校之名，品質良莠不齊。以招生國中小學生的嘉義縣豐山實驗教育學校為例，去年全校教師人數十四名，竟然只有一位正式教師！畸形的教職員編制，試問是實驗教育，還是在實驗學生？顯然實驗教育學校是為設立而設立，並沒有專屬的實驗教育團隊。這些家長與孩子有教育選擇權嗎？

私立大專院校是政府授予行使公權力之教育機構，提供教育均等的機會，然而少子化現象下，迫使高等教育有退場機制。根據高教工會取得的資料發現，全台有二十一所私立大專院校的校地，是透過台糖公司廉價承租，其中最低租金每坪每月僅二．二元，比一顆水餃還便宜。這些私校土地取得極度仰賴國家公共資源，卻要求修法允許在招生困難時，透過轉型來繼續把持公共校產，將「水餃股」校地轉型成私人財團的肥水。取之於公共資源，更該有公益董事席次來監督學校決策。

期盼國教出身、重披戰袍的教育部長潘文忠，積極落實教育公共化，呼應國際教育日理念，讓教育真正成為解除貧富差距，建構百年樹人的利器。

（作者為嘉義縣教師會副理事長、全國教師工會總聯合會政策部研究員）

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