鏗鏘集》從抬轎到坐轎的距離

前立法院長王金平出席高雄阿蓮天廟祭天儀式，行三跪九叩拜大禮。（記者蘇福男攝）

看過轎子的人都知道，從抬轎者到坐轎者之間，不過是三、五步的距離，但國民黨坐政治大轎的地位，卻是受「階級」限制，從抬轎到坐轎遙不可及，這個規則到現在還沒打破。

公道伯和白主席都摩拳擦掌，想在二○二○年改變身分，坐上大轎，破除國民黨總統候選人只能「外省人」掛頭牌，「台灣人」當老二的宿命。

二○二○年大選，可能創下總統候選人沒有一個出生地在中國的紀錄，並洗刷國民黨政治「本省／外省」區分，像過去連蕭配、馬蕭配、馬吳配、朱玄配，台灣人只能當老二的劣跡；從國民黨出走的宋楚瑜，也難脫舊套，自己參選三次都找個台灣人充老二，而他當連戰老二的例外搭配仍落敗。

患權力飢渴症的國民黨，看到民進黨受改革包袱拖累，動用網軍霸凌蔡英文，大咖小咖蠢蠢欲動搶坐轎。住象牙塔，通靈孫中山的小柱子已宣佈參選；朱要學連戰再戰，「馬」前卒張善政在評估中，而吳、王更是自認「輪到我了！」

這些大咖小咖各有包袱，也各有打算；替他們算命，最後可能分成兩組上場。他們內戰的第一回合就在提名辦法。民調未必準確，「名聲」不好的人，當然不樂意；黨員直選，主席可以拉地方人頭入黨，擴張實力，這對長於地方勢力的王也有利。

黨員直選，吳王出線機會大；吳已當過老二，王誓言選老二沒意思，而朱已選過老大，不太會像宋改選老二；如地方勢力奪走「正統」國民黨，深藍可能拱馬再披掛登場；如果出線的不是王，他也可能自居第三勢力作最後一搏。

「中國」國民黨台灣化、角頭化，中國出生的政客不能再壟斷坐轎地位，老國民黨和老共難逃嚴重焦慮症！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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