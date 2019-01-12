社論》期盼蘇揆衝出經濟新局

民進黨政府選後改組，堅持為敗選負責的賴內閣提出總辭，由老練的政治家蘇貞昌回任閣揆扛起重擔。小英總統讚譽新閣揆蘇貞昌有三個強項，第一是經驗、第二是魄力、第三是執行力，完全符合現階段台灣的需要。此一人事布局更重要的意涵在於，民進黨不僅選舉大敗，小英總統任期也僅餘一年四個月，因此新人事必須無縫接軌，並在短期內重振旗鼓，做出成績，讓人民有感，故而只有老帥回朝，殊堪承擔如此重任。吾人除了祝福，更期許新內閣應將拚經濟列為最優先的政策目標，真正把經濟成果分享全民，方始不負國人的付託。

拚經濟的議題，乃是主政者取得人民支持的硬道理，但對民進黨而言，卻是更為艱鉅的政治工程。原因之一，民進黨政府長期以來已被污名化，型塑為只會搞意識形態，不問經濟的刻板印象。然而，本土政權與拚經濟無能畫上等號，雖然大抵為外在壓力所致，但是不可諱言的，也有需要自我檢討的地方。外在壓力則是中國強敵當前，步步進逼台灣，因此本土政權一旦上台，當務之急便須宣示守護台灣主權，抗拒中國的招降，與中國形成對抗關係，於是容易讓有心人扭曲為太多的政治，卻置經濟於不顧。另外，本土陣營在推動台灣民主的過程中，與眾多勞運、社運、環保團體形成對抗國民黨的聯合陣線，執政之後難免必須納入這些團體的主張。問題是這些團體的主張著重於分配與平均，本質上與促進經濟成長的自由競爭精神有所扞格，綠營執政於是陷在所謂進步思維的陷阱中而動彈不得，自然難以拚出亮麗的經濟成績。

其二，台灣近年經濟成長低迷，所得與就業成長幾近停滯，癥結在於產業、資金、人才大量西進中國，形成台灣經濟淪為邊陲、中國成為核心的依賴關係所致。其實，台灣對中國的經貿依存度高達四成，逾半的海外生產基地也設在中國，造成台灣經濟成果多數為中國所吸納，無法回饋台灣的基層民眾。更有中國學者揚言，台灣就像糖尿病患者，一旦中國中斷供應胰島素，七日內便可亡台。台灣經濟被中國綑綁，因此拚經濟之要務，乃是降低與中國的連結，尤其應迅速將可以大量增加就業的製造業引導回流，扶植本土產業鏈，讓產業、就業與所得形成良性循環，方能走出生路。然而，由選舉時「人進來，貨出去，發大財」訴求受到選民的青睞，可知部分國人對於依賴中國發展經濟仍有所期待，降低經濟與中國的連結，依舊是一條漫漫長路。

其三，新閣此刻拚經濟，可謂生不逢時，因為今年是小英政府僅剩的關鍵一年，卻也是全球經濟盛極而衰，開始下滑的一年，大環境的囿限，勢必增添拚經濟的難度。今年景氣之嚴峻，剛出爐的世銀報告甚至以「天快黑了」來形容，點出受到美中貿易戰及中國經濟成長放緩影響，下修全球今明年景氣預測。日前手機大廠蘋果大幅調降財測，造成金融市場的震盪，乃是全球經濟秋意來臨前飄下的一片落葉。尤有甚者，台灣的科技產業是蘋果的重要供應鏈，過去曾有「一顆蘋果救台灣」的說法，顯見其對台灣經濟影響之深。蘋果營運若是受到衝擊，台灣科技產業的展望恐怕也無法樂觀。日前台灣經濟研究院預估去年經濟成長率為二．五七％，今年則減緩為二．二○％，其景氣預測中心主任孫明德甚至悲觀表示，今年恐將正式進入「保二」保衛戰。對此不利情勢，新閣必須要有充分的心理準備，付出更大的努力。

敗選之後，全新的內閣終於啟動，它不但必須承先啟後，在既有基礎之上，檢討政策不得人心之癥結，勇於修正，更必須周密考量民意歸向，充分接地氣，使得政策的執行確實有益於多數民眾。更重要的是，必須在經濟上開拓新局，為台灣打出一條生路，這才是人民最可能有感，也最可能找到支持的施政支點。然而，誠如吾人的分析，當前新閣拚經濟顯然將面臨三大挑戰︰本土政權拚經濟的能力被看衰；台灣經濟對中國的過度依賴；以及全球景氣下滑的不利因素等，在在考驗蘇貞昌內閣的政策規劃與執行力。此路坎坷難行，江湖佈滿暗礁，正等著政壇老帥領軍行政團隊衝衝衝，突破困境，打造經濟榮景。

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