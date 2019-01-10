社論》中國連對自己人都沒有吸引力

習近平在「告台灣同胞書」四十週年演說中對台態度更趨強硬，不僅「九二共識」被等同於一中原則，毫無各表的空間，且再度拋出「一國兩制」作為統一的最終方案，並以「中國人不打中國人」替「不承諾放棄使用武力」進行詭辯。此舉不僅引發台灣強烈反彈，即便中國內部亦有不同聲音，北京大學國際關係學院教授梁雲祥即對媒體表示，無論是武力或軟實力，要實現兩岸統一都很困難；一國兩制方案之昧於現實，由此可見一斑。

梁雲祥直言，武力統一上最大的阻礙是美國的存在；而和平統一最大的阻力是中國自身的政治改革，因為台灣沒有辦法接受中國當前的管理制度和價值觀。他說，「如果和平統一，中國必須有吸引力。然而中國現在連對自己的人都沒有吸引力，還有好多人想移民、出國，那台灣為什麼願意回來呢？」梁雲祥總結，中國方面「硬實力不如美國，軟實力不如台灣」，是統一最大的問題。梁雲祥之言固然仍是站在中國的立場，但坦率承認中國的制度與價值觀連對中國人都缺乏吸引力，遑論贏得台灣人心，卻是比國內部分中了九二共識劇毒的藍營政客，更是腦筋清楚，了解兩岸不可能統一的現實。遺憾的是，藍營政客除了極少數如蔣家後代的蔣萬安公開力挺小英總統的「四個必須」，拒絕接受一國兩制，其餘檯面上的要角，似乎因為習近平幾近攤牌式的突襲，受到強大震撼而不知所措，因此只得死抱當年陸委會主委蘇起虛構的「九二共識」而臨表涕泣，不知所云。

其實，中共的統治模式對台灣民眾毫無吸引力，習近平等中共領導階層應該了然於胸，否則中共何必建立一個獨裁專制的政權，對內箝制言論信仰結社等自由，並且戕害人權，使中國成為現代的邪惡國家？如果中共的體制與價值觀開放而多元化，那麼根本就不必有到處密佈的軍警特與網路警察，全面封鎖、鎮壓不同的聲音，而中國也可能在經濟發展之後，民智大開，出現百花齊放、百鳥爭鳴的自由景象，走向民主化之路。而習近平明知中國吸引不了台灣，卻竟重彈一國兩制，抹殺九二共識的模糊空間，顯然是錯誤解讀了九合一選舉藍營大勝、綠營重挫的意涵，以為台灣多數民意選擇了九二共識，趨向統一；殊不知民進黨的挫敗，只是反映改革操之過急，執迷進步理念，以及施政欠缺縝密配套，發生很多後遺症，引發民眾不滿，致而萌生所謂「討厭民進黨」的情緒罷了，選舉結果跟兩岸政策並無干係。

習近平錯誤解讀台灣選舉結果，並且高估了中國的銳實力與民族主義的狂熱情緒，因此認為在民進黨政府潰敗之際，祭出一國兩制，必可乘勝追擊，讓綠營棄械投降，墮入統一的羅網。然而，中國的銳實力固然鋒利，但在民主生活方式與人權保障的軟實力上卻嚴重落後台灣。民主化的台灣，各階層、各行各業，男女老少，皆擁有全然的自由，視民主為天賦人權，就像空氣和水一樣，是生活的基本要素，怎可能為了懲罰民進黨而接納一個社群網站受到監控，沒有發言的自由，並且透過人臉辨識、電子支付而對人民的一舉一動瞭若指掌的獨裁政權？而台灣的總統是透過民選產生，權力來自民眾的付託，做不好便可換人，如此優質的民主文化，豈是習近平廢棄任期制，要當一個沒有人可以監督制衡的皇帝所可比擬？

台灣四百年的開發史，受到不同外來政權的統治，與中國的歷史關係，只是其中的一個章節；兩岸的相似之處，乃是漢人居人口多數，但此一因素並不能成為同屬一個國家的前提。新加坡華人居多數，仍是一個獨立國家，與中國並無關聯；英裔人口為主的美國，也是毅然斬斷英國的臍帶，方才成為世界第一強權。台灣豈能因漢人為多數，就必須與中國統一？更重要的是，台灣與中國在一九四九年的歷史重大轉折之後，各自選擇了不同的國家發展路徑︰台灣由威權政體過渡轉化為獨立的民主國家；中國則是在共產主義實驗失敗後，應用資本主義的手段，厚植國力，再透過高科技的運用，向更專制獨裁的體制倒退。如此歧異的發展，兩岸無論制度與價值觀均無交集，漸行漸遠，這樣的兩國兩制，如何扭曲擠壓為一國兩制？

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