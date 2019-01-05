自由廣場》不要綁架支持者

◎ 顧盼

聽說，當年洪秀柱的黨內初選得以過關是綠營灌出來的票，因為，藍營推出她，綠營就等於躺著選。近來，針對綠營大老呼籲蔡總統放棄連任的聲明，不少藍營的知名人士，紛紛跳出來為她叫屈，應該有著異曲同工之妙。所以，蔡總統是不是應該出來競選連任，與其觀察綠營有多少人支持她，還不如研究藍營與五毛黨居多的網路支持聲量有多大。

憶當年，馬英九的第二任總統選戰，某位政治學知名教授面對馬的執政不力，不惜違背民主制度的基本含意與精神，向支持者喊出即使含血、含淚，含恨也要投馬一票的口號，中共政權更是針對台商威脅利誘，使之表態出面力挺。馬的連任如今證實是導致國民黨全面潰敗以及台灣民意親中意願低落的關鍵原因。可嘆的是，扶持「劉阿斗」上台，終至亡國的結局不斷在歷史舞台上演，在民主制度下「亡國」換成「亡黨」，只是在台灣社會顯然仍不足引以為戒。

總統府前資政辜寬敏在蔡英文上任一百天時建議總統蔡英文不要連任。他直言：「蔡總統做四年就好，不要想著下一次選舉，過去兩任總統都當八年，下台都不好看。」個人下台身影美醜與否事小，如果讓一個黨，乃至於國，終至萬劫不復的地步，不要說這種罪行個人承擔不起，支持者該如何心碎？

當年法國總統歐蘭德宣布放棄連任，去年十月份德國總理梅克爾也宣示，十三年的總理生涯即將劃上句點，政治人物應該比任何人瞭解所謂「情勢比人強」的道理。如果一個連自己的勝算都茫然無知的人，說他可以在大局上玩出什麼好牌，應該是緣木求魚吧！希望二○二○的台灣總統選舉，不孚眾望的人，不要再有綁架支持者的念想。

（作者為退休勞工）

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