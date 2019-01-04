自由廣場》請賴神幫幫年輕人

◎ 鄭秀玲

敬愛的賴院長：

您好！我是台大經濟系教授鄭秀玲。九合一選舉結果可知國人強烈希望政府拚經濟，讓大家過好日子。行政院財政部立即回應民意，在二○一九年推出減稅大紅包，調高綜所稅四項扣除額與每人基本生活費，而股利所得則從最高稅率45%調降至28%，嘉惠一般小民，值得肯定。但我認為更重要的是把經濟的餅做大，尤其是進行公私立高教改革，才能如中研院廖院長說過的「用技術腦力賺錢」！

然而在二○一八年初我擔任校務代表，參與了台大校長初選投票及其後的臨時校務會議，才愕然發現在大學自主的帽子下，貴為第一學府的最高決策和重要資源，被一群前老校長們和黨國勢力牢牢把持了二十多年。不顧民主程序，只有貪婪行為。其中尤以陳維昭前校長為甚，他一九九三年當選台大第一任「民選」校長，修改台大組織章程，自肥再連任兩屆。卸任後，又擔任了兩屆校長的遴選委員會召集人。二十五年後已高齡八十歲了，陳前校長還繼續奔走喬事，違反程序正義力拱已違法的管中閔擔任校長。到底是熱心過頭，還是既得利益複雜不能讓外界所悉，令人質疑？

誠如某院士於其「學者有十誡」文中所言，「除了年齡與體力腦力的負相關之外，年齡也常與創新的膽識負相關，所以年紀越大的人越不會、不敢有突破性的點子。一個學研機構如果有非常明顯的、賴著不肯實質退休的大老，通常年輕人都會看他們的臉色、迎合他們的批評。台灣的學研體制如果要創新突破，就一定要從『大老永不退休』的舊環境中掙脫出來」。

九合一選舉前，因為行政院訴願結果尚未出爐且監察院對管的兼職調查尚未全部結束，加上校內老師代表憚於既得利益團體的攻擊幾乎靜默和紅藍媒體的刻意操作，導致執政當局背了「卡管黑鍋」（政治力其實根本無法介入校園，因為連教育部跨部會調查報告，郭大維代理校長都拒印出來給校務代表看啊！）影響了中間選民對本案的誤解。

如今行政院訴願會已駁回了台大代管中閔提的訴願案，加上近日監察委員已調查出管中閔自二○一二年起擔任政務委員、經建會主委及國發會主委等公職期間，長期在週刊月領數萬元寫專欄，恐違反「公務員服務法」兼職規定，將有可能被監察院彈劾。此外，監察院和教育部調查報告已確認管未經校方核准即違法擔任台灣大哥大之薪酬委員和審計委員。還有在廈大等國內外多所大學兼職和論文學倫等，均亟待國人檢視、監察院和法院的調查和裁決。管教授擔任校長的適格性問題已很明顯。

因此我在此緊急呼籲賴院長發揮您過往的賴神智慧，在一月八日前迅依行政程序法第117條及訴願法第58條第2項之規定撤銷教育部聘任管中閔為台大校長之違法處分，才能斬除存在台大多年的黨國暗黑勢力，請他們讓出做好做滿的位子給更專業更優秀的年輕師生。此外我們近期成立的新前景公民智庫將會繼續向您報告其他公私立大學的種種弊端，謹請您大力改革，莫辜負了國人對您神力的殷殷期盼！

（作者為台大經濟系教授及前校務代表）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/