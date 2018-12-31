自由廣場》寫給小英：放了2020吧！

◎ 蔡國彬

一一二四選舉結束，妳辭了民進黨主席，我雖不捨，但這是妳該承擔的。

敗選後，我重讀劉克襄先生在2016年1月18日在自由時報發表的「寫給一位年輕國民黨員的一封信」，百感交集，我還真希望劉先生也能寫一篇「給民進黨大老及派系的一封信」。

前些天，我專程北上，對妳大學的同班同學說，妳是全民選出的總統，所以希望這一任妳要做好做滿。只是如果妳也能退出民進黨的話，我會覺得更好。畢竟，當年民進黨被打趴在地上，黨內眾天王大老的身影都不見時，妳一肩承擔，只差沒有臥薪嘗膽，終在2016年讓民進黨重新執政，而且完全執政。我認為妳也不欠這個黨了。

我虛長妳八歲，或可給妳一個誠摯的建議，放了二○二○吧！容我舉下列三個近代史的人物給妳參考。

第一、孫中山先生，中華民國奉他為「國父」，中華人民共和國尊他為「革命先行者」，我常想，如果他也活到八、九十歲，夾在國民黨、共產黨，甚至俄共之間，他的歷史定位將為何？

第二、蔣介石，如果在1945年抗戰勝利、二戰結束時發表告全國軍民同胞書，祖述堯舜，急流勇退，那將是中華民國第一偉人；之後也不會轉進到台灣，落得是「民族救星」或「獨裁者劊子手」的難堪！

第三、毛澤東，如果在中國共產黨建國後，第一個五年計畫完成就宣布「禪讓」，也不會被歷史學家評斷為「開國有功、建國有過、文革有罪」。

小英，妳的同班同學擔心妳下野後要如何自處。這點我倒對妳有信心。畢竟中華民國歷任總統之中，妳在以美國為首的自由民主國家「關係及評價」最好。妳可以做無國界大使，可以成立非營利組織或基金會，為世界和平或弱勢團體、人民、甚至是毛小孩做出更好的貢獻！

（作者為文化出版事業首席顧問，高雄市民）

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